Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

Časa za praznovanje ni bilo veliko, nekaj pa ga je bilo vendarle. Zasluženo. Slovenski rokometaši so se po sinočnji pomembni zmagi proti Ferskim otokom, tretji zaporedni na 17. evropskem prvenstvu v Skandinaviji, že precej zgodaj zjutraj odpravili iz Osla proti Malmöju, kjer bodo želeli nadaljevati uspešni niz. Iz Norveške, kjer so v vseh drugih polčasih nadomestili zaostanek in upravičili vlogo favoritov, so na švedski jug prenesli dragoceni dve točki, kar jih uvršča med kandidate celo za polfinale.

Tega od zdesetkane vrste Uroša Zormana pred prvenstvom najboljših na stari celini ni pričakoval nihče. Bitka za sklepni turnir v Herningu na Danskem se bo za vse bolj samozavestne Slovence začela v petek. Kaj je po zmagi proti Ferskimotokom povedal Domen Tajnik?