Zorman piha na dušo navijačem: Slovan si to zasluži; Kielce? Govorice ...

Rekord rokometnih Stožic – 12.500 gledalcev iz marca 2011 – je nostalgija; nocoj v EHF evropski ligi prinaša Slovanu merilo, koliko rokomet Ljubljana sploh želi, in tekmeca, ki neposredno odloča o napredovanju. Čas za točke je zdaj, ob 18.45 prihaja Granollers, trener Uroš Zorman, ki je prav v Stožicah leta 2017 uradno sklenil reprezentančno kariero, pa ne skriva, da računa na zmago in glasen zvok s tribun.

Če bi Zormanu pred dvema letoma, ko je bil še trener Trima, rekli, da bo Slovan z njim v glavni vlogi igral evropsko tekmo v Stožicah, bi verjetno dobili tipični odziv, češ da je čas za obisk kakšnega terapevta.

Zakaj je dvoboj taktično nehvaležen proti tipični španski, globoki obrambi, kdo manjka in na koga Slovan stavi? Bo dvorana vrnila energijo, ki jo Zorman – in Slovan – očitno že čutita?