Dvojni Zormanov adut slačilnico okužil z nasmehom

Štiriinštirideset dni je minilo, odkar so slovenski rokometaši na SP na Poljskem premagali Črno goro in si povečali možnosti za nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Zdaj je pred njimi drug izziv, a tekmec je isti. V kvalifikacijah za EP 2024 se bodo dvakrat pomerili s Črnogorci, v četrtek v Podgorici in v nedeljo v Kopru. Na Obali ne bo poškodovanih lokalnih junakov Deana Bombača in Boruta Mačkovška, ki sta poškodovana, bo pa v Bonifiki poleg Aleksa Vlaha domačin tudi Staš Slatinek Jovičić, slovenski osmoljenec mundiala. Kaj je povedal Koprčan, kaj pričakuje od tekem s Črno goro in kako ocenjuje možnosti Trima v boju za naslov državnega prvaka?