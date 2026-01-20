  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Rokomet

    Cilj je jasen: utišati dvorano in napovedati boj za visoka mesta

    Slovenski rokometaši na zadnji tekmi prvega dela EP v Oslu s Ferskimi otoki za zmago in točki, ki bi močno dvignili vrednost njihovih delnic v Malmöju.
    Borut Mačkovšek je preskočil Švicarje. FOTO: Slavko Kolar
    Galerija
    Borut Mačkovšek je preskočil Švicarje. FOTO: Slavko Kolar
    Peter Zalokar
    20. 1. 2026 | 07:00
    A+A-

    Skandinavske klasične melodrame niso po okusu slovenskih rokometašev, raje imajo sodobne norveške srhljivke, kakršni so uprizorili na tekmah proti Črni gori (41:40) in Švici (38:35). Težko si predstavljamo kakšen drug žanr, ko se bodo ob 20.30 za prvo mesto v skupini D v Oslu pomerili s fanatičnimi tekmeci s Ferskih otokov. Prvi dve epizodi v seriji EHF euro 2026 sta imeli srečen konec, če bo tako tudi nocoj v peklu Unity Arene, se bodo dokončno otresli vzdevka odpisani, ki se jih je prijel zavoljo vseh težav s poškodbami in odpovedmi.

    V hotelu Scandic Fornebu v predmestju Osla, le dve avtobusni postajališči od dvorane, kjer se za drugi del EP meri osem reprezentanc, je zanimivo in živahno. Kar sedem z izjemo domače Norveške jih je nastanjenih v njem. Lep je pogled na igralce z vseh koncev stare celine, kako se družijo, šalijo. Najraje se zabavajo z igranjem namiznega kerlinga ...

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Zapis iz Osla

    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki zavor v glavah

    Brez drame pri naših rokometaših ne gre, a treba se je vprašati, ali so tekme s čudežnimi preobrati res znak močnega karakterja ali znak psihološke krhkosti.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Rokomet
    Blaž Janc, intervju

    V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču

    Blaž Janc, kapetan rokometne reprezentance na EP, ohranja prepričanje, da je Slovenija na pravi poti. V tem kaotičnem svetu se je treba držati svojih pravil.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmevi po čudežu v Oslu

    Če ste v jezi izklopili televizor, preverite jutranje novice

    Po preobratu s srečnim koncem proti Švici na evropskem prvenstvu so bili v slovenski rokometni reprezentanci ponosni, zanimive so bile njihove izjave.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Drama s srečnim koncem

    Neuklonljivi slovenski borci vstali od mrtvih, Malmö zagotovljen (FOTO)

    Rokometna reprezentanca je v drugem polčasu nadoknadila devet golov zaostanka in po čudežnem preobratu premagala Švico. Drugi del EP je tu, v torek za točki.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    V rokometni reprezentanci so bili veseli zaradi zmage proti Črni gori, toda zavedajo se, da bodo v nadaljevanju EP zlasti v obrambi morali pokazati več.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Po rekordni srhljivki sladka zmaga Slovencev v Oslu (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so zmogli dovolj moči za pomembno zmago proti Črni gori na prvi tekmi evropskega prvenstva. Zgodovinski rekord na velikih tekmovanjih.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Levica rešuje večinoma ljudi, ki je sploh ne volijo

    Dr. Samo Uhan o političnih posledicah ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije za predsednika vlade in levosredinski pol.
    Uroš Esih 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026Rokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaUroš ZormanEP v rokometuRZSFerski otokiRokometna zveza SlovenijeOsloKristjan HorženMiljan VujovićNorveška

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, zakaj ni novih oddaj Jutro na Planetu? Zakaj simultano prevajanje kljub podnapisom?

    Bralce tokrat zanima, zakaj Planet TV ponavlja stare oddaje Jutro na Planetu? In zakaj na TVS že nekaj časa opažajo prakso simultanega prevajanja, čeprav so dodani podnapisi?
    20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Kriminalna združba

    Cezar naj bi iz pripora naročil umor

    Dino Muzaferović kriminalno združbo menda vodi celo iz zapora. Aretiran tudi moški, ki so ga povezovaliz mafijsko likvidacijo v Ljubljani.
    Boštjan Celec 20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Ob 20.30 s Ferskimi otoki

    Cilj je jasen: utišati dvorano in napovedati boj za visoka mesta

    Slovenski rokometaši na zadnji tekmi prvega dela EP v Oslu s Ferskimi otoki za zmago in točki, ki bi močno dvignili vrednost njihovih delnic v Malmöju.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    V živo

    Bo evropski parlament ustavil izvajanje trgovinskega dogovora med EU in ZDA?

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    V Lizboni pričakujejo točo golov, vpleten tudi PSG

    Vrača se liga prvakov, kaj bo opravil PSG na gostovanju v Lizboni? Morda se nam obeta veliko golov.
    20. 1. 2026 | 06:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Ob 20.30 s Ferskimi otoki

    Cilj je jasen: utišati dvorano in napovedati boj za visoka mesta

    Slovenski rokometaši na zadnji tekmi prvega dela EP v Oslu s Ferskimi otoki za zmago in točki, ki bi močno dvignili vrednost njihovih delnic v Malmöju.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    V živo

    Bo evropski parlament ustavil izvajanje trgovinskega dogovora med EU in ZDA?

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    V Lizboni pričakujejo točo golov, vpleten tudi PSG

    Vrača se liga prvakov, kaj bo opravil PSG na gostovanju v Lizboni? Morda se nam obeta veliko golov.
    20. 1. 2026 | 06:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo