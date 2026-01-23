Neporaženi Slovenci in Švedi za četrto zmago

Drugi del 17. evropskega prvenstva za rokometaše se je začel tudi v skupini II v Malmöju. Prvo tekmo v Malmö Areni sta ob 15.30 odprli Islandija in Hrvaška. Ob 18.00 bo tekma Madžarska – Švica, ob 20.30 pa še derbi med neporaženima Švedsko in Slovenijo.

Reprezentanca Uroša Zormana je v prvem delu v Oslu premagala Črno goro z 41:40, zatem Švico z 38:35 in nazadnje še Ferske otoke s 30:27 ter v Malmö tako kot Švedska in Islandija prenesla dve točki, kar jo ohranja resno v igri za polfinale. Po Švedski se bo v nedeljo merila z Madžarsko (15.30), v torek s Hrvaško (18.00) in v sredo z Islandijo (15.30).

Slovenija in Švedska sta se od leta 2000 pomerili 15-krat, Švedi so zmagali sedemkrat, Slovenci šestkrat, dvakrat je bilo neodločeno. Švedi so favoriti, osvojili so rekordnih pet evropskih naslovov, Slovenija je bila srebrna na domačem EP 2004. Od takrat je samo enkrat, prav na Švedskem leta 2020, igrala v polfinalu.

Zorman ne more računati na kaznovanega Matica Suholežnika.

Skupina II (Malmö), 2. kolo:

Islandija – Hrvaška (15.30)

Švica – Madžarska (18.00)

Slovenija – Švedska (20.30)