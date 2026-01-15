Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

Ko so se zdesetkani slovenski košarkarji lansko jesen odpravili na evropsko prvenstvo v Nemčijo, so jim mnogi napovedovali polom, pa bi se Luka Dončić in njegovi (ob nepristranskem sojenju) lahko vrnili celo s kolajno. Ko so šli naši rokometaši leta 2017 na svetovno prvenstvo v Francijo brez Uroša Zormana, Gorazda Škofa, Luke Žvižeja, so bili prav tako odpisani, pa so iz Pariza po srhljivki s Hrvati prinesli bron. Tudi zdaj Zormanovi reprezentanci, ki je sinoči v Oslu opravila trening pred jutrišnjo prvo tekmo eura 2026 proti Črni gori, ob vseh težavah le redki pripisujejo možnosti za viden rezultat ...



V treh skandinavskih državah, Norveški, Švedski in Danski, se bo že danes začelo 17. evropsko prvenstvo, prvi pari so Španija – Srbija, Nemčija – Avstrija (Herning) ter Francija – Češka, Norveška – Ukrajina (Oslo). Prizorišči sta še Malmö in Kristianstad. Naslov bo branila Francija, ki je pred dvema letoma v Nemčiji po podaljšku premagala Dansko in četrtič osvojila rokometni Mt. Blanc. Najuspešnejša je s šestimi naslovi Švedska, po dva imajo Španija, Nemčija in Danska, ki bo tokrat v Herningu gostila izločilne boje.

Če ne bodo tretje zvezdice osvojili prav Danci, zdaj še malo bolj čustveno motivirani zaradi znane zgodbe okrog Grenlandije, bo to pravi mali čudež. Selektor Nikolaj Jakobsen ima za razliko od Zormana sladke skrbi, računa lahko na vse zvezdnike na čelu z Mathiasom Gidslom in Simonom Pytlickom. Rokometaši iz Hamletove dežele bodo želeli znova združiti vse tri največje trofeje, potem ko so bili najboljši na OI v Parizu 2024 – tam jih je v polfinalu zelo namučila Slovenija – in SP 2025. Še nikdar ni na stavnicah imela reprezentanca nižje kvote za končni uspeh, zgolj 1,33. Daleč zadaj so Švedska (7), Francija (10), Norveška (14), Islandija (17) in Nemčija (21).

Favoriti v skupini

Slovenija? Pred vrsto poškodb, nazadnje je ostala brez najboljšega strelca Aleksa Vlaha in prvega vratarja Klemna Ferlina, je bila sprva pri Nemčiji in Hrvaški (kvota 36), zdaj pa je padla na deseto mesto med Portugalsko in Madžarsko. Da bodo fantje s sončne strani Alp evropski prvaki, je kvota 201. Precej drugačen pa je pogled na skupino D, tam Slovenija še vedno velja za favorita s kvoto 2,25, sledijo Švica (2,75) in Ferski otoki (3,5), za popolne avtsajderje veljajo Črnogorci (76).

Kapetan Blaž Janc ne išče alibijev, verjame v ekipo. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP

Favorita za najboljšega strelca sta omenjena danska asa Gidsel (1,7) in Pytlick (7), potem je že Islandec Omar Ingi Magnusson (7), sledita Portugalec Martim Costa in nekdanji slovenski reprezentant, zdaj hrvaški Mario Šoštarić (po 13). Zaradi poškodbe Nedima Remilija je za prvega francoskega strelca predviden Dika Mem (18).

5 naslovov evropskega prvaka imajo Švedi, sogostitelji EP.

V odsotnosti Vlaha je daleč zadaj slovenski kapetan Blaž Janc (76), ki pa se z napovedmi ne beli glave. »Vsak, ki manjka, se bo poznal, toda to bo hkrati priložnost za druge, da se izkažejo. Nekaj dobiš, nekaj izgubiš. Izgubili smo Vlaha, dobili Boruta Mačkovška. Nimamo Ferlina, imamo pa dva kakovostna vratarja (Jožeta Baznika in Miljana Vujovića; op. p). Od prvega dne smo preklopili na pozitivo in tako bo ostalo. Negative v slačilnico ne pustimo. Večkrat se zgodi, da igralci iz drugega plana eksplodirajo. Kogar ni, brez tistega moramo. Verjamem v to ekipo, gremo v borbo,« je pravo kapetansko držo ohranil Janc, krilni zvezdnik Barcelone, ki bo zaradi višjih sil večinoma igral na desnem zunanjem položaju.

Kodrin: Znamo se prilagajati

Poleg Janca in Mačkovška je eden od treh stebrov, ki so pred zdaj že devetimi leti osvojili tretje mesto v Parizu, Tilen Kodrin, ki prav tako ne bije plati zvona. Ravno nasprotno: »Zdaj se vsem težavam samo še smejimo. A te niso alibi. Slovenija premore dovolj kakovosti in se zna prilagajati. Preveva nas dobra energija, komaj čakamo, da se začne.«

Od prvega dne smo preklopili na pozitivo in tako bo ostalo. Negative v slačilnico ne pustimo. Blaž Janc

Prva evropska prvenstva, ki sledijo olimpijskim igram, nimajo veliko teže v novem olimpijskem ciklu, zato mnoge reprezentance opravijo menjavo generacij. Običajno ne manjka presenečenj, bo tudi Slovenija med "dark horses" (temni konji), kakor ekipam, ki pretijo favoritom iz ozadja, rečejo v športnem žargonu. Pustimo se presenetiti ...