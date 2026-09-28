Ko imaš Domna Tajnika, pridejo tudi lovorike (VIDEO)

Prejšnja sezona je bila neuspešna za rokometaše Slovana, ki so izgubili obe domači lovoriki proti Celju Pivovarni Laško in izpadli že v skupini EHF evropske lige. Toda to ni zmanjšalo ambicij zasedbe Uroša Zormana, ki se je poleti še bolj okrepila. Morda najbolj pomemben je bil prihod Domna Tajnika, slovenskega reprezentanta, ki je prišel po treh letih igranja za Pelister iz Bitole. Velenjčan verjame, da bodo rdeči s Kodeljevega pustili pečat v Evropi, v kateri bodo pot začeli v sredo pri močni Tatabanyi na Madžarskem v evropski ligi.