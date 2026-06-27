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Rokomet

Domen Makuc postal očka

Slovenski reprezentant Domen Makuc, najboljši igralec finalnega turnirja EHF lige prvakov, in nekdanja celjska atletinja Tija Ocvirk sta dobila hčerko Eli.
Domen Makuc in Tija Ocvirk sta postala starša. FOTO: Uroš Hočevar/kolektiff
Galerija
Domen Makuc in Tija Ocvirk sta postala starša. FOTO: Uroš Hočevar/kolektiff
Peter Zalokar
27. 6. 2026 | 14:18
27. 6. 2026 | 14:47
1:38
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Vesela novica iz Celja. Eden najboljših slovenskih rokometašev Domen Makuc in njegova zaročenka, nekdanja celjska atletinja Tija Ocvirk, sta postala očka in mamica. Nekaj dni pred rokom se jima je rodila hčerka Eli

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MVP iz Rodika dočakal nonine njoke, vsak čas pričakuje največjo trofejo

Za Domnom Makucem so zares čudoviti tedni. Sredi meseca je z Barcelono četrtič osvojil EHF ligo prvakov, bil je tudi najboljši igralec (MVP) zaključnega turnirja v Kölnu, zatem pa je bil kot prvi Slovenec imenovan tudi v idealno postavo minule sezone v Evropi. V sredo bo srednji zunanji igralec iz Rodika pri Kozini dopolnil 26 let.  

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Še eno veliko priznanje za Domna Makuca: Ko se je že zdelo ...

Domen in Tija sta se zaročila julija lani. Po šestih letih bosta zapustila Barcelono in se čez nekaj tednov preselila v Kiel, kjer bo nekdanji član Celja Pivovarne Laško nadaljeval kariero. Na severu Nemčije bo slovenska reprezentanca tudi začela nastope na januarskem svetovnem prvenstvu. 

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Barcelona na vrhu, Makucu uspelo, kar ni še nobenemu Slovencu

Domen Makuc in Blaž Janc sta četrtič osvojila ligo prvakov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
Domen Makuc in Blaž Janc sta četrtič osvojila ligo prvakov. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

V rokometni družini Makuc je oče Simon, nekdanji rokometni reprezentant, dobil vnukinjo, Domnov mlajši brat Andraž, najboljši igralec zadnje sezone v Sloveniji, ki se iz Celja seli v Dinamo iz Bukarešte, pa stric.   

FOTO: instagram
FOTO: instagram

FOTO: instagram
FOTO: instagram

FOTO: instagram
FOTO: instagram

FOTO: instagram
FOTO: instagram

FOTO: instagram
FOTO: instagram

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Domen Makucšport zasebnoCelje Pivovarna LaškoBarcelonaKielTHW KielTija OcvirkBlaž JancEHF liga prvakov

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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