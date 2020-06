Dobra vest z Dunaja: Celje in Krim ostajata del elite

Celje

Celje in Krim sta se v dobrodelni tekmi pomerili lani na Kodeljevem. FOTO: Leon Vidic

- Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo še naprej del elite evropskega rokometa in se bodo tudi v novi sezoni merili v EHF ligi prvakov, kar bo že njihova 26. sezona v tem tekmovanju.V minulih dneh je bilo veliko govora, katerih šest ekip si bo poleg že desetih potrjenih zagotovilo mesto v spremenjeni ligi prvakov v prihodnji sezoni. Evropska rokometna zveza je danes potrdila, da bo Celje zraven.Poleg njega so zeleno luč prižgali še za Meškov Brest, Motor Zaporožje, Elverum, Pick Szeged in Nantesu. Avtomatično so bili uvrščeni Barcelona, Aalborg, Paris SG, Kiel, Flensburg, Zagreb, Porto, Kielce, Vardar in Veszprem.Udeleženci lige prvakov bodo po novem dogovoru z združenjem največjih evropskih klubov (FCH; bivši direktor Celjaje predsednik) deležni večjega kosa finančne pogače, že vstop med top 16 bo vsakemu prinesel okrog 250.000 evrov.Spreminja se tudi igralni termin, tekme bodo po novem med tednom (sreda in četrtek ob 18.45 ali 20.45).Sezona se bo začela 16. septembra.Med najboljšo šestnajterico pričakovano ostaja tudi Krim Mercator, zmagovalec lige prvakinj v letih 2001 in 2003, ki bo prav tako že 26. sezono med evropsko smetano. Ostali udeleženci so: Podravka, Odense, Esbjerg, Brest, Metz, Borussia Dortmund, Bietigheim, Ferencvaros, Györ, Budućnost, Kristiansand, CSM Bukarešta, Valcea, CSKA Moskva in Rostov-Don. Krim je bil eden od sedmerice, ki ni imel avtomatične uvrstitve.Tudi pri ženskah bosta odslej dve skupini s po osmimi ekipami, tekme pa bodo med vikendi, začelo se bo 12. septembra. SPORED Žreb skupinskega dela za obe tekmovanji bo 1. julija na Dunaju.»Veseli in ponosni smo, da smo zraven. Potrjuje se dobro delo vseh nas in naših predhodnikov, naših navijačev in sponzorjev, ki nam stojijo ob strani. V tem trenutku, ko se spreminja format lige, prav tako se začenja novo marketinško obdobje, termini tekem, je zelo pomembno za nas, da smo zraven. Do začetka sezone moramo vse pripraviti, imeti izdelane različne scenarije, saj je zaradi razmer veliko neznank, a mi bomo pripravljeni na izziv.«