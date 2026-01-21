Znan spored tekem Slovencev v Malmöju, takoj najvišja ovira

Po zadnjih tekmah rednega dela 17. evropskega prvenstva v rokometu je znan spored tekem Slovencev v glavnem delu v Malmöju. Reprezentanca selektorja Uroša Zormana, ki je v Oslu premagala Črno goro (41:40), Švico (38:35) in Ferske otoke (30:27), se bo v petek najprej pomerila s Švedsko, na zadnji tekmi ob 20.30.

Zatem se bodo Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in ostali v borbi za polfinale EHF eura 2026 soočili še z Madžarsko (nedelja, 15.30), Hrvaško (torek, 18.00) in Islandijo (sreda, 15.30).

Slovenci so iz Norveške na Švedsko prenesli dve točki, toliko jih imajo še Švedi in Islandci. Brez njih so Hrvati, Madžari in Švicarji. Švedska je na odločilni tekmi v skupini E premagala Hrvaško s 33:25, že včeraj pa Islandija v skupini F Madžarsko s 24:23.

V skupini I v Herningu bodo igrali Francija, Nemčija in Portugalska (po 2 točki) ter Španija, Danska in Norveška (0). Favoriti so še vedno Danci, olimpijski in svetovni prvaki, ki so nazadnje EP osvojili leta 2012.

Spored:

Petek, 23. 1.: Slovenija – Švedska (20.30)

Nedelja, 25. 1.: Slovenija – Madžarska (15.30)

Torek, 27. 1.: Slovenija – Hrvaška (18.00)

Sreda, 28. 1.: Slovenija – Islandija (15.30)