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Rokomet

Še eno veliko priznanje za Domna Makuca: Ko se je že zdelo ...

Slovenski zvezdnik in evropski prvak z Barcelono Domen Makuc je bil uvrščen v idealno postavo minule rokometne sezone. Žreb skupin s Celjem PL bo v petek.
Domen Makuc je blestel tudi na letošnjem evropskem prvenstvu. FOTO: RZS
Galerija
Domen Makuc je blestel tudi na letošnjem evropskem prvenstvu. FOTO: RZS
Peter Zalokar
24. 6. 2026 | 13:07
24. 6. 2026 | 13:32
4:18
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Še eno priznanje za slovenski rokomet. Domen Makuc, najbolj koristen igralec zaključnega turnirja EHF lige prvakov v Kölnu in evropski prvak z Barcelono, je bil izbran tudi v idealno postavo minule sezone v evropskem rokometu. Postal je prvi Slovenec v moški konkurenci, ki se mu je uspelo prebiti v ta elitni izbor, s čimer se je ob bok postavil Ani Gros, ki je bila za najboljšo desno zunanjo igralko v Evropi izbrana leta 2023.

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Dan po tem, ko so bile razkrite najboljše rokometašice, med katerimi ni bilo Slovenk, je EHF objavila še moško ekipo sezone. V njej so štirje igralci prvaka Barcelone, trije finalista Füchse Berlin in eden iz Magdeburga. Poleg tega so evropski prvaki Danci zastopani štirikrat.

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Janc podaljšal z Barcelono, Makuca ne bo vodil Jicha

Z Barcelono je četrtič osvojil ligo prvakov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Z Barcelono je četrtič osvojil ligo prvakov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Makuc, ki se bo v prihodnji sezoni preselil v Kiel, je bil najboljši srednji zunanji igralec. Njegov dosedanji soigralec Blaž Janc ni bil imenovan na desnem zunanjem položaju, kjer igra najboljši rokometaš zadnjih let Mathias Gidsel. Za najboljšega obrambnega igralca je bil nominiran Borut Mačkovšek iz Pick Szegeda, vendar je zmagal Ludovic Fabregas iz Barcelone. 

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Trije Slovenci nominirani za ekipo sezone

Za vsako igralno mesto – vratar, levo krilo, levi zunanji, srednji zunanji, krožni napadalec, desni zunanji, desno krilo in obrambni specialist – je bilo glede na predstave v sezoni 2025/26 na klubskem in reprezentančnem nivoju nominiranih po šest igralcev. Na izbor ekipe sezone so vplivali glasovi štirih interesnih skupin: navijačev, igralcev, trenerjev in medijev, pri čemer je imel vsak segment 25 odstotkov teže glasovanja.

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Nauk mladim, naj ne obupajo

Domen Makuc: »V življenju se vse zgodi z določenim razlogom, včasih je treba le času dati čas. Letošnji zaključek sezone je nedvomno kazalnik tega. Za menoj je izjemno težko obdobje. Ko se je nekaterim morda že zdelo, da ne bom nikoli več mogel igrati rokometa na najvišji ravni, je čas pokazal, da je vse mogoče. A to mi ne bi uspelo brez izjemnih ljudi, v prvi vrsti družine, ki so mi stali ob strani in mi nudili oporo na vsakem koraku vrnitve na igrišče. Resnično sem jim hvaležen. Vedno sem na treningih garal povsem enako kot sedaj. Videlo se je, da se stvari obračajo na bolje, a tiste pike na i preprosto ni bilo. Zadnje obdobje je pokazalo, da se je večletni trud poplačal. Upam, da bo moja zgodba služila kot motivacija vsem mladim športnikom, ki se soočajo s poškodbami – z močno voljo in potrpežljivostjo se da premagati prav vsako oviro!«

Makuc čaka januarja nastop na SP v Nemčiji. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
Makuc čaka januarja nastop na SP v Nemčiji. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

Moška ekipa sezone 2025/26:

Vratar: Emil Nielsen (Danska/Barcelona)

Levo krilo: Tim Freihöfer (Nemčija/Füchse Berlin)

Levi zunanji: Lasse Andersson (Danska/Füchse Berlin)

Srednji zunanji: Domen Makuc (Slovenija/Barcelona)

Krožni napadalec: Magnus Saugstrup (Danska/Magdeburg)

Desni zunanji: Mathias Gidsel (Danska/Füchse Berlin)

Desno krilo: Aleix Gomez (Španija/Barçelona)

Obrambni specialist: Ludovic Fabregas (Francija/Barçelona)

Izmed igralcev, izbranih na sedmih igralnih mestih, in najboljšega obrambnega specialista bo EHF izbrala najkoristnejšega igralca (MVP) sezone. MVP in najboljši mladi igralec sezone 2025/26 bosta razglašena na petkovem žrebu skupinskega dela lige prvakov v sezoni 2026/27 ob 11. uri. V žrebu bo sodeloval tudi slovenski prvak Celje Pivovarna Laško, ki je dobil povabilo EHF.

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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