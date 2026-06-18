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PREMIUM   D+   |   Rokomet

MVP iz Rodika dočakal nonine njoke, vsak čas pričakuje največjo trofejo

Najboljši igralec sklepnega turnirja EHF lige prvakov Domen Makuc o spektaklu v Kölnu, pričakovanju otroka, selitvi v Kiel in načrtih z reprezentanco na SP.
Domen Makuc je bil prvo ime F4 v Kölnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Galerija
Domen Makuc je bil prvo ime F4 v Kölnu. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Peter Zalokar
18. 6. 2026 | 18:30
18. 6. 2026 | 20:26
12:04
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Redke so celo pravljice s tako srečnim koncem, kot ga je uprizoril Domen Makuc v dresu Barcelone. Slovenski rokometni as je bil v nedeljo na svoji zadnji tekmi za »blaugrano« junak zmage proti Berlinu v finalu sklepnega turnirja EHF lige prvakov v Kölnu. Postal je prvi Slovenec z nazivom najkoristnejšega igralca (MVP) na F4. Pred 20.000 gledalci mu je v objem prvi skočil reprezentančni kapetan Blaž Janc.

Makuc se seli iz Katalonije na nemški sever, preoblekel se bo v »zebro«, saj bo julija okrepil veliki Kiel. Še pred tem pa z bodočo ženo Tijo Ocvirk, bivšo celjsko atletinjo, pričakujeta prvorojenko. Res, kot v pravljici za princa iz Rodika, ki bo januarja na SP lovil kolajno s Slovenijo. Kaj je povedal v velikem intervjuju za Delo

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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