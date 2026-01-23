  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Neporaženi Slovenci in Švedi za četrto zmago

    V Malmöju se je začel drugi del 17. evropskega prvenstva. Slovenci za začetek s Švedsko, sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Bodo Domen Makuc in njegovi kos Švedom? FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Galerija
    Bodo Domen Makuc in njegovi kos Švedom? FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Peter Zalokar
    23. 1. 2026 | 15:30
    A+A-

    Drugi del 17. evropskega prvenstva za rokometaše se je začel tudi v skupini II v Malmöju. Prvo tekmo v Malmö Areni sta ob 15.30 odprli Islandija in Hrvaška. Ob 18.00 bo tekma Madžarska – Švica, ob 20.30 pa še derbi med neporaženima Švedsko in Slovenijo.

    image_alt
    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    Reprezentanca Uroša Zormana je v prvem delu v Oslu premagala Črno goro z 41:40, zatem Švico z 38:35 in nazadnje še Ferske otoke s 30:27 ter v Malmö tako kot Švedska in Islandija prenesla dve točki, kar jo ohranja resno v igri za polfinale. Po Švedski se bo v nedeljo merila z Madžarsko (15.30), v torek s Hrvaško (18.00) in v sredo z Islandijo (15.30).

    image_alt
    Zormanovi fantje vedo, kako pokvariti veselico, bodo utišali še Švede?

    Slovenija in Švedska sta se od leta 2000 pomerili 15-krat, Švedi so zmagali sedemkrat, Slovenci šestkrat, dvakrat je bilo neodločeno. Švedi so favoriti, osvojili so rekordnih pet evropskih naslovov, Slovenija je bila srebrna na domačem EP 2004. Od takrat je samo enkrat, prav na Švedskem leta 2020, igrala v polfinalu.  

    image_alt
    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Zorman ne more računati na kaznovanega Matica Suholežnika.

    Skupina II (Malmö), 2. kolo:

    Islandija – Hrvaška (15.30)

    Švica – Madžarska (18.00)

    Slovenija – Švedska (20.30)

    image_alt
    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

     

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Rokomet
    Najtežji izziv

    Zormanovi fantje vedo, kako pokvariti veselico, bodo utišali še Švede?

    Slovenski rokometaši nocoj (20.30) v Malmöju proti gostiteljem začenjajo drugi del EP in stavijo na ekipni duh. Nosilci igre bodo potrebovali pomoč s klopi.
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Zapisi iz Skandinavije

    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    Slovenske reprezentance so največje zgodbe spisale, ko tega ni bilo mogoče pričakovati ...
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    S kom in kdaj za polfinale?

    Znan spored tekem Slovencev v Malmöju, takoj najvišja ovira

    Rokometna reprezentanca se bo v drugem delu evropskega prvenstva v petek najprej pomerila z domačo Švedsko, potem sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 22:34
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP v rokometu

    Brez Suholežnika na dveh tekmah na Švedskem

    Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze je presodila, da krožni napadalec Matic Suholežnik ne bo smel igrati na dveh tekmah v Malmöju.
    21. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Novim izzivom naproti

    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenci so po treh zmagah v Oslu polni samozavesti prispeli v Malmö, kjer se bodo borili za polfinale evropskega prvenstva. Hitri Velenjčan v sedmih nebesih.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    Velika zmaga

    Slovenci strli še ferski oreh, s polno malho točk in samozavesti v Malmö (FOTO)

    Slovenski rokometaši so dobili tudi tretjo tekmo evropskega prvenstva, s pametno igro so razorožili Ferske otoke in se z dvema točkama odpravljajo na Švedsko.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Zapis iz Osla

    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Brez drame pri naših rokometaših ne gre, a treba se je vprašati, ali so tekme s čudežnimi preobrati res znak močnega karakterja ali znak psihološke krhkosti.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Rokomet
    Blaž Janc, intervju

    V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču

    Blaž Janc, kapetan rokometne reprezentance na EP, ohranja prepričanje, da je Slovenija na pravi poti. V tem kaotičnem svetu se je treba držati svojih pravil.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmevi po čudežu v Oslu

    Če ste v jezi izklopili televizor, preverite jutranje novice

    Po preobratu s srečnim koncem proti Švici na evropskem prvenstvu so bili v slovenski rokometni reprezentanci ponosni, zanimive so bile njihove izjave.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Drama s srečnim koncem

    Neuklonljivi slovenski borci vstali od mrtvih, Malmö zagotovljen (FOTO)

    Rokometna reprezentanca je v drugem polčasu nadoknadila devet golov zaostanka in po čudežnem preobratu premagala Švico. Drugi del EP je tu, v torek za točki.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026EP v rokometuUroš ZormanRokometna reprezentancaŠvedskaRZSslovenska rokometna reprezentancaHrvaškaRokometna zveza SlovenijeBlaž JancMälmo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

         V živo: Neporaženi Slovenci in Švedi za četrto zmago

    V Malmöju se je začel drugi del 17. evropskega prvenstva. Slovenci za začetek s Švedsko, sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politolog Javier Corrales

    S Trumpom bo Venezuela kvečjemu polavtoritarni sistem

    Po ameriški intervenciji so se moči znotraj chavizma prerazporedile, ni pa bilo začetka demokratične tranzicije, je za Delo dejal politolog Javier Corrales.
    Gašper Završnik 23. 1. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Črna zgodovina

    Smrti, bankroti, prepovedane ljubezni: prekleta palača v Benetkah znova išče lastnika

    Morebitni kupec bo v zameno za okoli 20 milijonov ob sijajni renesančni palači ob Velikem kanalu pridobil še njeno temačno zgodovino.
    23. 1. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Turizem

    Največji evropski hotelski operater v stečaju

    Revo Hospitality Group upravlja več kot 260 hotelov v 12 državah. Vzrok za stečaj so nakupi hotelov ter višji stroški plač in storitev.
    23. 1. 2026 | 14:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Brez presežka

    Prebili so se skozi kvalifikacije in obstali

    Vsi trije slovenski deskarji na snegu so na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe končali v osmini finala.
    23. 1. 2026 | 14:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Črna zgodovina

    Smrti, bankroti, prepovedane ljubezni: prekleta palača v Benetkah znova išče lastnika

    Morebitni kupec bo v zameno za okoli 20 milijonov ob sijajni renesančni palači ob Velikem kanalu pridobil še njeno temačno zgodovino.
    23. 1. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Turizem

    Največji evropski hotelski operater v stečaju

    Revo Hospitality Group upravlja več kot 260 hotelov v 12 državah. Vzrok za stečaj so nakupi hotelov ter višji stroški plač in storitev.
    23. 1. 2026 | 14:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Brez presežka

    Prebili so se skozi kvalifikacije in obstali

    Vsi trije slovenski deskarji na snegu so na paralelnem veleslalomu za svetovni pokal na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe končali v osmini finala.
    23. 1. 2026 | 14:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo