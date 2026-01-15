  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Tilen Kodrin je med tremi slovenskimi rokometaši na EP, ki so osvojili bron na svetovnem prvenstvu leta 2017. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Galerija
    Tilen Kodrin je med tremi slovenskimi rokometaši na EP, ki so osvojili bron na svetovnem prvenstvu leta 2017. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Peter Zalokar
    15. 1. 2026 | 05:00
    5:45
    A+A-

    Ko so se zdesetkani slovenski košarkarji lansko jesen odpravili na evropsko prvenstvo v Nemčijo, so jim mnogi napovedovali polom, pa bi se Luka Dončić in njegovi (ob nepristranskem sojenju) lahko vrnili celo s kolajno. Ko so šli naši rokometaši leta 2017 na svetovno prvenstvo v Francijo brez Uroša Zormana, Gorazda Škofa, Luke Žvižeja, so bili prav tako odpisani, pa so iz Pariza po srhljivki s Hrvati prinesli bron. Tudi zdaj Zormanovi reprezentanci, ki je sinoči v Oslu opravila trening pred jutrišnjo prvo tekmo eura 2026 proti Črni gori, ob vseh težavah le redki pripisujejo možnosti za viden rezultat ...

    Stavite na svojega favorita na evropskem prvenstvu v rokometu.
    Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.


    V treh skandinavskih državah, Norveški, Švedski in Danski, se bo že danes začelo 17. evropsko prvenstvo, prvi pari so Španija – Srbija, Nemčija – Avstrija (Herning) ter Francija – Češka, Norveška – Ukrajina (Oslo). Prizorišči sta še Malmö in Kristianstad. Naslov bo branila Francija, ki je pred dvema letoma v Nemčiji po podaljšku premagala Dansko in četrtič osvojila rokometni Mt. Blanc. Najuspešnejša je s šestimi naslovi Švedska, po dva imajo Španija, Nemčija in Danska, ki bo tokrat v Herningu gostila izločilne boje.

    EHF rokomet
    EHF rokomet

    Če ne bodo tretje zvezdice osvojili prav Danci, zdaj še malo bolj čustveno motivirani zaradi znane zgodbe okrog Grenlandije, bo to pravi mali čudež. Selektor Nikolaj Jakobsen ima za razliko od Zormana sladke skrbi, računa lahko na vse zvezdnike na čelu z Mathiasom Gidslom in Simonom Pytlickom. Rokometaši iz Hamletove dežele bodo želeli znova združiti vse tri največje trofeje, potem ko so bili najboljši na OI v Parizu 2024 – tam jih je v polfinalu zelo namučila Slovenija – in SP 2025. Še nikdar ni na stavnicah imela reprezentanca nižje kvote za končni uspeh, zgolj 1,33. Daleč zadaj so Švedska (7), Francija (10), Norveška (14), Islandija (17) in Nemčija (21).

    Favoriti v skupini

    Slovenija? Pred vrsto poškodb, nazadnje je ostala brez najboljšega strelca Aleksa Vlaha in prvega vratarja Klemna Ferlina, je bila sprva pri Nemčiji in Hrvaški (kvota 36), zdaj pa je padla na deseto mesto med Portugalsko in Madžarsko. Da bodo fantje s sončne strani Alp evropski prvaki, je kvota 201. Precej drugačen pa je pogled na skupino D, tam Slovenija še vedno velja za favorita s kvoto 2,25, sledijo Švica (2,75) in Ferski otoki (3,5), za popolne avtsajderje veljajo Črnogorci (76).

    Kapetan Blaž Janc ne išče alibijev, verjame v ekipo. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP
    Kapetan Blaž Janc ne išče alibijev, verjame v ekipo. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP

    Favorita za najboljšega strelca sta omenjena danska asa Gidsel (1,7) in Pytlick (7), potem je že Islandec Omar Ingi Magnusson (7), sledita Portugalec Martim Costa in nekdanji slovenski reprezentant, zdaj hrvaški Mario Šoštarić (po 13). Zaradi poškodbe Nedima Remilija je za prvega francoskega strelca predviden Dika Mem (18).

    5

    naslovov evropskega prvaka imajo Švedi, sogostitelji EP.

    V odsotnosti Vlaha je daleč zadaj slovenski kapetan Blaž Janc (76), ki pa se z napovedmi ne beli glave. »Vsak, ki manjka, se bo poznal, toda to bo hkrati priložnost za druge, da se izkažejo. Nekaj dobiš, nekaj izgubiš. Izgubili smo Vlaha, dobili Boruta Mačkovška. Nimamo Ferlina, imamo pa dva kakovostna vratarja (Jožeta Baznika in Miljana Vujovića; op. p). Od prvega dne smo preklopili na pozitivo in tako bo ostalo. Negative v slačilnico ne pustimo. Večkrat se zgodi, da igralci iz drugega plana eksplodirajo. Kogar ni, brez tistega moramo. Verjamem v to ekipo, gremo v borbo,« je pravo kapetansko držo ohranil Janc, krilni zvezdnik Barcelone, ki bo zaradi višjih sil večinoma igral na desnem zunanjem položaju.

    Kodrin: Znamo se prilagajati

    Poleg Janca in Mačkovška je eden od treh stebrov, ki so pred zdaj že devetimi leti osvojili tretje mesto v Parizu, Tilen Kodrin, ki prav tako ne bije plati zvona. Ravno nasprotno: »Zdaj se vsem težavam samo še smejimo. A te niso alibi. Slovenija premore dovolj kakovosti in se zna prilagajati. Preveva nas dobra energija, komaj čakamo, da se začne.«

    Od prvega dne smo preklopili na pozitivo in tako bo ostalo. Negative v slačilnico ne pustimo.

    Blaž Janc

    Prva evropska prvenstva, ki sledijo olimpijskim igram, nimajo veliko teže v novem olimpijskem ciklu, zato mnoge reprezentance opravijo menjavo generacij. Običajno ne manjka presenečenj, bo tudi Slovenija med "dark horses" (temni konji), kakor ekipam, ki pretijo favoritom iz ozadja, rečejo v športnem žargonu. Pustimo se presenetiti ...

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zorman jasno povedal, kdo bo njegov as iz rokava

    Slovenska rokometna reprezentanca bo danes dopotovala v Oslo, kjer jo v petek čaka prva tekma EP proti Črni gori. Odpadel še Klemen Ferlin.
    Peter Zalokar 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Koga bo selektor Zorman odpeljal na evropsko prvenstvo?

    Slovenski rokometni selektor je določil 18 rokometašev, ki odhajajo na evropsko prvenstvo. Kot zadnji je odpadel Klemen Ferlin.
    13. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026

    Janc verjame v zdesetkano reprezentanco: Vedno pride nekdo, ki naredi korak več

    Izbrana vrsta bo iz Francije v Skandinavijo na evropsko prvenstvo odpotovala v sredo. Poškodovanih je devet reprezentantov.
    13. 1. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odštevanje do EP

    Zormanovi borci popravili vtis: z lepo popotnico v Oslo

    Po porazu proti Islandiji so slovenski rokometaši zanesljivo premagali Avstrijo in zasedli tretje mesto na turnirju v Parizu. Blaž Janc: Hvala za spektakel.
    Peter Zalokar 11. 1. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Pariz

    Poraz slovenskih rokometašev, a Uroš Zorman je videl veliko dobrega

    Slovenski rokometaši so v pripravah na prihajajoče evropsko prvenstvo v Parizu igrali z Islandci. Ti so odlično igrali predvsem v prvem polčasu in zmagali.
    9. 1. 2026 | 20:08
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2026 pred vrati

    Poškodba Aleksa Vlaha zasenčila zmago v Trebnjem

    Na prvi pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo so slovenski rokometaši nadigrali Kuvajt, v prvem polčasu se je poškodoval odlični strelec Aleks Vlah.
    6. 1. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Priprave na EP

    Nove skrbi, Zorman moral poklicati novega igralca

    V Zrečah je Staš Slatinek Jovičić začutil bolečino, selektor Uroš Zorman je namesto njega poklical enega najboljših strelcev slovenske lige.
    Peter Zalokar 4. 1. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP v rokometu

    Uroš Zorman o ciljih na evropskem prvenstvu: V naši skupini so vse ekipe nevarne

    Selektor slovenske rokometne reprezentance je govoril o pripravah na prihajajoče evropsko prvenstvo v rokometu, na katerega Slovenija odhaja v omejeni zasedbi.
    2. 1. 2026 | 18:59
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Začetek misije euro 2026

    Soigralca na Poljskem, Ferlin in Vlah, na različen način pričakala novo leto

    Slovenski rokometaši so se na prvi dan novega leta zbrali v Zrečah in začeli priprave na bližnje evropsko prvenstvo v Skandinaviji. Zadnji odpadel Nejc Cehte.
    Peter Zalokar 2. 1. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Zlom britanske naftne in plinske industrije

    Laburistična politika je zmedena. A trditve kritikov o novem razcvetu naftnih polj v Severnem morju so iluzorne.
    The Economist 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026športne staveslovenska rokometna reprezentancaEP v rokometuRokometna reprezentancaRZSevropsko prvenstvoTilen KodrinBlaž Janc

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta

    Nika Kovač: Nikoli mi ni žal, da sem iskrena, samo tako lahko preživim

    Nika Kovač je direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka kampanje Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice). In Delova osebnost leta 2025.
    Anja Intihar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Velike ambicije zasebne vesoljske industrije na Kitajskem

    Kitajska podjetja tekmujejo s Spacexom Elona Muska.
    The Economist 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zaton nekega zahodnega kulta

    Kakšen smisel ima nositi razcapane kavbojke ali dolge lase v slogu Kurta Cobaina, če se nihče ne bo obregnil ob tebe?
    Aljoša Kravanja 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    O koristnosti letnih poročil podjetij

    Na žalost še ni zavedanja, da bomo birokratske postopke lahko zmanjšali samo z odpravo določenih zakonov in predpisov, popravljanje vsekakor ni učinkovit ukrep.
    15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Velike ambicije zasebne vesoljske industrije na Kitajskem

    Kitajska podjetja tekmujejo s Spacexom Elona Muska.
    The Economist 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Zaton nekega zahodnega kulta

    Kakšen smisel ima nositi razcapane kavbojke ali dolge lase v slogu Kurta Cobaina, če se nihče ne bo obregnil ob tebe?
    Aljoša Kravanja 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    O koristnosti letnih poročil podjetij

    Na žalost še ni zavedanja, da bomo birokratske postopke lahko zmanjšali samo z odpravo določenih zakonov in predpisov, popravljanje vsekakor ni učinkovit ukrep.
    15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo