Slovenci s Ferskimi otoki za lepo popotnico na Švedsko

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na evropskem prvenstvu za konec prvega skupinskega dela igrala še proti Ferskim otokom. Čeprav ti šele drugič igrajo na velikih tekmovanjih, so si tudi zaradi majhnosti, neobičajnega sloga igre in zvestih navijačev zgradili ugled.

STATISTIKA REZULTAT V ŽIVO

Mali ribiški otok piše veliko rokometno zgodbo

Ogromno ferskih navijačev bo tudi drevi (20.30) spremljalo svojo reprezentanco. Na prvih dveh proti Švici (28:28) in Črni gori (37:24) jih je bilo na tribunah Unity Arene v Oslu okoli 7000. Slovenci se veselijo igranja pred glasnim, tako rekoč gostujočim občinstvom in ciljajo na tretjo zmago v prvem delu po dveh dramatičnih slavjih proti Črni gori (41:40) in Švici (38:35).

»Fino je, da je dvorana polna, četudi navijajo proti tebi. To je neka dodatna motivacija. Ferci so nizka, hitra ekipa. Igrajo sedem na šest, zato bomo morali biti skupaj v obrambi, zapirati luknje in ne dovoliti hitrih golov. Moramo se dobro braniti sedem na šest in iti na zmago,« tekmece vidi Nik Henigman.

»Igra, ki jo igrajo, ne bo nič novega, le dobro se moramo nanjo pripraviti. Imajo dva kakovostna igralca, ki sta ves čas na parketu, zaradi česar bi se lahko iztrošila. V tekmo moramo vstopiti bolje kot na prvih dveh, mogoče celo povesti, da utišamo občinstvo in jim preprečimo to bučno podporo s tribun,« pa je dodal Staš Slatinek Jovičić.

Z zmago bi Slovenija v drugi del napredovala z dvema točkama. Remi bi v drugi del popeljal tudi Ferce, obe ekipi pa bi glavni del v Malmöju začeli s točko. O tem, ali lahko Ferci napredujejo tudi s porazom proti Sloveniji, bo dala odgovor prva tekma med Švico in Črno goro (18.00), a prva v tem primeru potrebuje visoko zmago. Drugi del tekmovanja se bo za slovensko izbrano vrsto začel 23. januarja.

Skupina D, 3. kolo:

Švica – Črna gora (18.00)

Slovenija – Ferski otoki (20.30)