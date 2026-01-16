Zorman določil šestnajsterico za Črno goro

Po včerajšnjih tekmah v Oslu (Francija – Češka 42:28, Norveška – Ukrajina 39:22) in Herningu (Španija – Srbija 29:27, Nemčija – Avstrija 30:27) bodo danes prvo na 17. evropskem prvenstvu odigrali tudi slovenski rokometaši. V Unity Areni v Oslu se bodo v skupini D pomerili s Črno goro. S tribune jih bo podpiral tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman.

Selektor Uroš Zorman mora do ure in pol pred začetkom določiti 16 igralcev, odločil se je, da bosta tokratno tekmo izpustila novinca Lan Grbić in Tarik Mlivić. Igrali bodo Jože Baznik in Miljan Vujović (vratarja) ter Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Domen Makuc, Andraž Makuc, Domen Tajnik, Blaž Janc, Timotej Grmšek, Tim Cokan, Domen Novak, Matic Suholežnik, Kristjan Horžen in Stefan Žabić.

Unity Arena v Oslu bo prizorišče tekme med Slovenijo in Črno goro. FOTO: RZS

Slovenija je na zadnjih 12 tekmah 11-krat premagala Črno goro, edini poraz je bil na EP 2022 na Madžarskem.

Reprezentanca se je danes sicer zbudila v turobno jutro v norveški prestolnici. Potem ko so bile temperature prejšnji teden zjutraj okrog minus 15, je danes plus štiri stopinje, ob tem tudi dežuje, ceste in pločniki pa so prava drsalnica, zato rokometašem odsvetujejo tudi sprehod, da se ne bi kdo poškodoval ob padcu.

Eden od dveh vratarjev je Miljan Vujović. FOTO: RZS

Prve tekme so lahko past

Uroš Zorman: »Vsaka prva tekma je sprva najbolj pomembna, obenem najbolj nevarna, da se ujameš v kakšno past, in najbolj dragocena. Črna gora je močna, čvrsta reprezentanca z izrednimi strelci z razdalje. Na začetku tekmovanj imajo Črnogorci vedno močan naboj, z veliko vložene energije. Za uspeh se bo treba izredno potruditi in se jim zoperstaviti z enako mero. Želja je jasna –zmaga, ki bi bila lepa popotnica za nadaljevanje EP.«