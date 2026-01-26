  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Rokomet

    Nova epska zgodba, zmaga proti sosedom odpira vrata raja (VIDEO)

    V Malmöju v torek zvečer najpomembnejša tekma Slovencev na evropskem prvenstvu, tekmeci stari znanci iz Hrvaške. Recept: vroča srca in hladne glave.
    Slovenija (na fotografiji Tilen Kodrin) in Hrvaška sta se nazadnje srečali na lanskem SP v Zagrebu, kjer so bili boljši gostitelji. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Galerija
    Slovenija (na fotografiji Tilen Kodrin) in Hrvaška sta se nazadnje srečali na lanskem SP v Zagrebu, kjer so bili boljši gostitelji. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Peter Zalokar
    26. 1. 2026 | 18:47
    26. 1. 2026 | 19:41
    6:02
    A+A-

    EP Zagreb 2000 (Slovenija je šla prvič na OI), EP Ljubljana 2004 (Slovenija je osvojila srebrno kolajno), SP Pariz 2017 (Slovenija je osvojila bron), OI Pariz 2024 (Slovenija je šla v polfinale) ...

    Še en v nizu epskih rokometnih derbijev med Slovenijo in Hrvaško se obeta v torek ob 18. uri v Malmö Areni. Enaindvajset tekem sta v tem tisočletju odigrali sosednji državi, več jih je dobila južna (12), pomembnejše severna (8). Če se bo nadaljeval trend, bodo Slovenci naredili velik korak k polfinalu 17. evropskega prvenstva v Skandinaviji. Kakšno je vzdušje v taboru reprezentance Uroša Zormana?

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

    Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od humanitarne pomoči, te pa je vse manj.
    Boštjan Videmšek 25. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prostotrgovinski sporazum

    Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

    EU in Indija sta po skoraj osemnajstih letih končno pripravljeni podpisati prostotrgovinski sporazum.
    Zorana Baković 25. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026Rokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaUroš ZormanRZSHrvaškaBlaž JancEP v rokometuDomen MakucMälmoMatic SuholežnikBorut MačkovšekKristjan Horžen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Grenlandska kriza

    Trump ima prav o Arktiki, meni šef Nata

    Po napetostih v zadnjih tednih Evropa poskuša zastaviti bolj konstruktivne odnose z ZDA
    Peter Žerjavič 26. 1. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    V pričakovanju derbija

    Nova epska zgodba, zmaga proti sosedom odpira vrata raja (VIDEO)

    V Malmöju v torek zvečer najpomembnejša tekma Slovencev na evropskem prvenstvu, tekmeci stari znanci iz Hrvaške. Recept: vroča srca in hladne glave.
    Peter Zalokar 26. 1. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tina Maze: Olimpijske igre so posebna zgodba

    Pogovarjali smo se z našo najuspešnejšo smučarko, ki se veseli spektakla v Cortini d'Ampezzo, kjer bo delala za Eurosport kot tudi v slovenski hiši.
    Siniša Uroševič 26. 1. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalni prehod v zdravstvu

    Dostop takojšen, prehod pa postopen

    Ob prehodu na enotno komuniciranje zVem po zdravstvenih domovih obratujejo digitočke za ustvarjanje digitalne identitete.
    Tomica Šuljić 26. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Meta

    EU WhatsAppu napoveduje strožjo regulacijo

    Meta ima štiri mesece časa, da zagotovi skladnost WhatsAppa z dodatnimi obveznostmi na podlagi akta o digitalnih storitvah.
    26. 1. 2026 | 17:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tina Maze: Olimpijske igre so posebna zgodba

    Pogovarjali smo se z našo najuspešnejšo smučarko, ki se veseli spektakla v Cortini d'Ampezzo, kjer bo delala za Eurosport kot tudi v slovenski hiši.
    Siniša Uroševič 26. 1. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalni prehod v zdravstvu

    Dostop takojšen, prehod pa postopen

    Ob prehodu na enotno komuniciranje zVem po zdravstvenih domovih obratujejo digitočke za ustvarjanje digitalne identitete.
    Tomica Šuljić 26. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Meta

    EU WhatsAppu napoveduje strožjo regulacijo

    Meta ima štiri mesece časa, da zagotovi skladnost WhatsAppa z dodatnimi obveznostmi na podlagi akta o digitalnih storitvah.
    26. 1. 2026 | 17:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo