Čas za novo slovensko zmago: ob 15.30 z Madžarsko

Tri zmage in poraz s Švedsko je dosedanji izkupiček slovenskih rokometašev na 17. evropskem prvenstvu v Skandinaviji. Danes ob 15.30 se bodo na drugi tekmi glavnega dela v Malmöju pomerili z Madžari. Po dobri igri in tesnem porazu s Švedsko so igralci selektorja Uroša Zormana odločni spet stopiti na zmagovita pota, dve točki proti vzhodnim sosedom bi jim povečale možnosti za preboj v polfinale. V torek in sredo jih čakata še tekmi s Hrvaško in Islandijo. Vse je še odprto v skupini II, v kateri se pot na zaključni turnir v Herning na Dansko najbolj nasmiha Švedom.

Slovenci so v Oslu premagali Črno goro, Švico in Ferske otoke, na prvi tekmi drugega dela v Malmöju pa so morali priznati premoč Švedom, potem ko so dobili prvi polčas. »Razočarani smo bili, toda pokazali smo, da lahko igramo z najboljšimi. Glave gor, imamo še tri tekme. Madžare poznamo, v zadnjih letih smo večkrat igrali z njimi. Čaka nas naporna tekma, a če hočemo nekaj narediti tukaj, moramo zmagati,« je povedal Domen Novak.

Zorman verjame v svoje fante: »Pomembno je, da so glave čiste, da jih poraz s Švedi ni potolkel, da so videli, da se da igrati. Da so prava ekipa, prava klapa, da imajo to kakovost.«

Skupina II:

Slovenija – Madžarska (15.30)

Islandija – Švedska (18.00)

Švica – Hrvaška (20.30)