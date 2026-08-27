Bundesliga, pozor: prihaja Domen Makuc na klobasah

Domen Makuc je eden največjih zvezdnikov prestopnega roka med rokometaši. Potem ko je bil najboljši igralec zaključnega turnirja EHF lige prvakov v Kölnu in je četrtič stopil na rokometni Mt. Blanc, je po šestih letih zapustil Barcelono. Preselil se je v Kiel, kjer sta se mu pridružili zaročenka Tija in dvomesečna dojenčica Eli. Makuc, eden najboljših slovenskih reprezentantov, bo v bundesligi debitiral nocoj, ko bodo »zebre« gostile Lemgo (19.00).

Komaj čakam tekmo z Lemgom. Mislim, da smo pripravljeni. Verjetno bo več ljudi kot na katerikoli prejšnji tekmi v Barceloni. Zato sem tukaj. To je bil eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem podpisal,« je med drugim povedal Primorec.