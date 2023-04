Domen Novak bo šel na kosilo z Domnom Novakom

V nadaljevanju preberite:

Če ne štejemo selektorja Uroša Zormana, je Domen Novak edini Ljubljančan v slovenski rokometni reprezentanci, ki bo danes na zadnji aprilski dan s tekmo v Velenju proti Kosovu (18.00) končala kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Tako je tudi najbolj vesel, ker so nogometaši Olimpije po petih letih spet državni prvaki. Rokometaši želijo z lepo predstavo povabiti navijače, da jih januarja pridejo podpret v Nemčijo, kjer si levoroki biser, ki je v sredo dopolnil 25 let, služi kruh. Kaj je povedal pred tekmo v Rdeči dvorani povedal Novak, kako mu je v Nemčiji in kdo mu greje posteljo?