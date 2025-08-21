Domen Makuc gre k zebram: Nov velik korak v karieri

Po več tednih namigovanj, da se bo eden najboljših slovenskih rokometašev preselil v Kiel, je zdaj novica uradna. Domen Makuc bo z naslednjo sezono prišel k nemškemu velikanu, s katerim je leta 2020 evropski prvak postal Miha Zarabec. V tej sezoni bo še član Barcelone, h kateri je prestopil iz Celja Pivovarne Laško leta 2020 in trikrat osvojil EHF ligo prvakov (2021, 2022, 2024). Tudi zaradi poškodb pa v Kataloniji ni v celoti izkoristil svojega potenciala.

Makuc bo postal zebra. FOTO: RTH

»Še vedno igram za Barcelono, od naslednje sezone naprej pa za Kiel. V obeh primerih gre za kluba najvišjega ranga z bogato tradicijo in izjemnim spoštovanjem drug do drugega. Prestop v Kiel bo zame naslednji velik korak v karieri. Tam ne bom imel le vrhunske ekipe, ampak tudi izjemno vzdušje v dvorani. Nekaj prav posebnega je, če te na vsaki domači tekmi vzpodbuja na tisoče norih rokometnih navijačev,« je na novinarski konferenci v Kielu povedal 25-letni srednji zunanji igralec iz Rodika pri Kozini, piše STA.

Domen Makuc (ob njem zaročenka Tija Ocvirk) je bil leta 2023 razglašen za najboljšega mladega igraca v Evropi. FOTO: Uroš Hočevar

»Veselimo se njegovega prihoda. To je naslednji vsestransko oblikovani igralec iz Slovenije v Kielu. S svojim načinom igre sodi v našo ekipo za prihodnja leta in je bil naša prva izbira. Iz Barcelone pa k nam prinaša številne izkušnje, vseeno pa ima potencial, da pri nas svojo igro še izboljša,« je o Makucu dejal športni direktor kluba Viktor Szilagyi.

Makuc je rokometno pot začel pri Jadranu iz Kozine, že zelo zgodaj pa se je preselil k Celju Pivovarni Laško, kjer je debitiral pri 15 letih. Pred dvema letoma ga je EHF razglasila za najboljšega mladega igralca v Evropi, vendar se je le nekaj tednov kasneje poškodoval in izpustil celotno sezono. Letos je za Slovenijo igral na SP na Hrvaškem.

Za Celje igra njegov mlajši brat Andraž Makuc, ki mu prav tako napovedujejo lepo prihodnost.