Derbi Celje – Trimo odpovedan

Ljubljana - Rokometne tekme 5. kroga lige NLB med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega danes ne bo. Vzrok je bolezen in sum na okužbo s covidom-19 pri članu gostujoče ekipe.



Tekma, ki bi se morala v dvorani Zlatorog v Celju danes začeti ob 17.30, pa je tako odpovedana oziroma prestavljena na drug termin. Pri Trimu pa so sporočili, da sta se moštvi zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov odločili tekmo odpovedati. Igralec, ki je bil v stiku z okuženo osebo, bo danes opravil test za covid-19, so še sporočili iz Trima. Tekma bi bila sicer prenašana na TV Slovenija.

Ljubljanski derbi Slovanu

Od sedmih tekem 5. kola lige NLB so bile odigrane le tri. V petek je Slovenj Gradec zmagal v Mariboru s 30:26. Včeraj je ljubljanski derbi med Ljubljano in Slovanom pripadel slednjemu s 30:26, Jeruzalem Ormož pa je v gosteh premagal Krko z 28:27.



Srečanja Ribnica – Koper, Izola – Loka in Gorenje – Dobova so preložena zaradi koronavirusa. Na lestvici vodijo Celje, Jeruzalem in Trimo s po 8 točkami, brez poraza s tremi zmagami je Gorenje, ki je že nekaj časa v karanteni.