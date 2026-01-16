  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Zorman: Pokazali smo značaj; Janc: Kot kapetan sem ponosen

    V rokometni reprezentanci so bili veseli zaradi zmage proti Črni gori, toda zavedajo se, da bodo v nadaljevanju EP zlasti v obrambi morali pokazati več.
    Blaž Janc je poveljeval slovenskemu napadu. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Blaž Janc je poveljeval slovenskemu napadu. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Peter Zalokar
    16. 1. 2026 | 21:30
    16. 1. 2026 | 21:33
    Zmagi se ne gleda v zobe, pravijo. Dve točki proti Črno gori s prve tekme 17. evropskega prvenstva sta bili dragoceni, toda ničesar ne jamčita v boju za napredovanje iz skupine D v Oslu. Kaj so povedali akterji ...

    Po rekordni srhljivki zmaga Slovencev v Oslu (FOTO)

    Blaž Janc, kapetan Slovenije: »Lahko smo kritični do obrambe, ki je šepala. Bilo je preveč lukenj. Danes je napad naredil razliko, morda bo naslednjič obramba. Tekma nam je dala potrditev, da smo na pravi poti. Že od začetka priprav govorim, da verjamem v to ekipo. Vsi so nas odpisali zaradi vseh poškodb in odpovedi, zdaj smo pokazali zelo lepo predstavo, veliko atraktivnih akcij. Če malo izboljšamo obrambo in nam vratarja malo več ubranita, se nimamo koga bati. Kot kapetan sem ponosen na ekipo. V drugem polčasu je bilo kar nekaj trenutkov, ko so imeli Črnogorci nadzor nad tekmo in bi nas lahko zlomili glede na to, da imamo kar nekaj debitantov. Verjetno se je kdaj prej, ko smo imeli bolj izkušeno ekipo, zgodilo, da smo v takšnih trenutkih podlegli pritisku, toda danes nismo. Verjamem, da bomo samo stopnjevali formo.«

    Uroš Zorman je čestital igralcem. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Uroš Zorman je čestital igralcem. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

    Uroš Zorman, selektor Slovenije: »Najprej bi čestital igralcem. Na koncu sta najbolj pomembni ti dve točki. Ni bilo lahko. Vedeli smo, da bo močna, težka tekma. Črnogorci so imeli neverjetni strel z devetih, desetih, enajstih metrov. V prvem polčasu smo imeli vse pod nadzorom, ob koncu pa jim podarili dve žogi in jim dovolili priključek. V drugem polčasu malo živčnosti, malo strahu. Črna gora je to izkoristila, nas prehitela, imela večji del časa prednost. V zadnji četrtini pa smo pokazalo, da imamo karakter, da smo prava ekipa. Dejstvo je, da bomo morali popraviti obrambo. Prebili smo ta led, odslej nam bo lažje. Igralci bodo manj nervozni, sploh tisti, ki so prvič na prvenstvih. Odvalil se nam je kamen od srca.«

      

    Več iz teme

    EHF euro 2026EP v rokometuRZSRokometna reprezentancaUroš ZormanehfOsloNorveškaslovenska rokometna reprezentancaČrna goraRokometna zveza SlovenijeBlaž JancDomen MakucBorut Mačkovšek

