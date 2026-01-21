  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Znan spored tekem Slovencev v Malmöju, takoj najvišja ovira

    Rokometna reprezentanca se bo v drugem delu evropskega prvenstva v petek najprej pomerila z domačo Švedsko, potem sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Slovenci upajo na polfinale. FOTO. RZS
    Galerija
    Slovenci upajo na polfinale. FOTO. RZS
    Peter Zalokar
    21. 1. 2026 | 22:34
    21. 1. 2026 | 23:42
    Po zadnjih tekmah rednega dela 17. evropskega prvenstva v rokometu je znan spored tekem Slovencev v glavnem delu v Malmöju. Reprezentanca selektorja Uroša Zormana, ki je v Oslu premagala Črno goro (41:40), Švico (38:35) in Ferske otoke (30:27), se bo v petek najprej pomerila s Švedsko, na zadnji tekmi ob 20.30. 

    image_alt
    Brez Suholežnika na dveh tekmah na Švedskem

    Zatem se bodo Blaž Janc, Domen Makuc, Borut Mačkovšek in ostali v borbi za polfinale EHF eura 2026 soočili še z Madžarsko (nedelja, 15.30), Hrvaško (torek, 18.00) in Islandijo (sreda, 15.30).  

    image_alt
    Čas za čarodeja iz Rodika, pustimo se mu navduševati

    Slovenci so iz Norveške na Švedsko prenesli dve točki, toliko jih imajo še Švedi in Islandci. Brez njih so Hrvati, Madžari in Švicarji. Švedska je na odločilni tekmi v skupini E premagala Hrvaško s 33:25, že včeraj pa Islandija v skupini F Madžarsko s 24:23.

    image_alt
    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    V skupini I v Herningu bodo igrali Francija, Nemčija in Portugalska (po 2 točki) ter Španija, Danska in Norveška (0). Favoriti so še vedno Danci, olimpijski in svetovni prvaki, ki so nazadnje EP osvojili leta 2012.

    Spored: 

    Petek, 23. 1.: Slovenija – Švedska (20.30)

    Nedelja, 25. 1.: Slovenija – Madžarska (15.30)

    Torek, 27. 1.: Slovenija – Hrvaška (18.00)

    Sreda, 28. 1.: Slovenija – Islandija (15.30) 

      

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    EP v rokometu

    Brez Suholežnika na dveh tekmah na Švedskem

    Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze je presodila, da krožni napadalec Matic Suholežnik ne bo smel igrati na dveh tekmah v Malmöju.
    21. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Novim izzivom naproti

    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenci so po treh zmagah v Oslu polni samozavesti prispeli v Malmö, kjer se bodo borili za polfinale evropskega prvenstva. Hitri Velenjčan v sedmih nebesih.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    Velika zmaga

    Slovenci strli še ferski oreh, s polno malho točk in samozavesti v Malmö (FOTO)

    Slovenski rokometaši so dobili tudi tretjo tekmo evropskega prvenstva, s pametno igro so razorožili Ferske otoke in se z dvema točkama odpravljajo na Švedsko.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Domen Makuc, intervju

    Čas za čarodeja iz Rodika, pustimo se mu navduševati

    Vodja napada slovenskih rokometašev Domen Makuc se veseli drugega dela EP. Živahno Barcelono bo zamenjal za družinski Kiel. Z bratom Andražem uživa v igri.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Rokomet
    Blaž Janc, intervju

    V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču

    Blaž Janc, kapetan rokometne reprezentance na EP, ohranja prepričanje, da je Slovenija na pravi poti. V tem kaotičnem svetu se je treba držati svojih pravil.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmevi po čudežu v Oslu

    Če ste v jezi izklopili televizor, preverite jutranje novice

    Po preobratu s srečnim koncem proti Švici na evropskem prvenstvu so bili v slovenski rokometni reprezentanci ponosni, zanimive so bile njihove izjave.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Drama s srečnim koncem

    Neuklonljivi slovenski borci vstali od mrtvih, Malmö zagotovljen (FOTO)

    Rokometna reprezentanca je v drugem polčasu nadoknadila devet golov zaostanka in po čudežnem preobratu premagala Švico. Drugi del EP je tu, v torek za točki.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    V rokometni reprezentanci so bili veseli zaradi zmage proti Črni gori, toda zavedajo se, da bodo v nadaljevanju EP zlasti v obrambi morali pokazati več.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Po rekordni srhljivki sladka zmaga Slovencev v Oslu (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so zmogli dovolj moči za pomembno zmago proti Črni gori na prvi tekmi evropskega prvenstva. Zgodovinski rekord na velikih tekmovanjih.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026slovenska rokometna reprezentancaRokometna reprezentancaMälmoUroš ZormanRZSRokometna zveza SlovenijeBlaž JancDomen MakucBorut MačkovšekEP v rokometu

    Šport  |  Rokomet
    S kom in kdaj za polfinale?

    Znan spored tekem Slovencev v Malmöju, takoj najvišja ovira

    Rokometna reprezentanca se bo v drugem delu evropskega prvenstva v petek najprej pomerila z domačo Švedsko, potem sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 22:34
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Oblak v sodnikovem dodatku preprečil zmagoslavje Turkov

    Nogometaši madridskega Atletica so v ligi prvakov na gostovanju v Istanbulu iztržili neodločen izid.
    21. 1. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Starost najmanj 67.800 let

    Odkrili najstarejšo jamsko poslikavo, stara je najmanj 67.800 let

    Oris roke, najden na indonezijskem otoku Sulavezi, je najstarejša znana jamska poslikava na svetu, pravijo raziskovalci.
    21. 1. 2026 | 20:49
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Jorgić zanesljivo premagal Kitajca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je uspešno dobro začel turnir WTT Contender v Maskatu.
    21. 1. 2026 | 20:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Zajc: Kar se mi je zgodilo, ni bilo lahko preboleti. To je pustilo posledice

    Timi Zajc ima na letalnico v Oberstdorfu in svetovna prvenstva v smučarskih poletih čudovite spomine. Za glavnega favorita na SP je izpostavil Domna Prevca.
    Miha Šimnovec 21. 1. 2026 | 19:58
    Preberite več
