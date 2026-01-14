Zorman jasno povedal, kdo bo njegov as iz rokava

»Zvečer eno zmolimo, da se ne bi še kdo poškodoval, zjutraj se preštejemo, da vidimo, ali smo res vsi zdravi, potem pa gremo bolj nasmejani v nov delovni dan,« je dnevno rutino v dneh pred začetkom evropskega prvenstva v rokometu opisal selektor Uroš Zorman.

Z 18 rokometaši bo danes iz Pariza odpotoval v Oslo, kjer njegovo reprezentanco v petek čaka prva tekma 17. eura proti Črni gori. Verjame, da so njegovi fantje nared za izziv, in upa, da je zdaj konec s slabimi novicami. Zadnja je bila, da je zaradi bolečin v nogi domov na dodatne preglede odpotoval prvi vratar Klemen Ferlin.