Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

»Boj se Slovencev, kadar imajo samozavest in niso v vlogi favoritov. Znanja imajo namreč ogromno. Ste kombinacija balkanske iznajdljivosti in germanske discipline,« je Lars, lastnik športnega bara Bohemen v središču Osla, pokazal zavidljivo raven poznavanja športa.

Nič čudnega, v njegovem lokalu, kdo bi ga po krivici označil za beznico, ni niti kvadratnega centimetra stene ali stropa, na katerem ne bi bil športni suvenir. Na dokaj opaznem mestu pod enim od ducata ekranov je bil šal, na katerem je pisalo »Euro 2000, 21. junij, Arnhem, Norge – Slovenia« ...

Neobriti možakar srednjih let v modro-rdečem (nekateri porečejo prvotnem) dresu Hajduka (»poleti sem bil v Splitu in zagledal iste barve kot moj klub Valerenga«) je morda zadel bistvo. Slovenske reprezentance so največje zgodbe spisale, ko tega ni bilo mogoče realno pričakovati. Na zgodovinski EP 2000 (na njem so se pomerili tudi z Norveško, od tod omenjeni šal) so se nogometaši uvrstili po uspehu proti favoritom iz Ukrajine s Sergejem Ševčenkom. Za SP 2002 so preskočili Romune in za SP 2010 prepotentne Ruse.

Tine Urnaut in njegovi odbojkarji so zgodovinsko kolajno na EP 2015 v Sofiji osvojili kot lovci iz ozadja. Zlatih košarkarjev z najstniškim Luko Dončićem pred EuroBasketom 2017 nihče ni uvrščal med favorite in tudi od zadnje generacije hokejistov brez dolgoletnih nosilcev igre lani ni bilo pričakovati, da bo po 20 letih obstala v elitni skupini. Ne nazadnje, le kdo je pričakoval, da bodo Kekovi fantje na euru 2024 zaustavili angleške leve Juda Bellinghama ter do solz pripeljali Cristiana Ronalda ...

Rokometaši so navdušili v prvem delu EP. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

Gremo k rokometašem, ki imajo v teh dneh največ pozornosti. Reprezentanco so na SP 2017 v Francijo pošiljali kot »kazensko ekspedicijo«, potem ko so se poslovili prej nepogrešljivi Uroš Zorman, Gorazd Škof, Luka Žvižej in Dragan Gajić. Iz Pariza so se vrnili z bronasto kolajno, ki je žarela kot zlata po čudežu proti Hrvatom.

Iz tega rodu so na letošnji EHF euro v Skandinaviji prišli le štirje bronasti mušketirji: Tilen Kodrin, Blaž Janc, Borut Mačkovšek in Nik Henigman. Ker je iz tega ali onega razloga odpadlo kar devet (!) reprezentantov, so Zormanovi četi hitro nadeli vzdevek odpisani. Toda ta je pokazala, da velja nanjo računati in iz Osla v Malmö po treh zmagah prinesla dve točki, kar vliva upanje na nov podvig športnikov iz dežele, ki so ji v prvih letih samostojnosti napovedovali, da bo lahko uspešna zgolj v individualnih panogah ...

Prvi so ta tabu razbili kdo drug kot – rokometaši, ki so si na EP 2000 v Zagrebu na nepozabni tekmi proti Hrvaški zagotovili olimpijski debi v Sydneyju. Saj se še spomnite skoka Uroša Šerbca na zapisnikarsko mizo.

FOTO: P. Z.

Malmö kraj srečnega imena

Če je bilo v Oslu težko opaziti, da se dogaja prvenstvo in so vzdušje narekovali predvsem fanatični navijači Ferskih otokov (na Norveškem je vendarle glavni ženski rokomet), je bilo že ob prihodu v Malmö povsem drugače. Na glavni železniški postaji, arhitekturni lepotici iz leta 1924, so številni plakati in veliki zasloni, tudi povsod po mestu vabila na spektakel v Malmö Areni, ki bo do srede pokala po šivih, ko bodo v njej igrali Švedi in Hrvati z ogromno diasporo. Švedska je kajpak petkratna evropska prvakinja in ljudje to znajo ceniti.

Pisani in precej umazani Malmö je res povsem drugačen od Osla, globalizacija se je tukaj pokazala v precej grši luči kot v norveški prestolnici.

Pisani in precej umazani Malmö je res povsem drugačen od Osla, globalizacija se je tukaj pokazala v precej grši luči kot v mirni in urejeni norveški prestolnici, ki sodi med mesta z najvišjo kakovostjo življenja na svetu. Je pa tretje največje mesto na Švedskem, ki ima negativni rekord po številu kriminalnih dejanj, kraj srečnega imena za slovenske rokometaše.

V Oslu je izobešen legendarni šal z nogometnega eura 2000. FOTO: P. Z.

Tukaj so si leta 2016 pod Veselinom Vujovićem priigrali olimpijski nastop v Riu, prvega po OI 2004, in tukaj so bili leta 2020 dovolj dobri, da so se prebili na zaključni del eura v Stockholmu. Zorman je bil ob prvem podvigu še igralec, ob drugem pomočnik Ljubomirju Vranješu. Zdaj je veliki šef in želi svoje igralce prepričati, da so sposobni velikih reči. Pravzaprav mu je že uspelo.

In ... glej ga zlomka. Med tem, ko so rokometaši včeraj popoldne imeli trening v osrednji dvorani, je pred njo stal priznani hrvaški športni novinar Dražen Pinević (Sportske novosti) in dejal: »Slovenci so najbolj nevarni, kadar so samozavestni in nimajo česa izgubiti. Res me navdušujejo.«

Morda pa je res kaj na tem in jih čaka še pot na Dansko preko znamenitega mostu (in podmorskega predora) v København. Carpe Diem! Kot bi rekel Bojan Cvjetićanin (Joker Out), soavtor slovenske pesmi na Evroviziji (Raiven), ki jo je leta 2024 gostila – Malmö Arena.