Slovenci nocoj s Švico odpirajo vrata drugega dela

Če bodo slovenski rokometaši po zmagi proti Črni gori nocoj (20.30) v Unity Areni v Oslu boljši tudi od Švicarjev, se bodo že pred torkovo tekmo veselili napredovanja v glavni del 17. evropskega prvenstva v Malmöju. Poraz bi zelo zapletel stvari v skupini D.

Slovenci so v petek v strelskem šovu premagali Črnogorce z 41:40, kar je bil najvišji rezultat v zgodovini velikih tekmovanj. Napad je bil odličen, obramba obupna, slednja bo morala biti precej bolj čvrsta proti reprezentanci nekdanjega zvezdnika Andyja Schmida, ki je na prvi tekmi proti Ferskim otokom zaostajala že za šest golov, na koncu pa osvojila točko po 28:28. Najboljši igralec Švice je Manuel Zehnder, v vratih je izvrstni Nikola Portner. Oba sta člana nemškega Magdeburga.

Švicarska izbrana vrsta je Slovencem povzročila nemalo težav pred slabima dvema letoma, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za gol dobila prvo tekmo v Kopru. Na drugi so se varovanci selektorja Uroša Zormana v Winterthurju rešili v izvajanje sedemmetrovk in se posledično uvrstili na mundial. Švica je sicer kljub izpadu nastopila na SP, a zaradi posebnega povabila krovne zveze. Slabi dve leti kasneje bo tekma ravno tako pomembna, nov finale pred finalom, kot ga je na druženju z novinarji označil Zorman.