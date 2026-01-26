  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Zorman presenetil s sočno izjavo, ki lahko skrbi Hrvate (VIDEO)

    Selektor slovenskih rokometašev Uroš Zorman je bil po zmagi proti Madžarski slikovit. So se igralci nalezli njegovega ega?
    Uroš Zorman je znal pravočasno zbuditi igralce, da so premagali Madžarsko. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Uroš Zorman je znal pravočasno zbuditi igralce, da so premagali Madžarsko. FOTO: Johan Nilsson/AFP
    Peter Zalokar
    26. 1. 2026 | 05:00
    4:03
    Pravljica zdesetkane slovenske rokometne reprezentance na evropskem prvenstvu v Skandinaviji se nadaljuje. Čeprav je odigrala morda najslabšo tekmo, je imela dovolj kakovosti, da je po zaostanku s štirimi goli v prvem polčasu tekmo obrnila v svoj prid in premagala Madžarsko. Zmaga s 35:32 je bila četrta na petih tekmah, bila je sladka, a ne jamči ničesar. 

    Kapetan Janc pokazal pot do zmage: Naša moč izvira iz ekipe (FOTO, VIDEO)

    Po zmagah Islandije proti Švedski ter Hrvaške proti Švici imajo štiri ekipe po štiri točke v skupini II v Malmöju in vse je odprto. Slovenci si bodo usodo skrojili na tekmah proti Hrvaški (torek, 18.00) in Islandiji (15.30). Možnih kombinacij je ogromno, najbolj pomembno pa je, da imajo Slovenci vse v svojih rokah. Dve zmagi jih peljeta v polfinale v Herning na Danskem. Ob ugodnem razpletu bi lahko zadoščala tudi ena zmaga, a na to se ne gre zanašati.

    Selektor Uroš Zorman bo imel proti Hrvaški na voljo tudi krožnega napadalca Matica Suholežnika, ki je oddelal dve tekmi kazni zaradi grobega prekrška proti Ferskim otokom. Po zmagi proti Madžarski, na kateri je blestel kapetan Blaž Janc z desetimi goli, je bil selektor zelo navdušen nad odzivom svojih fantov na dogovor ob polčasu. 

    »Nobene tekme ni enostavno voditi, je pa enostavno biti trener takšne ekipe. Ponosen sem na fante. To je nekaj, kar da trenerju zadovoljstvo, sploh za svojo domovino in grb. Nismo ekipa, ki bi bila na takšni ravni, da bi lahko nekoga pometla z igrišča z desetimi goli razlike. Vsako tekmo moramo, kot pravim, odtrgati j***. Dati vse od sebe, se raztrgati do zadnjega atoma moči, da pridemo do uspeha. Na drugi strani je bila čvrsta Madžarska z veliko kilogrami in centimetri, mi pa malo manjši in zaradi tega smo porabili veliko moči. Vseeno smo dovolj rotirali in nismo povsem izželi nosilcev igre po odigranih minutah. Širino imamo in to se je znova pokazalo. Naslednja tekma nas čaka v torek, nekaj časa imamo, da se spočijemo,« je bil navdušen Zorman, ki se želi Hrvatom oddolžiti za poraz na lanskem SP v Zagrebu.

    Danes bodo rokometaši zgodaj popoldne imeli samo regeneracijski trening v fitnesu, pred tem pa bodo v hotelu Scandic Triangeln v Malmöju sedmi sili podali svoja razmišljanja pred sosedskim derbijem s Hrvaško. Kot kaže, so se igralci nalezli Zormanovega ega in se bodo Hrvatov lotili kot stekli psi ...

    Zmagalo bo srce

    Eden njegovih »putbulov« je Staš Jovičić, ki je zapečatil usodo Madžarov, pa tudi Domen Tajnik, v katerem je Zorman našel asa iz rokava. Po tekmi se je prijel za bok ... Boli? »Nič takšnega. Vse je super,« se ne pritožuje Velenjčan, ki je prebolel virozo in je spet pravi: »Začeli smo malce medlo. Ob polčasu smo se malo pogovorili. Nič posebnega. Brez živčnosti. V drugem polčasu smo bili boljši v obrambi, pomagala sta nam vratarja. Ko smo jih ujeli, smo dobili dodatno energijo.«

    Sledi Hrvaška ... »O tej tekmi nima smisla izgubljati besed. Vsi vemo, kaj prinaša. To je balkanski derbi, ki lahko odloči o polfinalistu. Več od tega ni. Zmagalo bo srce in naše je veliko!« 

    Več iz teme

    EHF euro 2026Uroš ZormanRokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaEP v rokometuRZSBlaž JancŠvedskaMälmohrvaška rokometna reprezentanca

