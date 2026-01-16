Bodo Slovenci preskočili Črno goro?

Tudi za Slovence se bo začelo zares. Ob 18. uri se bo v Unity Areni v Oslu začela tekma med Slovenijo in Črno goro na 17. evropskem prvenstvu. Selektor Uroš Zorman je izbral 16 igralcev, med njimi ni Lana Grbić in Tarika Mlivića. Sodnika sta Danca Jesper Madsen in Mats Hansen. Ob 20.30 bo v skupini D še tekma med Ferskimi otoki in Švico.

Slovenijo bodo zastopali Jože Baznik in Miljan Vujović (vratarja) ter Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Domen Makuc, Andraž Makuc, Domen Tajnik, Blaž Janc, Timotej Grmšek, Tim Cokan, Domen Novak, Matic Suholežnik, Kristjan Horžen in Stefan Žabić.

Unity Arena v Oslu bo prizorišče tekme med Slovenijo in Črno goro. FOTO: RZS

Slovenija je na zadnjih 12 tekmah 11-krat premagala Črno goro, edini poraz je bil na EP 2022 na Madžarskem.