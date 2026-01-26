Nova epska zgodba, zmaga proti sosedom odpira vrata raja (VIDEO)

EP Zagreb 2000 (Slovenija je šla prvič na OI), EP Ljubljana 2004 (Slovenija je osvojila srebrno kolajno), SP Pariz 2017 (Slovenija je osvojila bron), OI Pariz 2024 (Slovenija je šla v polfinale) ...

Še en v nizu epskih rokometnih derbijev med Slovenijo in Hrvaško se obeta v torek ob 18. uri v Malmö Areni. Enaindvajset tekem sta v tem tisočletju odigrali sosednji državi, več jih je dobila južna (12), pomembnejše severna (8). Če se bo nadaljeval trend, bodo Slovenci naredili velik korak k polfinalu 17. evropskega prvenstva v Skandinaviji. Kakšno je vzdušje v taboru reprezentance Uroša Zormana?