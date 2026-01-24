  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Ne Zorman, Janc ali Makuc, ve se, kdo je najboljši med Slovenci

    V rokometni reprezentanci vlada pozitivno vzdušje v pričakovanju nedeljske tekme z Madžarsko na evropskem prvenstvu. Fantje si na različne načine krajšajo čas.
    Domen Tajnik, Blaž Janc in Domen Makuc so motorji slovenskega napada. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Galerija
    Domen Tajnik, Blaž Janc in Domen Makuc so motorji slovenskega napada. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Peter Zalokar
    24. 1. 2026 | 15:58
    24. 1. 2026 | 16:17
    4:42
    A+A-

    Chicagu pravijo vetrovno mesto, toda težko je bolj vetrovno, kot je v teh zimskih dneh Malmö, kjer slovenski rokometaši tekmujejo v glavnem delu 17. evropskega prvenstva. Morsko ožino med tretjim največjim švedskim mestom in dansko prestolnico Københavnom, ki ju povezuje znameniti most Øresund, viadukt in podvodni predor, bičajo vetrovi, zaradi katerih je na zraku, ki ima le kakšno stopinjo pod ničlo, občutek minus 10.

    image_alt
    Težko je zapustiti najdražji, a ko na igrišču zaslišiš himno, se vse poplača

    Rokometašev, pa čeprav imajo dolge reprezentančne bunde, nič kaj ne mika sprehajanje okrog hotela Scandic Triangeln. Raje ostajajo notri in se zabavajo po svoje. Zaradi napornega ritma tekem resnih treningov praktično ni, so zgolj regeneracijski. Medtem ko je strokovni štab, selektor Uroš Zorman, pomočnik Mirko Skoko in videoanalitik Aleksander Polak, v slovenski sobi v tretjem nadstropju delal analize in preučeval Madžare, nedeljske tekmece, so se nekateri igralci navdušili nad namiznim tenisom. Najbolj zagreta sta bila Domen Tajnik, ki je očitno premagal virozo, in terapevt Matic Cindrič. Bilo je precej izenačeno in tekmovalno.

    Domen Tajnik se je navdušil nad namiznim tenisom. FOTO: P. Z.
    Domen Tajnik se je navdušil nad namiznim tenisom. FOTO: P. Z.

    S strani ju je opazoval reprezentančni zdravnik Matic Kolar. Ni se hotel peteliniti, čeprav mu v namiznem tenisu ni para. Bil je članski reprezentant v Hrastniku, ko je bil Darko Jorgić šele nadobuden fantič. »Nočem se izpostavljati. Glede na to, da sem bil več kot deset let igralec, bi že moral premagati vse, a to pomeni, da bi moral premagati tudi kapetana Blaža Janca, kar pa ne bi bilo prav. Da ne govorim o Zormanu,« se je pošalil doktor.

    image_alt
    Slovenci do konca pretili Švedom: Janc: Razočarani in ponosni (FOTO, VIDEO)

    Očitno so fantje hitro pozabili poraz s Švedsko. Lahko so bili ponosni na igro, ki so jo prikazali. V drugem polčasu je zmanjkalo energije za presenečenje. Proti Madžarom bo potreben vsak atom, ker proti vzhodnim sosedom bosta točki nujni v boju za polfinale. »Madžari so tipična težkokategorna ekipa z veliko močnimi in visokimi igralci. Toda mi smo hitrejši in to bo naš adut,« je prepričan Domen Novak: »Menim, da bomo odigrali še več kot tri tekme na tem EP.«

    V hotelu Scandic Triangeln je vseh šest reprezentanc. FOTO: P. Z.
    V hotelu Scandic Triangeln je vseh šest reprezentanc. FOTO: P. Z.

    Slovenci so nastanjeni v 17. nadstropju ogromnega hotela Scandic Triangeln, razgled je spektakularen, vidijo se tako znameniti most kot dvorana Malmö Arena in nebotičnik Turning Torso. V hotelu je nastanjenih prav vseh šest reprezentanc in med igralci vlada spoštovanje. Veliko je soigralcev v klubih po vsej Evropi. Madžar Richárd Bodó tako kot Borut Mačkovšek zastopa barve Pick Szegeda. 

    image_alt
    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    »Z Borutom sva že veliko let skupaj in sva prijatelja. S Slovenijo smo odigrali veliko tekem, večino fantov poznam, toda zdaj je nekaj novih. To bo težka tekma, obe reprezentanci še upata na polfinale, zanimivo bo,« je povedal Bodó po neodločenem izidu s Švico. V Szegedu igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarič, torkov tekmec Slovenije v dresu Hrvaške, pa Šved Jim Gottfridsson, Islandec Janus Dadi Smarason. Zanimivo, Islandci imajo v svoji sobi nasproti slovenske mizo za poker s pravimi žetoni. Tako se najbolje sprostijo med tekmami. 

    Pogled s 17. nadstropja, kjer bivajo slovenski rokometaši. FOTO: P. Z.
    Pogled s 17. nadstropja, kjer bivajo slovenski rokometaši. FOTO: P. Z.

