  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Zorman določil šestnajsterico za Črno goro

    Nocoj ob 18. uri bodo slovenski rokometaši v Oslu odigrali prvo tekmo evropskega prvenstva. Zmaga bi bila zelo dobrodošla za nadaljevanje.
    Uroš Zorman, njegov pomočnik Mirko Skoko ter igralca Blaž Janc in Andraž Makuc so pripravljali taktiko za tekmo. FOTO: RZS
    Galerija
    Uroš Zorman, njegov pomočnik Mirko Skoko ter igralca Blaž Janc in Andraž Makuc so pripravljali taktiko za tekmo. FOTO: RZS
    Peter Zalokar
    16. 1. 2026 | 12:00
    16. 1. 2026 | 12:06
    2:20
    A+A-

    Po včerajšnjih tekmah v Oslu (Francija – Češka 42:28, Norveška – Ukrajina 39:22) in Herningu (Španija – Srbija 29:27, Nemčija – Avstrija 30:27) bodo danes prvo na 17. evropskem prvenstvu odigrali tudi slovenski rokometaši. V Unity Areni v Oslu se bodo v skupini D pomerili s Črno goro. S tribune jih bo podpiral tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman

    image_alt
    Slovenci s tremi Domni enotni: Triglav je previsok za Črno goro

    Selektor Uroš Zorman mora do ure in pol pred začetkom določiti 16 igralcev, odločil se je, da bosta tokratno tekmo izpustila novinca Lan Grbić in Tarik Mlivić. Igrali bodo Jože Baznik in Miljan Vujović (vratarja) ter Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Domen Makuc, Andraž Makuc, Domen Tajnik, Blaž Janc, Timotej Grmšek, Tim Cokan, Domen Novak, Matic Suholežnik, Kristjan Horžen in Stefan Žabić.

    Unity Arena v Oslu bo prizorišče tekme med Slovenijo in Črno goro. FOTO: RZS
    Unity Arena v Oslu bo prizorišče tekme med Slovenijo in Črno goro. FOTO: RZS

    Slovenija je na zadnjih 12 tekmah 11-krat premagala Črno goro, edini poraz je bil na EP 2022 na Madžarskem.

    Reprezentanca se je danes sicer zbudila v turobno jutro v norveški prestolnici. Potem ko so bile temperature prejšnji teden zjutraj okrog minus 15, je danes plus štiri stopinje, ob tem tudi dežuje, ceste in pločniki pa so prava drsalnica, zato rokometašem odsvetujejo tudi sprehod, da se ne bi kdo poškodoval ob padcu.

    Eden od dveh vratarjev je Miljan Vujović. FOTO: RZS
    Eden od dveh vratarjev je Miljan Vujović. FOTO: RZS

    Prve tekme so lahko past

    Uroš Zorman: »Vsaka prva tekma je sprva najbolj pomembna, obenem najbolj nevarna, da se ujameš v kakšno past, in najbolj dragocena. Črna gora je močna, čvrsta reprezentanca z izrednimi strelci z razdalje. Na začetku tekmovanj imajo Črnogorci vedno močan naboj, z veliko vložene energije. Za uspeh se bo treba izredno potruditi in se jim zoperstaviti z enako mero. Želja je jasna –zmaga, ki bi bila lepa popotnica za nadaljevanje EP.«

      

     

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Nocoj gre zares

    Slovenci s tremi Domni enotni: Triglav je previsok za Črno goro

    Pred reprezentanco Uroša Zormana nocoj prva tekma evropskega prvenstva, v Oslu s starimi znanci. Tajnik: Poznamo Balkance; Novak: Težave so nas zbližale.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zorman jasno povedal, kdo bo njegov as iz rokava

    Slovenska rokometna reprezentanca bo danes dopotovala v Oslo, kjer jo v petek čaka prva tekma EP proti Črni gori. Odpadel še Klemen Ferlin.
    Peter Zalokar 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Janc verjame v zdesetkano reprezentanco: Vedno pride nekdo, ki naredi korak več

    Izbrana vrsta bo iz Francije v Skandinavijo na evropsko prvenstvo odpotovala v sredo. Poškodovanih je devet reprezentantov.
    13. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zormanovi borci popravili vtis: z lepo popotnico v Oslo

    Po porazu proti Islandiji so slovenski rokometaši zanesljivo premagali Avstrijo in zasedli tretje mesto na turnirju v Parizu. Blaž Janc: Hvala za spektakel.
    Peter Zalokar 11. 1. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tožilstvo

    Nad razvpitega znanca iz afere Fotopub s še dvema obtožnicama

    Obtoženi Dušan Josip Smodej v tujini naprej dela kot publicist in kurator. Od izbruha afere so minila tri leta in pol.
    Tomica Šuljić 15. 1. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometne razmere

    Promet bo zaradi eksplozije cisterne oviran do sobote (VIDEO)

    V hudi prometni nesreči sta zgorela cisterna z gorivom in kombi. Umrl je voznik manjšega tovornega vozila, dve osebi sta poškodovani.
    Jure Predanič 15. 1. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    EP v rokometuslovenska rokometna reprezentancaEHF euro 2026Rokometna reprezentancaUroš ZormanRZSNorveškaČrna goraRokometna zveza SlovenijeOslo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Spodbujanje sovraštva

    Zaradi svastik Levica kazensko ovadila skrajnega desničarja

    Storilec Nikola Popović je risanje svastik na ministrstvo posnel in objavil na družbenem omrežju.
    16. 1. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po tragediji v Švici

    Sorodniki žrtev iz Crans-Montane na sprejemu pri papežu

    Papež je poudaril, da jim ne more razložiti, zakaj je bilo od njih in njihovih bližnjih zahtevano, da se soočijo s takšno preizkušnjo.
    16. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova Slovenija

    Sodišče NSi odredilo predajo dokumentacije o domnevnem obvodnem financiranju

    Podjetja, ki so bila izbrana na razpisih za državne posle v času ministra Vrtovca, so donirala inštitutu, od tam pa naj bi se denar stekal k NSi.
    16. 1. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad v Münchnu

    Začelo se je sojenje moškemu, ki je lani zapeljal v množico in ubil dve osebi

    Osumljenec se je rodil v Kabulu, v Nemčijo pa je kot najstnik prišel leta 2016. Obtožen je dveh umorov in 44 poskusov umora.
    16. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (16. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 16. 1. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova Slovenija

    Sodišče NSi odredilo predajo dokumentacije o domnevnem obvodnem financiranju

    Podjetja, ki so bila izbrana na razpisih za državne posle v času ministra Vrtovca, so donirala inštitutu, od tam pa naj bi se denar stekal k NSi.
    16. 1. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad v Münchnu

    Začelo se je sojenje moškemu, ki je lani zapeljal v množico in ubil dve osebi

    Osumljenec se je rodil v Kabulu, v Nemčijo pa je kot najstnik prišel leta 2016. Obtožen je dveh umorov in 44 poskusov umora.
    16. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (16. 1.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 16. 1. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo