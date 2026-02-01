  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Danska je evropski prvak v rokometu

    Danski rokometaši so upravičili pričakovanja in postali evropski prvaki v rokometu. V finalu so ugnali Nemce, Hrvaška je prišla do bronastega odličja.
    Danska je postala evropski prvak v rokometu. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    Galerija
    Danska je postala evropski prvak v rokometu. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP
    M. Ru., STA
    1. 2. 2026 | 19:47
    1. 2. 2026 | 19:53
    2:22
    A+A-

    Danska moška rokometna reprezentanca je na finalni tekmi evropskega prvenstva na Danskem, Švedskem in Norveškem v Herningu premagala Nemčijo s 34:27 (18:16). Danska je tretjič zmagala na celinskem tekmovanju, najboljša je bila tudi na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012.

    image_alt
    Slovencem se je nasmehnila sreča, Finska ali Črna gora

    Danci so na zadnjih treh velikih tekmovanjih pokorili tekmece. Po zmagoslavju na olimpijskih igrah v Parizu 2024 so bili lani najboljši na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, absolutno prevlado pa so potrdili še na letošnjem EP. Rokometaši iz Hamletove dežele so na EP osvojili še dve srebrni kolajni na Danskem 2014 in v Franciji 2024 ter štiri bronaste na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004, Švici 2006 ter na Madžarskem in Slovaškem 2022.

    Za osmoljence finalnega obračuna iz Nemčije je to druga srebrna kolajna po EP na Švedskem 2002. V svojih vitrinah ima tudi dve zlati s turnirjev v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016 ter bronasto odličje iz Italije 1998. Pri Dancih sta bila na finalni tekmi najučinkovitejša Simon Pytlick z osmimi, Mathias Gidsel in Johan Hansen pa sta dosegla po sedem golov. Pri Nemcih so Johannes Gola, Marko Grgić in Juri Knorr dosegli po pet zadetkov.

    Danski vratar Kevin Moller je zbral osem, Nemec Andreas Wolff pa 14 obramb. Hrvaška je na tekmi za tretje mesto premagala Islandijo s 34:33 (17:14). Slovenija je na EP zasedla osmo mesto. V skupinskem delu je bila v Oslu boljša od Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v glavnem delu tekmovanja v Malmöju pa je premagala Madžarsko ter klonila proti Švedski, Hrvaški in Islandiji.

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Žreb kvalifikacij za SP

    Slovencem se je nasmehnila sreča, Finska ali Črna gora

    Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo za nastop na svetovnem prvenstvu merila maja: 13. ali 14. prva tekma, povratna bo doma tri dni kasneje.
    31. 1. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropsko prvenstvo

    Nemčija bo v finalu evropskega prvenstva v rokometu izzvala Dansko

    Nemški rokometaši so v polfinalu premagalin Hrvate in se uvrstili v veliki finale. Tekmeca dobijo nocoj na tekmi med Dansko in Islandijo.
    30. 1. 2026 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Po slovesu od EP

    Kapetan Janc: Glave gor, čaka nas še veliko dobrega

    Blaž Janc se je na evropskem prvenstvu izkazal kot pravi vodja rodu, ki še zdaleč ni rekel zadnje. Čez leto velik izziv na SP v Nemčiji. Glavni cilj LA 2028.
    Peter Zalokar 29. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt bi se odzval drugače, Johansson: Brutalno in žalostno za Slovenijo!

    Nekdanja skakalna zvezdnika posebej za Delo o prepovedi nastopa Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme na SP v Oberstdorfu. Jutri mešane ekipe v Willingenu.
    Miha Šimnovec 29. 1. 2026 | 18:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska zveza Slovenije

    Senzacija na volitvah, novi predsednik KZS je Andraž Vehovar

    Po odstopu od kandidature Ivana Šmona je v predsedniško tekmo vstopil srebrni olimpijec iz Atlante 1996 in premagal Pavla Marđonovića.
    Miha Hočevar 31. 1. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Bedna melodrama Logarjevega osamosvajanja

    Vsi smo videli, kako so morali Anžeta Logarja skoraj dobesedno brcniti iz stranke SDS.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    rokometEP v rokometuDanskaNemčija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Ukrajina

    Bruselj omahuje glede pogovorov s Putinom

    Evropskim državam še ni uspelo zagotoviti, da bi postale aktiven del mirovnega procesa.
    Peter Žerjavič 1. 2. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Štajerski derbi

    Spektakularno in razburljivo tudi za slovo Alberta Riere

    Štajerski derbi v 19. kolu 1. SNL brez zmagovalca. Koprčani s pol ducata golov skočili na drugo mesto. Težka zmaga Olimpije
    Gorazd Nejedly 1. 2. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ICE

    Iz pridržanja izpustili petletnika iz Minnesote in njegovega očeta

    Agenti Ice so petletnika in njegovega očeta pridržali 22. januarja.
    1. 2. 2026 | 20:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Willingen

    Norveški skakalci v Nemčiji žrtve kraje

    Nemška reprezentanca v smučarskih skokih je sporočila, da so bili njihovi tekmovalci pred dnebi žrtve ropa. Ukradli so jim veliko kosov opreme.
    1. 2. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Svetovno prvenstvo

    Danska je evropski prvak v rokometu

    Danski rokometaši so upravičili pričakovanja in postali evropski prvaki v rokometu. V finalu so ugnali Nemce, Hrvaška je prišla do bronastega odličja.
    1. 2. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ICE

    Iz pridržanja izpustili petletnika iz Minnesote in njegovega očeta

    Agenti Ice so petletnika in njegovega očeta pridržali 22. januarja.
    1. 2. 2026 | 20:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Willingen

    Norveški skakalci v Nemčiji žrtve kraje

    Nemška reprezentanca v smučarskih skokih je sporočila, da so bili njihovi tekmovalci pred dnebi žrtve ropa. Ukradli so jim veliko kosov opreme.
    1. 2. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Svetovno prvenstvo

    Danska je evropski prvak v rokometu

    Danski rokometaši so upravičili pričakovanja in postali evropski prvaki v rokometu. V finalu so ugnali Nemce, Hrvaška je prišla do bronastega odličja.
    1. 2. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo