Deset mest potrjenih, Celje na čakanju

Dunaj

Celjski trener Tomaž Ocvirk si obeta nastop v novi ligi prvakov. FOTO: Mavric Pivk

Celjske možnosti dobre

- Evropska rokometna zveza je storila prvi korak k novi ligi prvakov, v kateri bo nastopilo 16 ekip. Za tekmovanje se je prijavilo 24 klubov, deset jih ima mesto zajamčeno glede na nacionalno jakostno lestvico.Slovenski prvakje eden od 14 klubov, ki upajo na povabilo. EHF bo odločitev sprejela 19. junija, žreb dveh skupin s po osmimi moštvi pa bo 1. julija.Devet držav ima zagotovljeno eno mesto, tako so na podlagi kriterijev sprejeli Kiel, PSG, Barcelono, Veszprem, Zagreb, Aalborg, Vardar, Kielce in Porto, zadnje mesto je dobil Flensburg. Tako ima samo Nemčija dve mesti. Na drugega predstavnika upajo tudi na Madžarskem (Pick Szeged), Franciji (Nantes), Španiji (Ademar Leon), na Poljskem (Wisla Plock), Portugalskem (Sporting), Danskem (Gudme) in v Makedoniji (Pelister).V sredo, 17. junija, bo posebna skupina razvrstila klube glede na kriterije, kot so (dvorana, televizijski prenosi, povprečni obisk, pretekli rezultati, marketing, digitalna razvitost ...). Skupina bo potem podala svoje predloge izvršnemu odboru EHF. Pričakovati je precej lobiranja, ampak zdi se, da so možnosti Celja dobre, je najbolj tradicionalen klub v ligi prvakov, nekdanji evropski prvak, ima dober obisk na tekmah, ustrezno dvorano, nazadnje se je uvrstil v osmino finala, dejaven je tudi na drugih področjih.Poleg njega gre med elito pričakovati tudi Meškov Brest in Pick Szeged. Udeležba v ligi prvakov je zelo pomembna, saj bodo klubi po novem dogovoru dobili zajeten kos denarne pogače.Podobna je situacija v ženski ligi prvakinj, kjer na povabilo čaka tudi dvakratni prvak Krim Mercator.