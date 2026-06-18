MVP iz Rodika dočakal nonine njoke, vsak čas pričakuje največjo trofejo

Redke so celo pravljice s tako srečnim koncem, kot ga je uprizoril Domen Makuc v dresu Barcelone. Slovenski rokometni as je bil v nedeljo na svoji zadnji tekmi za »blaugrano« junak zmage proti Berlinu v finalu sklepnega turnirja EHF lige prvakov v Kölnu. Postal je prvi Slovenec z nazivom najkoristnejšega igralca (MVP) na F4. Pred 20.000 gledalci mu je v objem prvi skočil reprezentančni kapetan Blaž Janc.

Makuc se seli iz Katalonije na nemški sever, preoblekel se bo v »zebro«, saj bo julija okrepil veliki Kiel. Še pred tem pa z bodočo ženo Tijo Ocvirk, bivšo celjsko atletinjo, pričakujeta prvorojenko. Res, kot v pravljici za princa iz Rodika, ki bo januarja na SP lovil kolajno s Slovenijo. Kaj je povedal v velikem intervjuju za Delo?