  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Slovenci nocoj s Švico odpirajo vrata drugega dela

    Rokometna reprezentanca se bo danes ob 20.30 v Oslu pomerila s Švico. Zmaga bi pomenila napredovanje v Malmö, poraz bi zelo zapletel stvari v skupini D.
    Slovenci so se v petek veselili zmage proti Črni gori. FOTO: iCornelius Poppe/AFP
    Galerija
    Slovenci so se v petek veselili zmage proti Črni gori. FOTO: iCornelius Poppe/AFP
    Peter Zalokar
    18. 1. 2026 | 10:40
    18. 1. 2026 | 10:43
    A+A-

    Če bodo slovenski rokometaši po zmagi proti Črni gori nocoj (20.30) v Unity Areni v Oslu boljši tudi od Švicarjev, se bodo že pred torkovo tekmo veselili napredovanja v glavni del 17. evropskega prvenstva v Malmöju. Poraz bi zelo zapletel stvari v skupini D. 

    image_alt
    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    Slovenci so v petek v strelskem šovu premagali Črnogorce z 41:40, kar je bil najvišji rezultat v zgodovini velikih tekmovanj. Napad je bil odličen, obramba obupna, slednja bo morala biti precej bolj čvrsta proti reprezentanci nekdanjega zvezdnika Andyja Schmida, ki je na prvi tekmi proti Ferskim otokom zaostajala že za šest golov, na koncu pa osvojila točko po 28:28. Najboljši igralec Švice je Manuel Zehnder, v vratih je izvrstni Nikola Portner. Oba sta člana nemškega Magdeburga. 

    Švicarska izbrana vrsta je Slovencem povzročila nemalo težav pred slabima dvema letoma, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za gol dobila prvo tekmo v Kopru. Na drugi so se varovanci selektorja Uroša Zormana v Winterthurju rešili v izvajanje sedemmetrovk in se posledično uvrstili na mundial. Švica je sicer kljub izpadu nastopila na SP, a zaradi posebnega povabila krovne zveze. Slabi dve leti kasneje bo tekma ravno tako pomembna, nov finale pred finalom, kot ga je na druženju z novinarji označil Zorman.

      

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Mliviću kot najmlajšemu pripada posebna čast

    Velenjčan v dresu Slovana Tarik Mlivić ima v Oslu velike oči, a še večjo željo, da se izkaže na najvišji ravni. V nedeljo proti Švici za drugi del eura 2026.
    Peter Zalokar 17. 1. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    V rokometni reprezentanci so bili veseli zaradi zmage proti Črni gori, toda zavedajo se, da bodo v nadaljevanju EP zlasti v obrambi morali pokazati več.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 21:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Po rekordni srhljivki sladka zmaga Slovencev v Oslu (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so zmogli dovolj moči za pomembno zmago proti Črni gori na prvi tekmi evropskega prvenstva. Zgodovinski rekord na velikih tekmovanjih.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zorman jasno povedal, kdo bo njegov as iz rokava

    Slovenska rokometna reprezentanca bo danes dopotovala v Oslo, kjer jo v petek čaka prva tekma EP proti Črni gori. Odpadel še Klemen Ferlin.
    Peter Zalokar 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Janc verjame v zdesetkano reprezentanco: Vedno pride nekdo, ki naredi korak več

    Izbrana vrsta bo iz Francije v Skandinavijo na evropsko prvenstvo odpotovala v sredo. Poškodovanih je devet reprezentantov.
    13. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oboroženi jezni beli moški

    Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.
    Mojca Pišek 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Osamljenost in demokracija

    Trumpova »morala« je vir nevarnega zla, ki potepta vsako logiko sožitja

    Minuli teden je ZDA zaznamovala omagana logika zaradi smrti ameriške državljanke Renee Good, ki jo je ustrelil agent ICE.
    Zorana Baković 17. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026Rokometna reprezentancaRZSEP v rokometuUroš Zormanehfslovenska rokometna reprezentancaRokometna zveza SlovenijeNorveškaOsloŠvica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Alejandro Peña Esclusa

    Za rešitev tega, kar se dogaja v Venezueli, potrebujete letalonosilko

    Z venezuelskim publicistom smo se pogovarjali o rojstvu, delovanju in koncu režima, ki je njegovi državi vladal več kot četrt stoletja.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragično

    V požaru v okolici Ptuja umrl otrok

    Še en otrok je bil v požaru hudo poškodovan, so sporočili iz policije.
    18. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Slovenci nocoj s Švico odpirajo vrata drugega dela

    Rokometna reprezentanca se bo danes ob 20.30 v Oslu pomerila s Švico. Zmaga bi pomenila napredovanje v Malmö, poraz bi zelo zapletel stvari v skupini D.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Izredni sestanek po Trumpovi napovedi o dvigu carin

    Španski premier je dejal, da bi ameriška invazija na Grenlandijo »Putina naredila najsrečnejšega človeka na svetu«.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

    V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju agentov Ice.
    18. 1. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Slovenci nocoj s Švico odpirajo vrata drugega dela

    Rokometna reprezentanca se bo danes ob 20.30 v Oslu pomerila s Švico. Zmaga bi pomenila napredovanje v Malmö, poraz bi zelo zapletel stvari v skupini D.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Izredni sestanek po Trumpovi napovedi o dvigu carin

    Španski premier je dejal, da bi ameriška invazija na Grenlandijo »Putina naredila najsrečnejšega človeka na svetu«.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

    V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju agentov Ice.
    18. 1. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo