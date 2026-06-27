Domen Makuc postal očka

Vesela novica iz Celja. Eden najboljših slovenskih rokometašev Domen Makuc in njegova zaročenka, nekdanja celjska atletinja Tija Ocvirk, sta postala očka in mamica. Nekaj dni pred rokom se jima je rodila hčerka Eli.

Za Domnom Makucem so zares čudoviti tedni. Sredi meseca je z Barcelono četrtič osvojil EHF ligo prvakov, bil je tudi najboljši igralec (MVP) zaključnega turnirja v Kölnu, zatem pa je bil kot prvi Slovenec imenovan tudi v idealno postavo minule sezone v Evropi. V sredo bo srednji zunanji igralec iz Rodika pri Kozini dopolnil 26 let.

Domen in Tija sta se zaročila julija lani. Po šestih letih bosta zapustila Barcelono in se čez nekaj tednov preselila v Kiel, kjer bo nekdanji član Celja Pivovarne Laško nadaljeval kariero. Na severu Nemčije bo slovenska reprezentanca tudi začela nastope na januarskem svetovnem prvenstvu.

Domen Makuc in Blaž Janc sta četrtič osvojila ligo prvakov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

V rokometni družini Makuc je oče Simon, nekdanji rokometni reprezentant, dobil vnukinjo, Domnov mlajši brat Andraž, najboljši igralec zadnje sezone v Sloveniji, ki se iz Celja seli v Dinamo iz Bukarešte, pa stric.

FOTO: instagram

FOTO: instagram

FOTO: instagram

FOTO: instagram