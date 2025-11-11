  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Rokomet

    Zorman piha na dušo navijačem: Slovan si to zasluži; Kielce? Govorice ...

    Ljubljančani bodo drevi v EHF evropski ligi v Stožicah gostili neposrednega tekmeca za napredovanje, španski Granollers. Trener Uroš Zorman pričakuje zmago.
    Uroš Zorman si obeta zmago proti Špancem. FOTO: RD Slovan
    Uroš Zorman si obeta zmago proti Špancem. FOTO: RD Slovan
    Peter Zalokar
    11. 11. 2025 | 05:00
    5:48
    V nadaljevanju preberite:

    Rekord rokometnih Stožic – 12.500 gledalcev iz marca 2011 – je nostalgija; nocoj v EHF evropski ligi prinaša Slovanu merilo, koliko rokomet Ljubljana sploh želi, in tekmeca, ki neposredno odloča o napredovanju. Čas za točke je zdaj, ob 18.45 prihaja Granollers, trener Uroš Zorman, ki je prav v Stožicah leta 2017 uradno sklenil reprezentančno kariero, pa ne skriva, da računa na zmago in glasen zvok s tribun.

    Če bi Zormanu pred dvema letoma, ko je bil še trener Trima, rekli, da bo Slovan z njim v glavni vlogi igral evropsko tekmo v Stožicah, bi verjetno dobili tipični odziv, češ da je čas za obisk kakšnega terapevta.

    Zakaj je dvoboj taktično nehvaležen proti tipični španski, globoki obrambi, kdo manjka in na koga Slovan stavi? Bo dvorana vrnila energijo, ki jo Zorman – in Slovan – očitno že čutita? 

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Dobre novice z Dunaja

    Boj za državni naslov bo še bolj začinjen, šlo bo za ligo prvakov

    Evropska rokometna zveza se je s prihodnjo sezono odločila razširiti ligo prvakov s 16 na 24 klubov. Slovenija naj bi po dveh letih spet imela klub med elito.
    Peter Zalokar 22. 10. 2025 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropska liga

    Slab prvi polčas so drago plačali

    Po uvodni domačl zmagi z Romuni so Slovanovi rokometaši na Danskem ostali praznih rok.
    21. 10. 2025 | 21:13
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Evropska liga

    Ljubljanski rokometaši na vroče gostovanje v Hamletovo deželo

    Pred tednom dni so v Tivoliju premagali romunsko ekipo Baia Mare s 35:29, sedaj varovance Uroša Zormana čaka druga evropska preizkušnja.
    20. 10. 2025 | 14:34
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Dober začetek

    Leon Ljevar blestel v Tivoliju, Slovan zmagovito začel evropsko popotovanje

    Ljubljanski rokometaši so v prvi tekmi EHF evropske lige premagali romunsko ekipo Baia Mare. Čez teden dni jih čaka gostovanje na Danskem pri Aarhusu.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 22:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Po 15 letih Slovan v Evropi, Zormanovi želijo Tivoli obarvati rdeče

    Rokometaši s Kodeljevega bodo tekmovanje v EHF evropski ligi začeli nocoj (20.45) proti romunski ekipi Baia Mare. Staš Skube: Moramo ohraniti mirne glave.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    RD SlovanSlovanUroš ZormanGranollersEHF evropska ligaStožice1. srlliga NLBRokometna zveza Slovenije

