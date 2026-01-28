Sanje Zormanovih borcev o polfinalu še žive, se obeta nov čudež?

Neverjetne zgodbe piše šport in rokomet ni izjema. Ko je že kazalo, da so Slovenci po bolečem porazu proti Hrvaški odpisani iz boja za polfinale 17. evropskega prvenstva, so prejeli nepričakovano darilo. In upanje ...

Švedska je namreč kasneje zgolj remizirala z Madžarsko (32:32) in tako se je odprla majhna možnost, da se reprezentanca Uroša Zormana kljub vsemu še vedno bori celo za kolajno. Današnja tekma z Islandijo (15.30), ki je prav tako osvojila le točko proti Švici (38:38), ponuja našim borcem nepričakovan dvojni izziv: zmaga bi jim zagotovila tretje mesto v skupini II in neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo (kar bi bil že sam po sebi velik uspeh glede na vse okoliščine), ob morebitnem spodrsljaju Švedov s Švico pa bi jih celo popeljala v polfinale!

Uroš Zorman verjame, da je v fantih še dovolj energije. FOTO: Johan Nilsson/AFP

Madžarsko darilo ali lažno upanje? Vsekakor nas čaka zanimiva rokometna sreda ... Bodo Švicarji vrnili »uslugo« Slovencem, ki so jih z zmago proti Ferskim otokom vzeli s seboj iz Osla v Malmö? Zdaj nas nič več ne more presenetiti ...

Glavno vprašanje pa se še vedno glasi: ali Slovenci še zmorejo dovolj energije, da premagajo Islandce, s katerimi so izgubili na pripravljalni tekmi v Parizu?

Če je odgovor da, bodo vsekakor iz Osla, kjer so vpisali tri zmage, in Malmöja, kjer so že premagali Madžarsko, odšli še v Herning na Dansko, kjer bi se v najslabšem primeru borili za peto mesto. Doslej so bili na evropskih prvenstvih boljši le na domačem euru 2024, ko so bili srebrni, in leta 2020 na Švedskem, ko so bili četrti. Dvakrat so bili šesti, na EP 2012 v Srbiji in EP 2024.

Se bo slovenska avantura v Skandinaviji srečno končala? FOTO: Johan Nilsson/AFP

Skupina II, danes:

Slovenija – Islandija (15.30)

Hrvaška – Madžarska (18.00)

Švedska – Švica (20.30)