Čas za čarodeja iz Rodika, pustimo se mu navduševati

Domen Makuc je eden najbolj nadarjenih rokometašev, ki jih je dala Slovenija. Iz Celja Pivovarne Laško, s katerim je bil trikrat državni prvak, je šel že pri 20 letih v slovito Barcelono, s katero je trikrat osvojil EHF ligo prvakov. Toda tudi zavoljo poškodb še ni zares pokazal vsega svojega potenciala. Tudi v reprezentanci ne. Z mladinsko vrsto je bil leta 2018 v Celju evropski prvak, a ni imel glavne vloge, tudi še ne v članski, kjer so imeli doslej prednost bolj izkušeni zvezdniki (Bombač, Zarabec, Skube, Ovniček).

Na 17. evropskem prvenstvu v Skandinaviji pa je pri 25 letih končno postal prva violina v napadu. Prišel je njegov čas ... Blestel je na vseh treh tekmah. Kaj je Primorec povedal v intervjuju za Delo ob slovesu od Osla in pred odhodom v Malmö?