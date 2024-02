David Sok in Bojan Lah najboljša sodnika na svetu

Veliko priznanje za Rokometno zvezo Slovenije in njeno sodniško organizacijo. Bojan Lah in David Sok sta bila imenovana za najboljši sodniški par v letu 2023 po izboru novinarjev, strokovnjakov in navijačev, ki ga je organiziral portal Planet-Handball.

Izbor najboljših sodnikov poteka od leta 2016, prvič pa je naziv najboljšega pripadel slovenskemu paru. Sok in Lah sta lani delila pravico v finalu EHF lige prvakov v Kölnu in v finalu svetovnega prvenstva za ženske na Danskem. Na letošnjem moškem euru v Nemčiji sta sodila na polfinalni tekmi med Nemčijo in Dansko.

Bojan Lah in David Sok sta sodila že na OI v Riu. FOTO: Matej Družnik

V glasovanju sta Ormožana prejela 39 točk, drugi je bil makedonski par Načevski-Nikolov, tretji pa nemški Schulze-Tönnies. Skupaj je bilo oddanih več kot 14.000 glasov.

Plašč objektivnosti ni popolna zaščita pred čustvi