    Rokomet

    Sanje Zormanovih borcev o polfinalu še žive, se obeta nov čudež?

    Slovenski rokometaši imajo še vedno možnost, da osvojijo kolajno na EHF euru 2026. Danes z Islandijo lovijo dve nagradi: polfinale ali vsaj vstopnico za SP.
    Borut Mačkovšek in Domen Makuc lahko kljub porazu s Hrvaško še upata na srečen konec. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Galerija
    Borut Mačkovšek in Domen Makuc lahko kljub porazu s Hrvaško še upata na srečen konec. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Peter Zalokar
    28. 1. 2026 | 05:00
    2:12
    A+A-

    Neverjetne zgodbe piše šport in rokomet ni izjema. Ko je že kazalo, da so Slovenci po bolečem porazu proti Hrvaški odpisani iz boja za polfinale 17. evropskega prvenstva, so prejeli nepričakovano darilo. In upanje ...

    image_alt
    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Švedska je namreč kasneje zgolj remizirala z Madžarsko (32:32) in tako se je odprla majhna možnost, da se reprezentanca Uroša Zormana kljub vsemu še vedno bori celo za kolajno. Današnja tekma z Islandijo (15.30), ki je prav tako osvojila le točko proti Švici (38:38), ponuja našim borcem nepričakovan dvojni izziv: zmaga bi jim zagotovila tretje mesto v skupini II in neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo (kar bi bil že sam po sebi velik uspeh glede na vse okoliščine), ob morebitnem spodrsljaju Švedov s Švico pa bi jih celo popeljala v polfinale!

    Uroš Zorman verjame, da je v fantih še dovolj energije. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Uroš Zorman verjame, da je v fantih še dovolj energije. FOTO: Johan Nilsson/AFP

    Madžarsko darilo ali lažno upanje? Vsekakor nas čaka zanimiva rokometna sreda ... Bodo Švicarji vrnili »uslugo« Slovencem, ki so jih z zmago proti Ferskim otokom vzeli s seboj iz Osla v Malmö? Zdaj nas nič več ne more presenetiti ... 

    Glavno vprašanje pa se še vedno glasi: ali Slovenci še zmorejo dovolj energije, da premagajo Islandce, s katerimi so izgubili na pripravljalni tekmi v Parizu? 

    Če je odgovor da, bodo vsekakor iz Osla, kjer so vpisali tri zmage, in Malmöja, kjer so že premagali Madžarsko, odšli še v Herning na Dansko, kjer bi se v najslabšem primeru borili za peto mesto. Doslej so bili na evropskih prvenstvih boljši le na domačem euru 2024, ko so bili srebrni, in leta 2020 na Švedskem, ko so bili četrti. Dvakrat so bili šesti, na EP 2012 v Srbiji in EP 2024.

    Se bo slovenska avantura v Skandinaviji srečno končala? FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Se bo slovenska avantura v Skandinaviji srečno končala? FOTO: Johan Nilsson/AFP

    Skupina II, danes: 

    Slovenija – Islandija (15.30)

    Hrvaška – Madžarska (18.00)

    Švedska – Švica (20.30)

    Photo
    Razočaranje v Malmöju
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    V pričakovanju derbija

    Nova epska zgodba, zmaga proti sosedom odpira vrata raja (VIDEO)

    V Malmöju v torek zvečer najpomembnejša tekma Slovencev na evropskem prvenstvu, tekmeci stari znanci iz Hrvaške. Recept: vroča srca in hladne glave.
    Peter Zalokar 26. 1. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Po zmagi proti Madžarski

    Zorman presenetil s sočno izjavo, ki lahko skrbi Hrvate (VIDEO)

    Selektor slovenskih rokometašev Uroš Zorman je bil po zmagi proti Madžarski slikovit. So se igralci nalezli njegovega ega?
    Peter Zalokar 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Zadišalo po polfinalu

    Kapetan Janc pokazal pot do zmage: Naša moč izvira iz ekipe (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so kljub slabemu prvemu polčasu premagali Madžarsko in postajajo vse bolj resni kandidati za kolajno na EP 2026. V torek dan D s Hrvati.
    Peter Zalokar 25. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Ne Zorman, Janc ali Makuc, ve se, kdo je najboljši med Slovenci (VIDEO)

    V rokometni reprezentanci vlada pozitivno vzdušje v pričakovanju nedeljske tekme z Madžarsko na evropskem prvenstvu. Fantje si na različne načine krajšajo čas.
    Peter Zalokar 24. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Tilen Kodrin, intervju

    Težko je zapustiti najdražji, a ko na igrišču zaslišiš himno, se vse poplača

    Eden najbolj izkušenih rokometnih reprezentantov Tilen Kodrin pozdravlja novo energijo v ekipi. Pariz 2024? To je tako, kakor da bi mi nekdo zaril nož v srce.
    Peter Zalokar 24. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Predstava, ki obeta

    Slovenci do konca pretili Švedom: Janc: Razočarani in ponosni (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so v Malmöju doživeli prvi poraz na evropskem prvenstvu, a z igro spet prepričali. Ostajajo kandidati za polfinale, v nedeljo z Madžari.
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Zapisi iz Skandinavije

    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    Slovenske reprezentance so največje zgodbe spisale, ko tega ni bilo mogoče pričakovati ...
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Novim izzivom naproti

    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenci so po treh zmagah v Oslu polni samozavesti prispeli v Malmö, kjer se bodo borili za polfinale evropskega prvenstva. Hitri Velenjčan v sedmih nebesih.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Velika zmaga

    Slovenci strli še ferski oreh, s polno malho točk in samozavesti v Malmö (FOTO)

    Slovenski rokometaši so dobili tudi tretjo tekmo evropskega prvenstva, s pametno igro so razorožili Ferske otoke in se z dvema točkama odpravljajo na Švedsko.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Razočaranje v Malmöju

    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Na derbiju evropskega prvenstva je reprezentanca Uroša Zormana po hudem boju izgubila proti Hrvaški s 25:29. Jutri (15.30) z Islandijo vsaj za vstopnico na SP.
    Peter Zalokar 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Portugalska

    Policija zajela kokainsko podmornico s tovorom, vrednim 600 milijonov evrov

    Štirje člani posadke iz Latinske Amerike so v podmornici prevažali 300 paketov kokaina.
    27. 1. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Rokometna reprezentanca, slovenska rokometna reprezentanca, Uroš Zorman, Domen Makuc, Blaž Janc, Hrvaška, EP v rokometu, Mälmo, izjave, EHF euro 2026

    Novice  |  Svet
    Novi napadi

    Do pomladi bi lahko vojna v Ukrajini terjala dva milijona žrtev

    Skupno število poškodovanih, pogrešanih in smrtnih žrtev v Rusiji in Ukrajini je po ocenah strokovnjakov veliko višje, kot trdita vojni nasprotnici.
    28. 1. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ilhan Omar

    Kongresnico napadli s smrdečo rožnato tekočino

    43-letna kongresnica je tik pred napadom kritizirala vlado, pozvala je k ukinitvi službe Ice in odstopu ali odstavitvi ministrice za domovinsko varnost.
    28. 1. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
