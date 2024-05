Dean Bombač: Zelo boli, ampak brez skrbi, pravočasno bom nazaj

Na prvi tekmi finala madžarskega prvenstva med Veszpremom in Szegedom se je hudo poškodoval slovenski rokometni reprezentant Dean Bombač. Kot so sporočili na RZS, si je Koprčan zlomil čeljust in ima pretres možganov, kar je slaba novica za selektorja Uroša Zormana, ki sestavlja reprezentančni mozaik za olimpijske igre v Parizu. Seznam igralcev za priprave bo objavil v ponedeljek, 3. junija. »Deki« je bil najboljši igralec na zadnji tekmi v Švici, na kateri si je Slovenija zagotovila nastop na SP.

Bombač, ki bo v prihodnji sezoni igral za Györ, se je poškodoval že v sedmi minuti srečanja in celo nezavesten obležal na igrišču. Na koncu se je zmage veselil Veszprem s 35:28, za katerega Gašper Marguč ni igral. Za Szeged je Bombačev klubski in reprezentančni soigralec Borut Mačkovšek dosegel štiri gole, Matej Gaber nobenega. Druga tekma bo na sporedu ta petek, morebitna tretja pa v petek.

»Boli me zelo. Zdravniki so rekli štiri do šest tednov, pa bo zaceljeno. Ne vdam se, Pariz so moje sanje in ne bom dovolil, da me to ustavi. Sem optimist,« je za Delo povedal Bombač.

Na Poljskem je Wisla iz Plocka prekinila niz naslovov rivala iz Kielc, ki je trajal vse od sezone 2011/12. Nove poljske prvake je do zmagoslavja po dveh tekmah finalnega niza vodil slovenski reprezentant Miha Zarabec. Obe tekmi sta bila silno zanimivi, saj so ju odločili streli s sedmih metrov.

Barcelona je osvojila 14. zaporedni naslov španskih prvakov. V soboto je odigrala še zadnjo tekmo, ki jo je dobila z 51:20. Skozi sezono je Barca, pri kateri igrata Blaž Janc in Domen Makuc, dosegla novo rekordno znamko, saj je osvojila 59 od možnih 60 točk.

Na Danskem je Aleks Vlah z Aalborgom začel nastope v finalu tamkajšnje lige. Prvo tekmo je v nedeljo slednji po preobratu v drugem polčasu dobil z 31:26. Slovenski reprezentant je dosegel pet zadetkov. Druga in morda že odločilna tekma sledi v sredo.

V četrtek je na Hrvaškem novi-stari prvak postal Zagreb, za katerega sta igrala Aleks Kavčič in Matic Suholežnik.

Naslova makedonskega prvaka se predčasno veselita tudi reprezentanta Urban Lesjak in Nejc Cehte ter Domen Tajnik. Eurofarm ima pred zadnjim krogom dve točki prednosti pred Vardarjem, ki pa ima slabše razmerje na medsebojnih tekmah.