    V hotelu sicer niso najbolj zadovoljni s hrano, v restavraciji se niso prilagodili potrebam vrhunskih športnikov, manjka predvsem testenin, zato so Madžari prinesli svoje zaloge. A to jih ne bo rešilo pred porazom, vsaj tako si obeta Zorman: »Še en finale za nas. Fantje so že malo utrujeni. Moramo igrati z glavo. Stavimo na hitrost. Pomembno je, da smo mentalno pravi. Kadar je želja, se tudi najde energija. Glave fantov so čiste. Poraz s Švedi jih ni potolkel. Verjamejo, da smo na pravi poti in da lahko igramo z najboljšimi,« je zadovoljen Zorman.

    Malmö Arena pozdravlja navijače. FOTO: P. Z.
    Malmö Arena pozdravlja navijače. FOTO: P. Z.

      

     

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Tilen Kodrin, intervju

    Težko je zapustiti najdražji, a ko na igrišču zaslišiš himno, se vse poplača

    Eden najbolj izkušenih rokometnih reprezentantov Tilen Kodrin pozdravlja novo energijo v ekipi. Pariz 2024? To je tako, kakor da bi mi nekdo zaril nož v srce.
    Peter Zalokar 24. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Predstava, ki obeta

    Slovenci do konca pretili Švedom: Janc: Razočarani in ponosni (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so v Malmöju doživeli prvi poraz na evropskem prvenstvu, a z igro spet prepričali. Ostajajo kandidati za polfinale, v nedeljo z Madžari.
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Zapisi iz Skandinavije

    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    Slovenske reprezentance so največje zgodbe spisale, ko tega ni bilo mogoče pričakovati ...
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Novim izzivom naproti

    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenci so po treh zmagah v Oslu polni samozavesti prispeli v Malmö, kjer se bodo borili za polfinale evropskega prvenstva. Hitri Velenjčan v sedmih nebesih.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    Velika zmaga

    Slovenci strli še ferski oreh, s polno malho točk in samozavesti v Malmö (FOTO)

    Slovenski rokometaši so dobili tudi tretjo tekmo evropskega prvenstva, s pametno igro so razorožili Ferske otoke in se z dvema točkama odpravljajo na Švedsko.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Zapis iz Osla

    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Brez drame pri naših rokometaših ne gre, a treba se je vprašati, ali so tekme s čudežnimi preobrati res znak močnega karakterja ali znak psihološke krhkosti.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Rokomet
    Blaž Janc, intervju

    V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču

    Blaž Janc, kapetan rokometne reprezentance na EP, ohranja prepričanje, da je Slovenija na pravi poti. V tem kaotičnem svetu se je treba držati svojih pravil.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Drama s srečnim koncem

    Neuklonljivi slovenski borci vstali od mrtvih, Malmö zagotovljen (FOTO)

    Rokometna reprezentanca je v drugem polčasu nadoknadila devet golov zaostanka in po čudežnem preobratu premagala Švico. Drugi del EP je tu, v torek za točki.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Rokometna reprezentancaslovenska rokometna reprezentancaUroš ZormanEP v rokometuBlaž JancBorut MačkovšekRokometna zveza SlovenijeEHF euro 2026MälmoRZSDomen TajnikDomen Novak

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Srb za zgodovino

    Novak Đoković postavil nov mejnik, v Melbournu že do 400. zmage

    Znani udeleženci osmine finala teniškega turnirja za veliki slam odprtega prvenstva Avstralije. Zmagovalec 24. velikih turnirjev skoraj zadel pobiralko žogic.
    24. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pomisleki

    Več držav razmišlja o bojkotu nogometnega SP

    Pozivi k bojkotu SP 2026 se vrstijo, nogometne zveze so na preizkušnji zaradi Trumpove politike in vizumskih omejitev.
    24. 1. 2026 | 16:12
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Ne Zorman, Janc ali Makuc, ve se, kdo je najboljši med Slovenci

    V rokometni reprezentanci vlada pozitivno vzdušje v pričakovanju nedeljske tekme z Madžarsko na evropskem prvenstvu. Fantje si na različne načine krajšajo čas.
    Peter Zalokar 24. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Sara Hector je odbila ameriški napad

    Švedinja je bila zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal, ki ga gosti v Špindleruvem mlynun na Češkem. Slovenki Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič brez finala.
    24. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Nba

    Luka Dončić se drugič po menjavi vrača v Dallas

    Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka razburljiv dvoboj z Dallas Mavericks. Luka Dončić in ekipa niso v blesteči formi.
    24. 1. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Ne Zorman, Janc ali Makuc, ve se, kdo je najboljši med Slovenci

    V rokometni reprezentanci vlada pozitivno vzdušje v pričakovanju nedeljske tekme z Madžarsko na evropskem prvenstvu. Fantje si na različne načine krajšajo čas.
    Peter Zalokar 24. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Sara Hector je odbila ameriški napad

    Švedinja je bila zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal, ki ga gosti v Špindleruvem mlynun na Češkem. Slovenki Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič brez finala.
    24. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Nba

    Luka Dončić se drugič po menjavi vrača v Dallas

    Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka razburljiv dvoboj z Dallas Mavericks. Luka Dončić in ekipa niso v blesteči formi.
    24. 1. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo