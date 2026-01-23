  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    Slovenske reprezentance so največje zgodbe spisale, ko tega ni bilo mogoče pričakovati ...
    Uspehi slovenskih reprezentanc najbolj aktivirajo navijače. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Uspehi slovenskih reprezentanc najbolj aktivirajo navijače. FOTO: Blaž Samec
    Peter Zalokar
    23. 1. 2026 | 05:00
    A+A-

    »Boj se Slovencev, kadar imajo samozavest in niso v vlogi favoritov. Znanja imajo namreč ogromno. Ste kombinacija balkanske iznajdljivosti in germanske discipline,« je Lars, lastnik športnega bara Bohemen v središču Osla, pokazal zavidljivo raven poznavanja športa.

    image_alt
    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Nič čudnega, v njegovem lokalu, kdo bi ga po krivici označil za beznico, ni niti kvadratnega centimetra stene ali stropa, na katerem ne bi bil športni suvenir. Na dokaj opaznem mestu pod enim od ducata ekranov je bil šal, na katerem je pisalo »Euro 2000, 21. junij, Arnhem, Norge – Slovenia« ...

    Neobriti možakar srednjih let v modro-rdečem (nekateri porečejo prvotnem) dresu Hajduka (»poleti sem bil v Splitu in zagledal iste barve kot moj klub Valerenga«) je morda zadel bistvo. Slovenske reprezentance so največje zgodbe spisale, ko tega ni bilo mogoče realno pričakovati. Na zgodovinski EP 2000 (na njem so se pomerili tudi z Norveško, od tod omenjeni šal) so se nogometaši uvrstili po uspehu proti favoritom iz Ukrajine s Sergejem Ševčenkom. Za SP 2002 so preskočili Romune in za SP 2010 prepotentne Ruse.

    image_alt
    Slovenci strli še ferski oreh, s polno malho točk in samozavesti v Malmö (FOTO)

    Tine Urnaut in njegovi odbojkarji so zgodovinsko kolajno na EP 2015 v Sofiji osvojili kot lovci iz ozadja. Zlatih košarkarjev z najstniškim Luko Dončićem pred EuroBasketom 2017 nihče ni uvrščal med favorite in tudi od zadnje generacije hokejistov brez dolgoletnih nosilcev igre lani ni bilo pričakovati, da bo po 20 letih obstala v elitni skupini. Ne nazadnje, le kdo je pričakoval, da bodo Kekovi fantje na euru 2024 zaustavili angleške leve Juda Bellinghama ter do solz pripeljali Cristiana Ronalda ...

    Rokometaši so navdušili v prvem delu EP. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Rokometaši so navdušili v prvem delu EP. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

    Gremo k rokometašem, ki imajo v teh dneh največ pozornosti. Reprezentanco so na SP 2017 v Francijo pošiljali kot »kazensko ekspedicijo«, potem ko so se poslovili prej nepogrešljivi Uroš Zorman, Gorazd Škof, Luka Žvižej in Dragan Gajić. Iz Pariza so se vrnili z bronasto kolajno, ki je žarela kot zlata po čudežu proti Hrvatom.

    Iz tega rodu so na letošnji EHF euro v Skandinaviji prišli le štirje bronasti mušketirji: Tilen Kodrin, Blaž Janc, Borut Mačkovšek in Nik Henigman. Ker je iz tega ali onega razloga odpadlo kar devet (!) reprezentantov, so Zormanovi četi hitro nadeli vzdevek odpisani. Toda ta je pokazala, da velja nanjo računati in iz Osla v Malmö po treh zmagah prinesla dve točki, kar vliva upanje na nov podvig športnikov iz dežele, ki so ji v prvih letih samostojnosti napovedovali, da bo lahko uspešna zgolj v individualnih panogah ...

    Prvi so ta tabu razbili kdo drug kot – rokometaši, ki so si na EP 2000 v Zagrebu na nepozabni tekmi proti Hrvaški zagotovili olimpijski debi v Sydneyju. Saj se še spomnite skoka Uroša Šerbca na zapisnikarsko mizo.

