Ne Zorman, Janc ali Makuc, ve se, kdo je najboljši med Slovenci

Chicagu pravijo vetrovno mesto, toda težko je bolj vetrovno, kot je v teh zimskih dneh Malmö, kjer slovenski rokometaši tekmujejo v glavnem delu 17. evropskega prvenstva. Morsko ožino med tretjim največjim švedskim mestom in dansko prestolnico Københavnom, ki ju povezuje znameniti most Øresund, viadukt in podvodni predor, bičajo vetrovi, zaradi katerih je na zraku, ki ima le kakšno stopinjo pod ničlo, občutek minus 10.

Rokometašev, pa čeprav imajo dolge reprezentančne bunde, nič kaj ne mika sprehajanje okrog hotela Scandic Triangeln. Raje ostajajo notri in se zabavajo po svoje. Zaradi napornega ritma tekem resnih treningov praktično ni, so zgolj regeneracijski. Medtem ko je strokovni štab, selektor Uroš Zorman, pomočnik Mirko Skoko in videoanalitik Aleksander Polak, v slovenski sobi v tretjem nadstropju delal analize in preučeval Madžare, nedeljske tekmece, so se nekateri igralci navdušili nad namiznim tenisom. Najbolj zagreta sta bila Domen Tajnik, ki je očitno premagal virozo, in terapevt Matic Cindrič. Bilo je precej izenačeno in tekmovalno.

Domen Tajnik se je navdušil nad namiznim tenisom. FOTO: P. Z.

S strani ju je opazoval reprezentančni zdravnik Matic Kolar. Ni se hotel peteliniti, čeprav mu v namiznem tenisu ni para. Bil je članski reprezentant v Hrastniku, ko je bil Darko Jorgić šele nadobuden fantič. »Nočem se izpostavljati. Glede na to, da sem bil več kot deset let igralec, bi že moral premagati vse, a to pomeni, da bi moral premagati tudi kapetana Blaža Janca, kar pa ne bi bilo prav. Da ne govorim o Zormanu,« se je pošalil doktor.

Očitno so fantje hitro pozabili poraz s Švedsko. Lahko so bili ponosni na igro, ki so jo prikazali. V drugem polčasu je zmanjkalo energije za presenečenje. Proti Madžarom bo potreben vsak atom, ker proti vzhodnim sosedom bosta točki nujni v boju za polfinale. »Madžari so tipična težkokategorna ekipa z veliko močnimi in visokimi igralci. Toda mi smo hitrejši in to bo naš adut,« je prepričan Domen Novak: »Menim, da bomo odigrali še več kot tri tekme na tem EP.«

V hotelu Scandic Triangeln je vseh šest reprezentanc. FOTO: P. Z.

Slovenci so nastanjeni v 17. nadstropju ogromnega hotela Scandic Triangeln, razgled je spektakularen, vidijo se tako znameniti most kot dvorana Malmö Arena in nebotičnik Turning Torso. V hotelu je nastanjenih prav vseh šest reprezentanc in med igralci vlada spoštovanje. Veliko je soigralcev v klubih po vsej Evropi. Madžar Richárd Bodó tako kot Borut Mačkovšek zastopa barve Pick Szegeda.

»Z Borutom sva že veliko let skupaj in sva prijatelja. S Slovenijo smo odigrali veliko tekem, večino fantov poznam, toda zdaj je nekaj novih. To bo težka tekma, obe reprezentanci še upata na polfinale, zanimivo bo,« je povedal Bodó po neodločenem izidu s Švico. V Szegedu igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Mario Šoštarič, torkov tekmec Slovenije v dresu Hrvaške, pa Šved Jim Gottfridsson, Islandec Janus Dadi Smarason. Zanimivo, Islandci imajo v svoji sobi nasproti slovenske mizo za poker s pravimi žetoni. Tako se najbolje sprostijo med tekmami.

Pogled s 17. nadstropja, kjer bivajo slovenski rokometaši. FOTO: P. Z.

V hotelu sicer niso najbolj zadovoljni s hrano, v restavraciji se niso prilagodili potrebam vrhunskih športnikov, manjka predvsem testenin, zato so Madžari prinesli svoje zaloge. A to jih ne bo rešilo pred porazom, vsaj tako si obeta Zorman: »Še en finale za nas. Fantje so že malo utrujeni. Moramo igrati z glavo. Stavimo na hitrost. Pomembno je, da smo mentalno pravi. Kadar je želja, se tudi najde energija. Glave fantov so čiste. Poraz s Švedi jih ni potolkel. Verjamejo, da smo na pravi poti in da lahko igramo z najboljšimi,« je zadovoljen Zorman.