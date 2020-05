Dve leti liga 14; Obrstar: Visoka cena reševanja Maribora

Ljubljana

Maribor in Izola ostajata

Sebastjan Gergeta je zadovoljen z razpletom. FOTO: Jože Suhadolnik

Utišana 1. B liga

Marko Obrstar, predsednik rokometnega kluba Riko Ribnica, se ne strinja z odločitvijo o širitvi lige. FOTO: Roman Šipić

Kaj ob ponovitvi scenarija?

- Na izredni seji združenja rokometne lige NLB so predstavniki klubov s potrebno dvotretjinsko večino izglasovali sklep, da se prva liga razširi na 14 moštev. Klubi so odločili, da bo v luči novega koronavirusa naslednji dve sezoni v elitnem slovenskem klubskem tekmovanju nastopalo 14 klubov, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.Obenem so se klubi lige NLB zavezali, da bodo skupaj z drugimi ligami pod okriljem RZS in njenim vodstvom še pred koncem sezone 2020/21 pripravili strategijo tekmovalnega sistema moških ligaških tekmovanj ter uskladili urnik implementacije.V sezoni 2020/21 bo tako v ligi NLB nastopala ista dvanajsterica klubov kot v zadnji sezoni (Celje Pivovarna Laško, Ribnica, Trimo Trebnje, Gorenje Velenje, Dobova, Jeruzalem Ormož, Krka, Koper, Slovenj Gradec 2011, Urbanscape Loka, Maribor Branik, Butan plin Izola), pridružili pa se jim bosta še najboljši ekipi zadnje sezone 1. B državne rokometne lige. To sta ekipi LL Grosist Slovan in Ljubljana. Zadnjeuvrščena Maribor in Izola sta se tako izognila izpadu. Celjani so že prej postali prvaki, to je zanje 24. naslov.»Vesel sem, ker smo s klubi sprejeli sklep, ki vsem udeležencem zadnje sezone lige NLB prinaša razplet v športnem duhu. Pri razpravah smo se ozrli tudi na usmeritve in zaključke iz drugih rokometno razvitih držav. Razprava je bila dolga, na mizi smo imeli različna mnenja. Na koncu je poleg potrditve spremenjenega tekmovalnega sistema zelo pomembno tudi to, da se vsi klubi zavedajo pomembnosti in so se zavezali k temu, da pomagajo sooblikovati dolgoročno strategijo tekmovalnega sistema moških ligaških tekmovanj, ki bo pisala prihodnost slovenskega rokometa,« je dejal, predsednik združenja lige NLB.Pred tem je omenjeni predlog zavrnilo združenje 1. B lige, a je vodstvo RZS odgovorilo, da bo v tem primeru sklicalo izredno skupščino RZS, kar se zdaj ne bo zgodilo. Mnogi strokovnjaki menijo, da bi bilo najbolj primerno število ekip v prvi ligi deset. Liga NLB je sicer že štela 14 klubov, ko sta Gorenje in Celje igrala tudi v ligi SEHA.Rešitvi je med drugim nasprotoval predsednik Rika Ribnice,, ki ob tem pravi: »Vsaj dve leti bomo imeli ligo 14. Če se bo igral samo redni del 26 krogov brez končnice, tvegamo nelegalnost prvenstva, predvsem ob koncu lige, ko za nekatere točke ne bodo več štele. Brez končnice za prvaka bodo veliki poraženci širitve lige najboljši klubi. Izpad prihodkov, medijska odsotnost itn. bo celotno ligo privedlo na rob eksistence. Če je to vredno davka, ki ga bomo plačali zaradi reševanja Maribora, presodite sami.«Obrstar, pogosti kritik potez RZS, je dodal: »Sklep o širitvi je tako ohlapen, da bo zmanjšanje lige na 12 po dveh sezonah misija nemogoče, saj bo zopet potrebna dvetretjinska večina, klubov, ki se bojijo izpada, pa bo več kot danes. Pa še nekaj; predsednik RZS (; op. p.) nas je na marčevski seji opozoril, da je širitev lige športna poteza, da ni pomembno, koga se rešuje. Sprašujem se, ali jo bomo širili tudi naslednje leto, če se nam ponovi letošnji scenarij. In ta je zelo verjeten, strokovnjaki glasno opozarjajo na ponovitev epidemije, torej prekinitev lige, verjetno ponovno predčasno končanje.«