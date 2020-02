Derbi zasukov se je končal s pravično delitvijo točk

Živčno in grobo

Derbi v Velenju je rokometaše obeh moštev spodbudil k čvrsti igro v obrambi. FOTO: Jože Suhadolnik

​Reklama za derbi

​Verdinek 6:6 s 7 metrov

Gorenje in Celje sta se v derbiju razšla brez zmagovalca.

Zadnji gol na tekmi je s šesto sedemmetrovko dosegel Matic Verdinek.

V nedeljo oba tekmeca čaka zahteven evropski izziv.

Gorenje : Celje Pivovarna Laško 23:23 (10:11) Rdeča dvorana, gledalcev 1100, sodnika Sok in Lah,

Gorenje: Panjtar 1 (7 obramb), Taletović (1); Celminš, Mazej, Haseljić 2, Tajnik, Matanović 4, Levc, Šol, Miklavčič, Drobež, Verdinek 7 (6), M. Kavčič 3, A. Kavčič 4, Okleščen 2, Bojanić.

Celje: Ferlin 1 (10 obramb), Vujović (0); Cvetko, Cokan, Razgor 3 (3), Šarac 4, Grošelj 1, Poteko, Žabić, Silva, Kodrin 3, Horžen 4, Grebenc, Makuc 3, Leban 1, Novak 3.

Sedemmetrovke: Gorenje 6 (6), Celje 3 (3); izključitve: Gorenje 8, Celje 10.



Vrstni red: Celje 33, Ribnica 27, Gorenje 25, Trimo 21, Dobova 17, Jeruzalem 16, Koper 15, Slovenj Gradec 11, Krka 10, Loka 9, Maribor 7, Izola 3.

Velenje – Volk sit in koza cela, bi lahko rekli po 120. derbiju med rokometaši Gorenja in Celja, ki je obena moštvoma ponujal sladko zmago, na koncu razburljive tekme, polne zasukov, pa so bili s točko zadovoljni v obeh taborih. Velenjčani so v izdihljajih tekme izenačili z goloms sedmih metrov, Celjani ostajajo neporaženi v ligi NLB. Za nameček se lahko oboji z dobrimi občutki podajo v nedeljska evropska izziva.Celje proti Gorenju v ligi NLB ne pozna poraza od 4. decembra 2013, v Rdeči dvorani je nazadnje izgubilo 28. septembra 2013, pred 2322 dnevi. Še nekaj vode bo preteklo po strugi Pake, preden se bo zgodilo tudi to, glede na videno pa je povsem mogoče, da se bo urok razblinil še v končnici te sezone. Ta bo očitno odločena veliko pred koncem, saj imajo branilci naslova iz Celja pred večnimi tekmeci še vedno osem točk naskoka.Moštvi sta imeli svoje trenutke. Bolje so začeli Velenjčani, ki so po zadetku vratarja, nekdanjega čuvaja celjske mreže, ušli na 8:5. Tekma je bila živčna, groba, Gorenje je začutilo priložnost, vendar se branilci naslova niso dali. Domen Makuc je poskrbel za prvo izenačenje in tudi prvo celjsko vodstvo z 9:8. Delni rezultat je bil 4:0 za može v modrem.Vse je kazalo, da se bo ponovila znana zgodba, a na začetku drugega polčasa takoj šok za Celjane.je zaradi grobega prekrška nadpo 36 sekundah dobil rdeči karton, Verdinek inpa sta zadela v polno za nov zasuk. Jeziček na tehtnici se je znova prevesil na velenjsko stran, srebrni hrvaški reprezentant Matanović je povišal na 13:11 in niz 3:0 ter razveselil Šaleške graščake, ki so bili že povsem v deliriju, ko jezadel za 15:12 in je Verdinek po »kontri« zabil za 16:12 (39. minuta; delni izid 7:1).Derbi seveda ne bi bil derbi, če se ne bi spet zapletlo. Gorenje je spet zagrabil celjski kompleks in v štirih minutah so črno-rumeni zapravili vse – 16:16. Zadnja četrtina je dovoljevala vse scenarije, reprezentantpa je poskrbel za nov preobrat. Odtlej je šlo gol za gol, kandidaturo za junaka tekme pa je s tremi zaporednimi goli poslal. Tri minute pred koncem je na semaforju pisalo 22:22.Matanović je v časovni stiski ustrelil mimo gola. Po strelu celjskega kapetanae Panjtar žogo preusmeril v vratnico, odbitek pa je prišel do Kodrina, ki je zadel v polno. Gorenje je krenilo na vse ali nič,pa je ob dvignjeni sodniški roki izsilil 7-metrovko, ki jo je hladnokrvno izkoristil Verdinek. Do konca sta ostali dve sekundi, strels polovice igrišča pa je zlahka zaustavil Panjtar in ekipi sta si razdelili točki. Zasluženo in pravično.»Ekipa je garala, imeli smo nekaj smole, Celjani pa več sreče s tisto odbito žogo. Ta točka nam veliko pomeni, je dodatna spodbuda pred tekmo v Magdeburgu v pokalu EHF,« je bil z razpletom zadovoljen Aleks Kavčič: »Zmaga nam tokrat ni bila usojena, ampak navijačem smo pokazali, da se derbi vrača. Bila je reklama za rokomet in našo ligo.«Celjski kapetan Razgor je imel podoben pogled. »Malo golov, to se za derbi spodobi. Obrambi sta bili čvrsti. Oba polčasa smo začeli slabo, vendar smo se vrnili. Nismo še v najboljši formi po reprezentančnem premoru, a verjamem, da bomo šli samo še navzgor. V nedeljo k nam prihaja Pariz, februar bo zares pester,« je povedal Razgor, čigar ekipa je oddala prvo točko v prvenstvu, še vedno pa ima vse pod nadzorom: »Zadovoljni smo lahko, ker nismo izgubili. Lahko bi se obrnilo na eno ali drugo smer. Na koncu se je razpletlo pravično.«Občasni reprezentant Verdinek je imel zadnjo besedo na igrišču in tudi pred mikrofonom: »Malo živčnosti je bilo pred zadnjo sedemmetrovko, za derbi je to normalno, ampak imam dovolj izkušenj, da sem se umiril pred strelom in zabil,« je občutke podoživel Verdinek, ki je izkoristil vseh 6 strelov iz oči v oči z vratarjem. Obeta si, da bo Celje padlo že do konca te sezone: »Bil bi čas, pokazali smo, da smo lahko povsem enakovredni, uničili smo se s svojimi napakami, morda pa se bo naslednjič sreča nasmehnila nam. Zadovoljen sem, s sabo in ekipo, gremo optimistični naprej!«