Derbi z Barcelono kot v zlatih časih Zlatoroga

Po dolgem času se jutri (18.45) v dvorani Zlatorog obeta vzdušje, kot smo ga poznali v zlati dobi celjskega rokometa. Navijači, ki bodo zapolnili tribune, v prodaji je le še nekaj sto vstopnic, bodo resda v večini prišli pogledat zvezdnike, kot sta Dika Mem in Luka Cindrić, pa tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, a tudi spodbujat domače fante na čelu z Aleksom Vlahom, ki je na 11 tekmah zbral 77 golov. Se lahko celjski vitezi tako kot Krim Mercator skozi šivankino uho prebijejo v osmino finala lige prvakov. Kaj sta povedala Vlah in trener Alem Toskić?