  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Nova evropska zmaga Slovana, ki je prvi na lestvici

Rokometaši Slovana so tudi na drugi tekmi EHF evropske lige vpisali zmago. Po Tatabanyi je ekipa Uroša Zormana v Tivoliju premagala islandski Valur.
Slovan je spet zmagal. FOTO: RD Slovan
Galerija
Slovan je spet zmagal. FOTO: RD Slovan
Peter Zalokar
6. 10. 2026 | 22:24
6. 10. 2026 | 22:33
2:30
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Rokometaši Slovana so v 2. kolu EHF evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur s 34:29 (20:12). Ljubljanska ekipa je vodilna v skupini H z maksimalnimi štirimi točkami, Valur in danski Mors-Thy jih imata po dve, madžarska Tatabanya pa je brez njih.

Ljubljanska zasedba je dosegla drugo zmago v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po zmagi v madžarski Tatabanyi s 36:31 je v kultni dvorani pod Rožnikom zanesljivo premagala še zasedbo iz Reykjavika, naslednja tekma pa jo čaka 13. oktobra, ko bo gostovala v danskem Thistedu.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so po uvodnem zaostanku 0:2 zagospodarili v dvorani Tivoli. V šesti minuti so po bliskovitem nasprotnem napadu in golu Tima Cokana prvič na dvoboju povedli s 3:2, od tedaj naprej pa so tekmece iz dežele gejzirjev zasenčili v vseh prvinah rokometne igre.

Predvsem to velja za prvo polovico tekme. V 12. minuti so imeli štiri gole prednosti (8:4), dve minuti kasneje pa je islandska klop pri izidu 10:5 zahtevala minuto odmora, a ta ni zaustavila zmagovitega pohoda ljubljanskih rokometašev. V 23. minuti je po golu Staša Slatinka Jovičića razlika že znašala +10 (17:7), tako da je islandski trener Robert Gunnarson v kratkem časovnem obdobju zahteval še svojo drugo minuto odmora.

Ljubljančani so prvi polčas z 80-odstotnim izkoristkom metov končali z visoko prednostjo osmih golov (20:12). V drugi polovici tekme niso bili tako prepričljivi, kljub temu pa so imeli tekmece iz islandskega glavnega mesta vseskozi pod rezultatskim nadzorom, tako da so tudi drugo mednarodno tekmo v tej sezoni zaključili z zmago.

V ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Mirko Latković s šestimi goli. Tarik Mlivić in Stefan Žabić sta za zmago prispevala po pet zadetkov, ODLIČNI vratar Klemen Ferlin pa je zbral 13 obramb.

 

Sorodni članki

Šport  |  Rokomet
EHF evropska liga

Sijajen štart Slovana, Cokanovih 16 za veliko evropsko zmago

Rokometaši Slovana so na prvi tekmi EHF evropske lige v gosteh premagali močno Tatabanyo. Izjemni Tim Cokan je zabil neverjetnih 16 golov. Vabilo na Kodeljevo.
Peter Zalokar 30. 9. 2026 | 21:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Rokomet
RD Slovan

Ko imaš Domna Tajnika, pridejo tudi lovorike (VIDEO)

RD Slovan v sredo na Madžarskem začenja evropsko sezono, eno od glavnih Zormanovih orožij dirigentska naveza Tajnik-Skube. Boj za domači naslov bo vroč.
Peter Zalokar 28. 9. 2026 | 19:47
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Liga NLB

Miličević in vratar Mlakar poskrbela za sladko zmago Celjanov

V razburljivem derbiju lige NLB so prvaki iz Celja Pivovarne Laško na Kodeljevem prizadejali prvi poraz Slovanu.
Peter Zalokar 20. 9. 2026 | 19:43
Preberite več
Šport  |  Rokomet
RD Slovan

