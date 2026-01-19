  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Če ste v jezi izklopili televizor, preverite jutranje novice

    Po preobratu s srečnim koncem proti Švici na evropskem prvenstvu so bili v slovenski rokometni reprezentanci ponosni, zanimive so bile njihove izjave.
    Slovenci so igrišče zapuščali veseli. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Galerija
    Slovenci so igrišče zapuščali veseli. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Peter Zalokar
    19. 1. 2026 | 05:30
    A+A-

    Brez izgubljanja živcev ne gre, kadar gledamo slovensko rokometno reprezentanco na velikih tekmovanjih. Precej sivih las smo dobili tudi po včerajšnji tekmi proti Švici, na kateri so Slovenci v 22 minutah prišli od minus devet do plus tri. Zmaga z 38:35 je prinesla olajšanje, drugi del 17. evropskega prvenstva v Malmöju je zagotovljen, toda počasi bi bil čas za manj stresno tekmo. Bo takšna v torek proti Ferskim otokom, ko se bo odločalo, kdo bo na Švedsko prenesel točki? Kaj so povedali nekateri akterji?

    Domen Makuc se je izkazal v končnici. FOTO: Cornelius Poppe/ AFP
    Domen Makuc se je izkazal v končnici. FOTO: Cornelius Poppe/ AFP

    Domen Makuc: Vlak smrti

    Domen Makuc je bil tako odličen v končnici, kot je bil obupen na začetku: »To je bil vlak smrti. Kljub zaostanku ni bilo vse slabo v prvem polčasu. V obrambi bi morali igrati, kot smo v zadnji tretjini, garati eden za drugega, zapirati sredino, biti odločni v duelih. Imeli smo preglavice v igri ena na ena. Ko loviš zaostanek, je težko, malo se nam je zatresla roka, vratar (Nikola Portner; op. p.) je bil vsaj 50-odstoten v prvem polčasu. Ko smo bili že odpisani, pa smo kot proti Črni gori pokazali karakter. Res je, imamo črne minute, upam, da jih bo odslej čim manj. Danes smo naredili še en korak naprej, se še bolj povezali kot ekipa, zdaj res verjamemo, se borimo eden za drugega. Ti je bilo v drugem polčasu vidno. Res, klop je dihala z nami. Zdaj so pred nami Ferski otoki. Še en finale. Če želimo mešati štrene v drugem delu, sta dve točki nujni. Tole moramo najprej premleti, ohraniti žar in borbenost. Če bomo še čiste priložnosti izkoriščali, lahko pariramo vsakemu. Andraž? Vem, kakšne so njegove kvalitete. Gledam vse njegove tekme, ker je brat, v bistvu samo njega. Odigral je super tekmo. V trenutkih, ko nam ni šlo, je povlekel. To je še en igralec, na katerega lahko računamo na tem prvenstvu.«

    image_alt
    Tipični slovenski kapetan: glavni v slačilnici, doma nikakor ne

    Domen Novak je začel slabo, nadaljeval spet zelo zanesljivo. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Domen Novak je začel slabo, nadaljeval spet zelo zanesljivo. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

    Skoko: Kaže, da pri nas ne gre drugače

    Pomočnik trenerja Mirko Skoko je preskromen, da bi se šopiril in vsaj v šali rekel, da je boljši od šefa Uroša Zormana, čigar izključitev je spremenila smer tekme: »V tej ekipi je sistem znan in samo držali smo se ga. Razlika je bila v tem, da smo začeli zadevati stoodstotne priložnosti. Takrat se nam je dvignila samozavest, tudi vratarja sta začela braniti in naenkrat se je vse obrnilo. Švicarska samozavest je posledično padla, to se je videlo na njihovih izrazih.

    Mirko Skoko (prvi z leve) je nalogo opravil z odliko. FOTO: Črt Piksi
    Mirko Skoko (prvi z leve) je nalogo opravil z odliko. FOTO: Črt Piksi
    Ta moment smo izkoristili. Dvigali smo se iz napada v napad, iz obrambe v obrambo. Stisnili sredino, kjer so nam delali težave v igri ena na ena. Na koncu težko prigarana, a zaslužena zmaga. Še ena infarktna tekma, kaže, da pri nas ne gre drugače. Proti Ferskim otokom bomo morali imeti mirne glave. Verjamem, da bo Uroš skupaj z nami našel rešitev proti tej igri 7 na 6.«

    image_alt
    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    Uroš Zorman je bil izključen. FOTO: RZS
    Uroš Zorman je bil izključen. FOTO: RZS

    Uroš Zorman: Vse je za nekaj dobro

    Selektor Uroš Zorman je moral dogajanje spremljati s tribune, želel je dajati navodila s svojim močnim glasom z razdalje, a ga je osebje utišalo. »Rekli so mi, da moram sedeti in biti tiho. Težko je bilo gledati. Verjemite, da bi bil jaz najbolj srečen, če bi odigrali eno tekmo brez tolikšnega stresa. Vse je za nekaj dobro. Zdaj je vendarle lažje, naprej smo. Smo pa favoriti skupine in moramo se tako obnašati. Proti Ferskim otokom bo dvorana polna, kar bo plus za nas, ki se v takšnem vzdušju bolje znajdemo. Želimo čvrsto obrambo, ki bo recept za uspeh. Ni kaj, fantom je treba čestitati, da se jim je uspelo izvleči iz takšnega brezna.«

    image_alt
    Po rekordni srhljivki sladka zmaga Slovencev v Oslu (FOTO, VIDEO)

    Blaž Janc je verjel v ekipo. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Blaž Janc je verjel v ekipo. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

    Janc: Nismo prišli na počitnice

    Kapetan Blaž Janc ni obupal, tudi ko je bilo najhuje. Fante je držal skupaj in to se je obrestovalo, dosegel je ključen gol za preobrat. »Tekma je bila podobna tisti iz Pariza 2017. Še en čudež. Verjamem, da je marsikdo v Sloveniji že ugasnil televizijo in se raje odpravil spat. Upam, da bo jutri, ko odpre novice, navdušen nad rezultatom. Prvi polčas smo odprli katastrofalno. Njihov vratar je imel 50 odstotkov obramb. Za drugi polčas smo se dogovorili, da štartamo na polno, a je bilo v enem trenutku že minus devet in potem še Urošev rdeč karton. Mislim, da je bilo to tista prelomnica, ko smo si rekli, da moramo zdaj res dati vse od sebe, da je konec zaje***** ... Res nor preobrat, ampak to ni sreča. To je karakter ekipe, povezanost ekipe. Kot ponavljam od prvega dne, verjamem v to ekipo. Vsi, ki so mislili, da je Slovenija sem zdesetkana prišla na počitnice, se hudo motijo. Na koncu tudi izkušenejše ekipe niso zmožne takšnega preobrata in kot kapetan lahko rečem, da sem najbolj ponosen na svetu.«

    image_alt
    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

     

