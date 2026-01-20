Cilj je jasen: utišati dvorano in napovedati boj za visoka mesta

Skandinavske klasične melodrame niso po okusu slovenskih rokometašev, raje imajo sodobne norveške srhljivke, kakršni so uprizorili na tekmah proti Črni gori (41:40) in Švici (38:35). Težko si predstavljamo kakšen drug žanr, ko se bodo ob 20.30 za prvo mesto v skupini D v Oslu pomerili s fanatičnimi tekmeci s Ferskih otokov. Prvi dve epizodi v seriji EHF euro 2026 sta imeli srečen konec, če bo tako tudi nocoj v peklu Unity Arene, se bodo dokončno otresli vzdevka odpisani, ki se jih je prijel zavoljo vseh težav s poškodbami in odpovedmi.

V hotelu Scandic Fornebu v predmestju Osla, le dve avtobusni postajališči od dvorane, kjer se za drugi del EP meri osem reprezentanc, je zanimivo in živahno. Kar sedem z izjemo domače Norveške jih je nastanjenih v njem. Lep je pogled na igralce z vseh koncev stare celine, kako se družijo, šalijo. Najraje se zabavajo z igranjem namiznega kerlinga ...