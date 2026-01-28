  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Slovenija – Islandija (15.30): v igri dve nagradi

    Slovenski rokometaši se bodo danes na zadnji tekmi v Malmöju pomerili z Islandci. Zmaga jamči pot na Dansko in vstopnico na SP 2027. Možen tudi polfinale.
    Uroš Zorman še upa na polfinale. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Galerija
    Uroš Zorman še upa na polfinale. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Peter Zalokar
    28. 1. 2026 | 14:30
    2:49
    A+A-

    Slovenija bo odigrala še zadnjo tekmo v drugem delu evropskega prvenstva. Dvoboj v Malmöju proti Islandiji se bo začel ob 15.30, kar je manj kot 20 ur po porazu s Hrvaško, vložek pa je velik. Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 in do večera podaljšuje upanje za polfinale EP, poraz pa pomeni časten odhod s prvenstva.
    STATISTIKAggg      GIBANJE REZULTATA

    image_alt
    Sanje Zormanovih borcev o polfinalu še žive, se obeta nov čudež?

    Torek je prinesel zaplet v skupini 2, saj so najprej Islandci ogrozili svojo uvrstitev v polfinale ob remiju proti Švici, kasneje pa so še Švedi zapravili prvo zaključno žogo za polfinale, saj so remizirali proti Madžarom. Tudi Hrvaška še ni potnik v polfinale, saj jo lahko prehitita tako Švedska kot Islandija.

    Se bo zgodba končala srečno? FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Se bo zgodba končala srečno? FOTO: Cornelius Poppe/AFP

    V skupini ima Hrvaška na vrhu šest točk, Islandija in Švedska po pet, Slovenija štiri, Švica in Madžarska pa po dve. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.

    Če so možnosti za polfinale EP zgolj minimalne, lahko Slovenija bolj realno razmišlja o uvrstitvi na tretje mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na rokometni mundial prihodnje leto.

    image_alt
    Slovenija poražena proti Hrvaški, a še lahko gre na Dansko (FOTO, VIDEO)

    Z evropskega prvenstva 2026 se bodo namreč na SP 2027 uvrstile štiri reprezentance. Ker bosta zagotovo med najboljšimi šestimi na koncu tudi trenutno vodilni reprezentanci v skupini I Danska in Nemčija, ki se bosta v sredo v zadnjem krogu pomerili z Norveško oziroma Francijo, bo tekma za peto mesto zgolj revijalna.

    Tekma z Islandijo bo zelo pomembna. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Tekma z Islandijo bo zelo pomembna. FOTO: Johan Nilsson/AFP

    Kot je po porazu s Hrvaško povedal selektor Uroš Zorman, bo veliko odvisno od uspešne regeneracije igralcev, ki imajo za seboj že šest tekem in hudo težke noge.

    »Oddelati moramo svoje. Ne bom niti govoril, kaj bi uvrstitev na svetovno prvenstvo pomenila za nas,« je dejal Zorman.

    Skupina II, danes: 

    Slovenija – Islandija (15.30)

    Hrvaška – Madžarska (18.00)

    Švedska – Švica (20.30)

    Skupina I, danes:

    Španija – Portugalska (15.30)

    Nemčija – Francija (18.00)

    Danska – Norveška (20.30)

    Rokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaUroš ZormanehfRZSEP v rokometuBlaž JancBorut MačkovšekRokometna zveza SlovenijeEHF euro 2026MälmoDomen Makuc

