Ob vrnitvi v Rodik ga ni pričakala torta, potolažil se je z njoki

Domen Makuc, pri 22 letih že prvi slovenski rokometni zvezdnik, je bil že vajen, da ga je ob vrnitvi v domači Rodik pri Kozini pričakala velika torta. Barcelona je namreč na zadnjih tekmah v sezonah 2020/21 in 2021/22 osvojila EHF ligo prvakov in torta je bila primerna nagrada. Tokrat ji na F4 v Kölnu ni uspelo, v polfinalu je bil boljši kasnejši šampion Magdeburg. Toda nona, kot na Primorskem rečejo babici, mu je vseeno polepšala dan, ko so ga na mizi pričakali – njoki.

Zakaj je moral z izbranko Tijo predčasno končati dopust na Menorki? Kaj je povedal o žrebu za novo sezono, v kateri se bo še enkrat več vrnil v Celje Pivovarno Laško, kjer si je ustvaril ime. Kako se je počutil na gala dogodku na Dunaju in kakšne so njegovi načrti z reprezentanco? Katerega vzornika ni dočakal in kdo mu je podelil nagrado za najboljšega mladega rokometaša v sezoni? Koliko sledilcev ima na instagramu in kdo mu ga ureja? Kaj bo počel med premorom?