    FOTO: P. Z.
    FOTO: P. Z.

    Malmö kraj srečnega imena

    Če je bilo v Oslu težko opaziti, da se dogaja prvenstvo in so vzdušje narekovali predvsem fanatični navijači Ferskih otokov (na Norveškem je vendarle glavni ženski rokomet), je bilo že ob prihodu v Malmö povsem drugače. Na glavni železniški postaji, arhitekturni lepotici iz leta 1924, so številni plakati in veliki zasloni, tudi povsod po mestu vabila na spektakel v Malmö Areni, ki bo do srede pokala po šivih, ko bodo v njej igrali Švedi in Hrvati z ogromno diasporo. Švedska je kajpak petkratna evropska prvakinja in ljudje to znajo ceniti. 

    Pisani in precej umazani Malmö je res povsem drugačen od Osla, globalizacija se je tukaj pokazala v precej grši luči kot v norveški prestolnici.

    Pisani in precej umazani Malmö je res povsem drugačen od Osla, globalizacija se je tukaj pokazala v precej grši luči kot v mirni in urejeni norveški prestolnici, ki sodi med mesta z najvišjo kakovostjo življenja na svetu. Je pa tretje največje mesto na Švedskem, ki ima negativni rekord po številu kriminalnih dejanj, kraj srečnega imena za slovenske rokometaše.

    V Oslu je izobešen legendarni šal z nogometnega eura 2000. FOTO: P. Z.
    V Oslu je izobešen legendarni šal z nogometnega eura 2000. FOTO: P. Z.

    Tukaj so si leta 2016 pod Veselinom Vujovićem priigrali olimpijski nastop v Riu, prvega po OI 2004, in tukaj so bili leta 2020 dovolj dobri, da so se prebili na zaključni del eura v Stockholmu. Zorman je bil ob prvem podvigu še igralec, ob drugem pomočnik Ljubomirju Vranješu. Zdaj je veliki šef in želi svoje igralce prepričati, da so sposobni velikih reči. Pravzaprav mu je že uspelo.

    In ... glej ga zlomka. Med tem, ko so rokometaši včeraj popoldne imeli trening v osrednji dvorani, je pred njo stal priznani hrvaški športni novinar Dražen Pinević (Sportske novosti) in dejal: »Slovenci so najbolj nevarni, kadar so samozavestni in nimajo česa izgubiti. Res me navdušujejo.«

    Morda pa je res kaj na tem in jih čaka še pot na Dansko preko znamenitega mostu (in podmorskega predora) v København. Carpe Diem! Kot bi rekel Bojan Cvjetićanin (Joker Out), soavtor slovenske pesmi na Evroviziji (Raiven), ki jo je leta 2024 gostila – Malmö Arena.

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    S kom in kdaj za polfinale?

    Znan spored tekem Slovencev v Malmöju, takoj najvišja ovira

    Rokometna reprezentanca se bo v drugem delu evropskega prvenstva v petek najprej pomerila z domačo Švedsko, potem sledijo Madžarska, Hrvaška in Islandija.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 22:34
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP v rokometu

    Brez Suholežnika na dveh tekmah na Švedskem

    Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze je presodila, da krožni napadalec Matic Suholežnik ne bo smel igrati na dveh tekmah v Malmöju.
    21. 1. 2026 | 14:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Novim izzivom naproti

    Nepričakovani junak Domen Tajnik uresničuje sanje: Zmoremo še več

    Slovenci so po treh zmagah v Oslu polni samozavesti prispeli v Malmö, kjer se bodo borili za polfinale evropskega prvenstva. Hitri Velenjčan v sedmih nebesih.
    Peter Zalokar 21. 1. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    Velika zmaga

    Slovenci strli še ferski oreh, s polno malho točk in samozavesti v Malmö (FOTO)

    Slovenski rokometaši so dobili tudi tretjo tekmo evropskega prvenstva, s pametno igro so razorožili Ferske otoke in se z dvema točkama odpravljajo na Švedsko.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Zapis iz Osla

