    Rokomet

    Bodo Slovenci preskočili Črno goro?

    Ob 18. uri se bo v Oslu začela tekma med Slovenijo in Črno goro na evropskem prvenstvu v rokometu.
    Foto Aljaz Mocnik
    Galerija
    Foto Aljaz Mocnik
    Peter Zalokar
    16. 1. 2026 | 17:09
    16. 1. 2026 | 17:11
    A+A-

    Tudi za Slovence se bo začelo zares. Ob 18. uri se bo v Unity Areni v Oslu začela tekma med Slovenijo in Črno goro na 17. evropskem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je izbral 16 igralcev, med njimi ni Lana Grbić in Tarika Mlivića. Sodnika sta Danca Jesper Madsen in Mats Hansen. Ob 20.30 bo v skupini D še tekma med Ferskimi otoki in Švico.  

    Slovenijo bodo zastopali Jože Baznik in Miljan Vujović (vratarja) ter Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Domen Makuc, Andraž Makuc, Domen Tajnik, Blaž Janc, Timotej Grmšek, Tim Cokan, Domen Novak, Matic Suholežnik, Kristjan Horžen in Stefan Žabić.

    Unity Arena v Oslu bo prizorišče tekme med Slovenijo in Črno goro. FOTO: RZS
    Unity Arena v Oslu bo prizorišče tekme med Slovenijo in Črno goro. FOTO: RZS

    Slovenija je na zadnjih 12 tekmah 11-krat premagala Črno goro, edini poraz je bil na EP 2022 na Madžarskem.

      

    Zgodovina EP_Rokomet Foto Gm Igd
    Zgodovina EP_Rokomet Foto Gm Igd

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Zorman določil šestnajsterico za Črno goro

    Nocoj ob 18. uri bodo slovenski rokometaši v Oslu odigrali prvo tekmo evropskega prvenstva. Zmaga bi bila zelo dobrodošla za nadaljevanje.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Nocoj gre zares

    Slovenci s tremi Domni enotni: Triglav je previsok za Črno goro

    Pred reprezentanco Uroša Zormana nocoj prva tekma evropskega prvenstva, v Oslu s starimi znanci. Tajnik: Poznamo Balkance; Novak: Težave so nas zbližale.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zorman jasno povedal, kdo bo njegov as iz rokava

    Slovenska rokometna reprezentanca bo danes dopotovala v Oslo, kjer jo v petek čaka prva tekma EP proti Črni gori. Odpadel še Klemen Ferlin.
    Peter Zalokar 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Janc verjame v zdesetkano reprezentanco: Vedno pride nekdo, ki naredi korak več

    Izbrana vrsta bo iz Francije v Skandinavijo na evropsko prvenstvo odpotovala v sredo. Poškodovanih je devet reprezentantov.
    13. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poraba elektrike

    Nov rekord v konici odjema elektrike v Sloveniji

    Sneg je 8. januarja prekril tudi sončne elektrarne, temperature pa so padle.
    15. 1. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    EHF euro 2026EP v rokometuRokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaUroš ZormanBlaž JancOsloDomen MakucNorveškaehfRZSRokometna zveza Slovenije

    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

         V živo: Bodo Slovenci preskočili Črno goro?

    Ob 18. uri se bo v Oslu začela tekma med Slovenijo in Črno goro na evropskem prvenstvu v rokometu.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Mesec vztraja pri 1000 evrih minimalne plače

    Socialni dialog: Določanje najnižje vrednosti plačila za polni delovni čas je po zakonu povsem v rokah ministra za delo.
    Barbara Hočevar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Težave platforme

    Muskovo omrežje X se je znova sesulo

    Na tisoče uporabnikov po svetu poroča o nedelovanju družbenega omrežja X.
    16. 1. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Mesec vztraja pri 1000 evrih minimalne plače

    Socialni dialog: Določanje najnižje vrednosti plačila za polni delovni čas je po zakonu povsem v rokah ministra za delo.
    Barbara Hočevar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Težave platforme

    Muskovo omrežje X se je znova sesulo

    Na tisoče uporabnikov po svetu poroča o nedelovanju družbenega omrežja X.
    16. 1. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

