FOTO:Dvajset let kasneje Slovenija ob boku velikim

Celje - Šestnajsti september 2000 je bil lep pomladni dan v Sydneyju. Slovenija je dočakala prvi nastop reprezentance v kolektivnih panogah na olimpijskih igrah. Ledino so orali rokometaši, ki so igrali 24:24 s Francijo. S šestimi goli je bil najboljši strelec Roman Pungartnik. Dvajset let kasneje je spomin na zgodovinsko soboto še vedno zelo svež. »Kakšna podrobnost je sicer malce zbledela, ampak dobro se spomnim, kako je bilo vstopiti v dvorano, kjer je bilo 20.000 ljudi. Večina jih ni vedela, kaj je rokomet, ampak bili so tam. Priznam, imeli smo velike oči. Uresničile so se nam sanje vsakega športnika. Tudi jaz, ki ...