    Zormanovi fantje: mojstri preobratov ali ujetniki lastnih zavor

    Brez drame pri naših rokometaših ne gre, a treba se je vprašati, ali so tekme s čudežnimi preobrati res znak močnega karakterja ali znak psihološke krhkosti.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Rokomet
    Blaž Janc, intervju

    V športu na koncu ne štejejo imena, vse se izkaže na igrišču

    Blaž Janc, kapetan rokometne reprezentance na EP, ohranja prepričanje, da je Slovenija na pravi poti. V tem kaotičnem svetu se je treba držati svojih pravil.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmevi po čudežu v Oslu

    Če ste v jezi izklopili televizor, preverite jutranje novice

    Po preobratu s srečnim koncem proti Švici na evropskem prvenstvu so bili v slovenski rokometni reprezentanci ponosni, zanimive so bile njihove izjave.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Drama s srečnim koncem

    Neuklonljivi slovenski borci vstali od mrtvih, Malmö zagotovljen (FOTO)

    Rokometna reprezentanca je v drugem polčasu nadoknadila devet golov zaostanka in po čudežnem preobratu premagala Švico. Drugi del EP je tu, v torek za točki.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Francija z zavezniki v Sredozemlju prestregla naftni tanker iz Rusije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    22. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026EP v rokometuRZSRokometna reprezentancaUroš Zormanslovenska rokometna reprezentancaMälmoRokometna zveza SlovenijekolumnakomentarPeter ZalokarNorveškaOslo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Oprta kuhinja

    Recept dneva: Torta brownie tiramisu (VIDEO)

    Obožujete čokoladne rjavčke ali tiramisu? Potem je to sladica, ki jo preprosto morate narediti!
    Mateja Delakorda 23. 1. 2026 | 07:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Trump Iranu zagrozil z vojaško silo, flota že na poti

    Kot je dejal Trump, je ukrep sprejel za vsak slučaj, če bo treba ukrepati proti Teheranu zaradi zatiranja protestnikov.
    23. 1. 2026 | 07:15
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aljaž Golčer: Oglušujoči zvok kultnih desetvaljnikov

    Nova sezona formule ena prihaja marca na Kanal A in Voyo, tekme bo komentiral Aljaž Golčer. V intervjuju nam je zaupal, kaj pripravljajo, kakšni so njegovi otroški spomini na prenose z dirkališč in zakaj so mu bili vedno pri srcu Finci.
    23. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Danes v Abu Dabiju o Ukrajini, Kremelj: rešiti je treba ozemeljska vprašanja

    Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika z ameriškim odposlancem Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem.
    23. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Mestni derbi v Los Angelesu

    Nora trojka Dončića ni zmedla tekmecev, čaka ga poseben večer (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili mestni derbi s Clippers s 104:112, potem ko so v tretji četrtini zaostajali že za 26 točk. Dvojni dvojček Dončića.
    Nejc Grilc 23. 1. 2026 | 06:40
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Aljaž Golčer: Oglušujoči zvok kultnih desetvaljnikov

    Nova sezona formule ena prihaja marca na Kanal A in Voyo, tekme bo komentiral Aljaž Golčer. V intervjuju nam je zaupal, kaj pripravljajo, kakšni so njegovi otroški spomini na prenose z dirkališč in zakaj so mu bili vedno pri srcu Finci.
    23. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Danes v Abu Dabiju o Ukrajini, Kremelj: rešiti je treba ozemeljska vprašanja

    Tristranski pogovori bodo potekali po srečanju ruskega predsednika z ameriškim odposlancem Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem.
    23. 1. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Mestni derbi v Los Angelesu

    Nora trojka Dončića ni zmedla tekmecev, čaka ga poseben večer (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili mestni derbi s Clippers s 104:112, potem ko so v tretji četrtini zaostajali že za 26 točk. Dvojni dvojček Dončića.
    Nejc Grilc 23. 1. 2026 | 06:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo