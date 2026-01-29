Kapetan Janc: Glave gor, čaka nas še veliko dobrega

Danska – Islandija in Hrvaška – Nemčija sta petkova polfinalna para na 17. evropskem prvenstvu v Skandinaviji. Tudi Švedska in Portugalska, ki se bosta v Herningu pomerili za peto mesto, sta si zagotovili vstopnico na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Slovenija si jo bo morala priboriti marca proti tekmecu, ki ji ga bo namenil sobotni žreb (15.00). Ker je na EHF euru 2026 osvojila osmo mesto, bo nosilka.

V Oslu in Malmöju so Slovenci vpisali štiri zmage in doživeli tri poraze, jasno pa je, da je njen vodja Blaž Janc, dostojni naslednik kapetanov, kot so bili Uroš Zorman, Vid Kavtičnik in Jure Dolenec. Zvezdnik Barcelone je tudi po bolečih porazih proti Hrvaški in Islandiji, ki sta odpihnila sanje o kolajni, ohranil pozitivno držo. Kaj je povedal za Delo ...