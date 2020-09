Danes v Škofji Loki brez rokometa

Velenje - Se je zlovešči virus potuhnil tudi med velenjske rokometaše in tako botroval današnji odpovedi njihovega gostovanja na Gorenjskem?



Na to vprašanje še ni mogoče povsem natančno odgovoriti, toda ker je nekaj igralcev Gorenja zbolelo, so iz kluba sporočili, da tekme z domačo Urbanscape Loko za točke slovenskega prvenstva drevi ne bodo mogli igrati. Za kakšno diagnozo gre, še ni znano, so se pa pri klubu odločili, da bodo zaradi pandemije koronavirusa – preden bodo nadaljevali tekmovalno sezono – najprej opravili testiranje, kar so tudi zapisali v današnjem opoldanskem sporočilu za javnost.