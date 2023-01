Dončić je imel prav, ZDA do zgodovinske zmage tudi brez LeBrona

V nadaljevanju preberite:

Med olimpijskimi igrami v Tokiu je rokometni ponos ranil nekdanji podajalec v ameriškem nogometu Jay Cutler, ko je izjavil, da rokomet ni resen šport in da bi on ter zvezdnik lige NFL Patrick Mahomes in košarkar LeBron James lahko sami osvojili olimpijsko zlato kolajno. Cutlerja je hitro umiril Luka Dončić in mu odgovoril, da je rokomet težek šport in da zahteva veliko znanja. Američanom se obeta, da bodo kmalu bolje spoznali to igro, na letošnjem svetovnem prvenstvu so ZDA dosegle zgodovinsko zmago, ko so premagale Maroko s 28:27. Na svojem krstnem mundialu so zmago že vpisali Belgijci, do prvega para točk v skupinskem delu pa je prišel tudi Iran z Veselinom Vujovićem.