Danski oreh pretrd za Celjane

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu s 26:36 (16:19). Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone.

Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje, na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti, na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage.

Pri domači zasedbi je bil s sedmimi goli najbolj razpoložen Uroš Milićević, šest jih je dosegel Jesus Hurtado Vergara, najkoristnejši igralec (MVP) prvega kroga Aljuš Anžič pa je tokrat zadel trikrat. Pri gostih je s 13 zadetki izstopal Tobias Storm Nielsen, ki je bil danes za celjsko obrambo nerešljiva uganka. Juri Knorr je k zmagi dodal šest, Mads Hoxer pa pet golov.

V 3. kolu lige prvakov bodo Celjani v sredo, 7. oktobra, gostovali v Parizu pri moštvu PSG.