Uroš Zorman: Vem, elastika se lahko strga, a drugače ne znam

Uroš Zorman, trener rokometašev RD Slovana, ne beži od vloge favorita, cilj je vrnitev obeh lovorik in preboj v Evropi. Močne okrepitve na Kodeljevem.
Peter Zalokar 25. 8. 2026 | 14:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Poslovna goljufija

Oškodovancu je začel vračati avans

Samostojni podjetnik Mitja Verlak domnevno ogoljufal vsaj 30 ljudi. Dodatni rok za vračilo denarja.
Andrej Bedek 6. 10. 2026 | 16:25
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Recepti za hitro kuhanje med tednom: od kašote do najboljše gobove juhe

Pet preverjenih receptov za oktobrske dni: enolončnica, kašota, testenine, puranji zrezki in znamenita gobova juha.
Odprta kuhinja 5. 10. 2026 | 08:18
Preberite več
Šport  |  Košarka
Obetavna podoba

Lažji Luka Dončić je z lahkoto polnil koš

V prva pripravljalni tekmi Los Angeles Lakers je slovenski zvezdnik v vlogi nespornega vodje v moštvu igral 16 minut in dosegel 21 točk.
6. 10. 2026 | 10:01
Preberite več
Razno
Slovenija 2026

Če bi bile Rogličeve noge prave, bi šel z Evenepoelom

Danes in jutri na kolesarskem EP kronometrske preizkušnje na šenčurskem krogu. Selektor Uroš Murn pričakuje veliko.
Miha Hočevar 6. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
FINANCIRANJE

Kako hitreje do dobre finančne pomoči

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJE

Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 14:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Finančna pismenost

Neznanje je največje finančno tveganje

Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 20:59
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Slovenci smo samo v zadnjem letu izgubili za milijardo evrov kupne moči

Zakaj Slovenci ljubijo bančne depozite? Slovenci so odlični varčevalci, ki še niso postali vlagatelji, pravi Bojan Ilijanič iz Sava Infond.
Marjana Kristan Fazarinc 6. 10. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Uroš Kerin

Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

EHF evropska ligaRD SlovanUroš ZormanTivoliValurSlovan

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
EHF evropska liga

Nova evropska zmaga Slovana, ki je prvi na lestvici

Rokometaši Slovana so tudi na drugi tekmi EHF evropske lige vpisali zmago. Po Tatabanyi je ekipa Uroša Zormana v Tivoliju premagala islandski Valur.
Peter Zalokar 6. 10. 2026 | 22:24
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump pozval Iran k uničenju Los Angelesa in San Diega

Ameriški predsednik želi na kongresnih volitvah videti izjemno zmago republikancev, češ, da bodo s tem potrdili vse dobro, kar so doslej naredili.
6. 10. 2026 | 21:41
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Cedevita Olimpija v Tivoliju občutila razliko v moči

Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi po drugem krogu evropskega pokala še brez zmage.
6. 10. 2026 | 21:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Razvoj

Meja med bankami in fintechi vse bolj zabrisana

Popolnoma digitalno odpiranje bančnega računa v Sloveniji uvajajo tudi tradicionalne banke.
6. 10. 2026 | 21:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Finančna pismenost

Neznanje je največje finančno tveganje

Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 20:59
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Cedevita Olimpija v Tivoliju občutila razliko v moči

Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi po drugem krogu evropskega pokala še brez zmage.
6. 10. 2026 | 21:30
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Razvoj

Meja med bankami in fintechi vse bolj zabrisana

Popolnoma digitalno odpiranje bančnega računa v Sloveniji uvajajo tudi tradicionalne banke.
6. 10. 2026 | 21:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Finančna pismenost

Neznanje je največje finančno tveganje

Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
Milka Bizovičar 6. 10. 2026 | 20:59
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

S skupno vajo do večje odpornosti elektroenergetskega sistema

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:27
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

30 odstotkov manj za izbrana nova zavarovanja. Ste med upravičenci?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo