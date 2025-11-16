Danski rokometni oreh je bil pretrd

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v 8. kolu skupinskega dela lige prvakinj v gosteh izgubile proti Odenseju na Danskem z 21:30 (8:11).

Nekoliko zdesetkana ljubljanska ekipa je na Danskem predstavo z nihanji. V prvem polčasu je v 15. minuti – pri zaostanku 2:6 – ostala brez krožne napadalke Liliane Martins Mario, ki je zaradi nenamernega udarca s komolcem prejela rdeči karton.

Izbranke ljubljanskega trenerja Žige Novaka so nato zaigrale sijajno, pri zaostanku 2:7 so naredile delni izid 4:0 in v 21. minuti povsem zadihale za ovratnik papirnatim favoritinjam iz Odenseja (6:7), na veliki odmor pa so se odpravile z zaostankom treh golov (8:11).

Slovenske prvakinje v drugem polčasu niso bile kos tekmicam iz Odenseja. V 38. minuti je njihov zaostanek že znašal deset golov (8:18) in tekma je bila odločena.

V ljubljanski ekipi je bila najučinkovitejša Tamara Horaček s šestimi goli, Ana Abina je dosegla štiri zadetke.

Prav po tem 8. kolu bo nastopil skoraj dvomesečni premor zaradi bližnjega svetovnega prvenstva v Nemčiji in na Nizozemskem. Liga prvakinj se bo nadaljevala 10. januarja prihodnje leto.