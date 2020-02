FOTO:Dolenec: Poraz Celja krivično previsok

Celje

Celje Pivovarna Laško : Barcelona 25:37 (14:19) Dvorana Zlatorog, gledalcev 5400, sodnika Pavičević in Ražnatović (Črna gora).

Celje: Vujović (8 obramb), Ferlin (2); Cvetko, Cokan, Razgor 9 (8), Šarac 2, Grošelj, Poteko 2, Žabić 1, Silva 4, Kodrin 1, Horžen 3, Grebenc, Makuc, Leban 1, Novak 2; Barcelona: Perez de Vargas (10 obramb), Møller; Mortensen 2, Tomas 2, Entrerrios 1, Sorhaindo 1, Andersson 1, Ariño 1, N'Guessan 4, Gomez Abello 2, Dos Santos 1, Dolenec 7 (5), Mem 4, Cindrić 1, Palmarsson 5, Fabregas 5; sedemmetrovke: Celje 8 (8), Barcelona 5 (5); izključitve: Celje 4, Barcelona 4.



Druge tekme v skupini A – Flensburg : Pick Szeged 34:26 (17:11; Jurecki 6; Bombač 2, Gaber in Šoštarič po 1, Henigman 0), Paris SG : Elverum 31:25 (17:13; Sagosen 8, L. Karabatić 5; Fredriksen 6), Zagreb : Aalborg 31:30 (16:15; Gadža 9, Horvat 7, Hrastnik 2, Stojnić 0, Vlah ni igral).



Barcelona 13 12 0 1 455 : 352 24 +103

Paris SG 13 10 0 3 407 : 363 20 +44

Pick Szeged 13 9 2 2 381 : 340 20 +41

Flensburg 13 6 1 6 359 : 353 13 +6

Aalborg 13 6 1 6 386 : 392 13 -6

Celje PL 13 3 0 10 329 : 400 6 -71

Zagreb 13 2 1 10 317 : 382 5 -65

Elverum 13 1 1 11 337 : 389 3 -52



Pari 14., zadnjega kola, sreda: Flensburg – Celje PL (19), sobota: Barcelona – Pick Szeged (20), nedelja: Aalborg – Elverum (16.50), Paris SG – Zagreb (17).

Makuc pokazal talent

Za Barcelono 14 strelcev

12

golov je bila razlika med Celjem in Barcelono, jeseni je bila za polovico višja.

Razgor ne bi trepetal do nedelje

Poln Zlatorog je po devetih letih dočakal gostovanje velike Barcelone in se prepričal o njeni moči, hkrati pa nagradil rokometaše Celja Pivovarne Laško za dober odpor v prvi tretjini srečanja in borbenost do konca. Kljub petemu porazu zapored so pivovarji še korak bližje napredovanju v osmino finala lige prvakov.Že uro pred tekmo je bilo jasno, da se v Zlatorogu pripravlja spektakel. Travniki ob vznožju Golovca so bili polni pločevine, pred dvorano pa gneča kot že dolgo ne. Hram slovenskega rokometa je ponujal sijajno kuliso, najglasnejši aplavz pri devetkratnih evropskih prvakih pa je prejel slovenski reprezentantŠkofjeločan je malce presenetljivo tudi začel tekmo in bil s sedmimi goli celo najboljši strelec gostov. Domači trenerje dal v vratih prednost predmlademu, njegova prva obramba je Celjanom ponudila napad za plus dva, ki je ostala neizkoriščena, toda jasno je bilo, da Celjani ne bodo tako poceni prodali kože kot jeseni, ko so bili v Blaugrani krivi za neslavni klubski rekord s porazom z 21:45, njihovi navijači pa za sramoten incident.Eden najbolj obetavnih rokometašev v Evropi,, je kazal svoj potencial, ki bi ga lahko podobno kotnekega dne pripeljal tudi med španske velikane. Uvod je bil tudi po njegovi zaslugi povsem enakovreden. Motivirani Dolenec je sicer že v 12. minuti s četrtim golom presegel svoj najboljši strelski učinek v sezoni in takrat Barço prvič popeljal do otipljive prednosti (9:7). Vendar se 23-kratni slovenski prvaki niso dali kar tako, na sceno je stopil kapetanin s petim golom, četrtim s sedmih metrov, znova popeljal pivovarje v vodstvo (11:10; 17. minuta).A navdušene gledalce je hitro posedel francoski zvezdnik, sicer Dolenčev »nadrejeni« na desnem zunanjem položaju, s tremi goli v dobri minuti je postavil stvari na svoje mesto. Za Celjane je bila to hladna prha, šest minut in pol niso zatresli mreže in zaostali za tri gole, ko je zadel islandski velemojster. Med odmorom je bila razlika že pet, razlika v kakovosti pa očitna.V drugem polčasu so se Celjani borili po svojih močeh in preprečili, da bi tekma prezgodaj postala revijalna, na noge so večkrat dvignili navijače. Vsem pa je bilo jasno, da senzacije ne bo in da bo Barcelona – med strelce se je vpisalo vseh njenih 14 igralcev v polju – potrdila prvo mesto v skupini A. Očitno pa ne bo zadnja tekmica v mestu ob Savinji v tej evropski sezoni. Točka na sredinem gostovanju v Flensburgu bi že potrdila udeležbo Celjanov v izločilnih bojih, v katerih so bili nazadnje v sezoni 2013/14. Še veliko bolj verjetno pa je, da Zagreb v nedeljo ne bo zmagal v Parizu.Z devetimi goli je bil najboljši strelec tekme Razgor, ki mu poraz za 12 golov, najvišji v domači dvorani sploh, pač ni mogel biti v ponos, ni pa pomenil blamaže. Vendarle je bil za polovico nižji kot pred petimi meseci. »Imam mešane občutke, zadovoljen sem, ker smo kar nekaj časa držali stik z Barcelono, toda potem je ta pokazala moč, kaznovala tudi naše najmanjše napake. Mislim, da je ta čas najboljša ekipa v Evropi,« je poraz športno priznal Razgor, ki bi raje dvome o napredovanju razblinil v Flensburgu kot trepetal do nedeljskega večera ...Dolencu pač ni treba trepetati, Barcelona bo preskočila osmino finala, razmišlja samo o jubilejnem 10. naslovu. »Mislim, da je bil poraz za Celje krivično previsok. Predstavilo se je v veliko boljši luči kot v Barceloni, se držalo 45 minut in dokazalo, da raste,« je čestitke tekmecem izrazil Dolenec, ki je imel poseben večer, pa ne samo zaradi sedmih golov: »Za Celje nikdar nisem igral, pa doživel tako topel sprejem, želim mu vse najboljše v nadaljevanju sezone, ko bo vse mogoče.«