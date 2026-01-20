  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Slovenci s Ferskimi otoki za lepo popotnico na Švedsko

    Ob 20.30 se bo v Oslu začela zadnja tekma prvega dela evropskega prvenstva med Slovenijo in Ferskimi otoki. Kdo bo zmagovalec skupine D in nesel točki v Malmö?
    Bodo Slovenci preskočili tudi Ferske otoke? FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Bodo Slovenci preskočili tudi Ferske otoke? FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Peter Zalokar
    20. 1. 2026 | 18:00
    Slovenska moška rokometna reprezentanca bo na evropskem prvenstvu za konec prvega skupinskega dela igrala še proti Ferskim otokom. Čeprav ti šele drugič igrajo na velikih tekmovanjih, so si tudi zaradi majhnosti, neobičajnega sloga igre in zvestih navijačev zgradili ugled.

    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Mali ribiški otok piše veliko rokometno zgodbo

    Ogromno ferskih navijačev bo tudi drevi (20.30) spremljalo svojo reprezentanco. Na prvih dveh proti Švici (28:28) in Črni gori (37:24) jih je bilo na tribunah Unity Arene v Oslu okoli 7000. Slovenci se veselijo igranja pred glasnim, tako rekoč gostujočim občinstvom in ciljajo na tretjo zmago v prvem delu po dveh dramatičnih slavjih proti Črni gori (41:40) in Švici (38:35).

    »Fino je, da je dvorana polna, četudi navijajo proti tebi. To je neka dodatna motivacija. Ferci so nizka, hitra ekipa. Igrajo sedem na šest, zato bomo morali biti skupaj v obrambi, zapirati luknje in ne dovoliti hitrih golov. Moramo se dobro braniti sedem na šest in iti na zmago,« tekmece vidi Nik Henigman.

    V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču

    »Igra, ki jo igrajo, ne bo nič novega, le dobro se moramo nanjo pripraviti. Imajo dva kakovostna igralca, ki sta ves čas na parketu, zaradi česar bi se lahko iztrošila. V tekmo moramo vstopiti bolje kot na prvih dveh, mogoče celo povesti, da utišamo občinstvo in jim preprečimo to bučno podporo s tribun,« pa je dodal Staš Slatinek Jovičić.

    Z zmago bi Slovenija v drugi del napredovala z dvema točkama. Remi bi v drugi del popeljal tudi Ferce, obe ekipi pa bi glavni del v Malmöju začeli s točko. O tem, ali lahko Ferci napredujejo tudi s porazom proti Sloveniji, bo dala odgovor prva tekma med Švico in Črno goro (18.00), a prva v tem primeru potrebuje visoko zmago. Drugi del tekmovanja se bo za slovensko izbrano vrsto začel 23. januarja.

    Skupina D, 3. kolo:

    Švica – Črna gora (18.00)

    Slovenija – Ferski otoki (20.30)

      

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Ob 20.30 s Ferskimi otoki

    Cilj je jasen: utišati dvorano in napovedati boj za visoka mesta

    Slovenski rokometaši na zadnji tekmi prvega dela EP v Oslu s Ferskimi otoki za zmago in točki, ki bi močno dvignili vrednost njihovih delnic v Malmöju.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Zapis iz Osla

    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Brez drame pri naših rokometaših ne gre, a treba se je vprašati, ali so tekme s čudežnimi preobrati res znak močnega karakterja ali znak psihološke krhkosti.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Rokomet
    Blaž Janc, intervju

    V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču

    Blaž Janc, kapetan rokometne reprezentance na EP, ohranja prepričanje, da je Slovenija na pravi poti. V tem kaotičnem svetu se je treba držati svojih pravil.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmevi po čudežu v Oslu

    Če ste v jezi izklopili televizor, preverite jutranje novice

    Po preobratu s srečnim koncem proti Švici na evropskem prvenstvu so bili v slovenski rokometni reprezentanci ponosni, zanimive so bile njihove izjave.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Drama s srečnim koncem

    Neuklonljivi slovenski borci vstali od mrtvih, Malmö zagotovljen (FOTO)

    Rokometna reprezentanca je v drugem polčasu nadoknadila devet golov zaostanka in po čudežnem preobratu premagala Švico. Drugi del EP je tu, v torek za točki.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    V rokometni reprezentanci so bili veseli zaradi zmage proti Črni gori, toda zavedajo se, da bodo v nadaljevanju EP zlasti v obrambi morali pokazati več.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Po rekordni srhljivki sladka zmaga Slovencev v Oslu (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so zmogli dovolj moči za pomembno zmago proti Črni gori na prvi tekmi evropskega prvenstva. Zgodovinski rekord na velikih tekmovanjih.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026EP v rokometuslovenska rokometna reprezentancaFerski otokiUroš ZormanRokometna reprezentancaOsloNorveškaBlaž JancDomen MakucRZSRokometna zveza Slovenije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Slovenci s Ferskimi otoki za lepo popotnico na Švedsko

    Ob 20.30 se bo v Oslu začela zadnja tekma prvega dela evropskega prvenstva med Slovenijo in Ferskimi otoki. Kdo bo zmagovalec skupine D in nesel točki v Malmö?
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sodišče

    Na sojenju Michelu Stephanu novi dokazni predlogi

    Stephan je imel po besedah glavne priče za umor pripravljenih več scenarijev. Eden teh je bil, da bi ključno pričo ubili, ko bi na pregled pripeljala sina.
    20. 1. 2026 | 17:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Franko Kovačević

    Prvi strelec slovenske lige in celjski junak se seli v Budimpešto

    Prvo imel minule sezone nogometnega kluba iz Celja se po več tednih namigovanj naposled seli v madžarski Ferencvaros. Izzval bo Aljošo Matka.
    20. 1. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    V senci Grenlandije

    Ukrajina kolateralna škoda Trumpovih apetitov

    Kljub temu da se žrtev ruske agresije spopada z energetsko katastrofo, je vojna zdrsnila v ozadje razprav v Davosu.
    Boris Čibej 20. 1. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Odbor za mir je ameriško-izraelski korporacijski projekt za genocid

    Kočljiv namen in povedna sestava odbora za mir. Vprašanja in odgovori.
    Boštjan Videmšek 20. 1. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Franko Kovačević

    Prvi strelec slovenske lige in celjski junak se seli v Budimpešto

    Prvo imel minule sezone nogometnega kluba iz Celja se po več tednih namigovanj naposled seli v madžarski Ferencvaros. Izzval bo Aljošo Matka.
    20. 1. 2026 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    V senci Grenlandije

    Ukrajina kolateralna škoda Trumpovih apetitov

    Kljub temu da se žrtev ruske agresije spopada z energetsko katastrofo, je vojna zdrsnila v ozadje razprav v Davosu.
    Boris Čibej 20. 1. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Odbor za mir je ameriško-izraelski korporacijski projekt za genocid

    Kočljiv namen in povedna sestava odbora za mir. Vprašanja in odgovori.
    Boštjan Videmšek 20. 1. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
