Nova evropska zmaga Slovana, ki je prvi na lestvici

Rokometaši Slovana so v 2. kolu EHF evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur s 34:29 (20:12). Ljubljanska ekipa je vodilna v skupini H z maksimalnimi štirimi točkami, Valur in danski Mors-Thy jih imata po dve, madžarska Tatabanya pa je brez njih.

Ljubljanska zasedba je dosegla drugo zmago v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po zmagi v madžarski Tatabanyi s 36:31 je v kultni dvorani pod Rožnikom zanesljivo premagala še zasedbo iz Reykjavika, naslednja tekma pa jo čaka 13. oktobra, ko bo gostovala v danskem Thistedu.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so po uvodnem zaostanku 0:2 zagospodarili v dvorani Tivoli. V šesti minuti so po bliskovitem nasprotnem napadu in golu Tima Cokana prvič na dvoboju povedli s 3:2, od tedaj naprej pa so tekmece iz dežele gejzirjev zasenčili v vseh prvinah rokometne igre.

Predvsem to velja za prvo polovico tekme. V 12. minuti so imeli štiri gole prednosti (8:4), dve minuti kasneje pa je islandska klop pri izidu 10:5 zahtevala minuto odmora, a ta ni zaustavila zmagovitega pohoda ljubljanskih rokometašev. V 23. minuti je po golu Staša Slatinka Jovičića razlika že znašala +10 (17:7), tako da je islandski trener Robert Gunnarson v kratkem časovnem obdobju zahteval še svojo drugo minuto odmora.

Ljubljančani so prvi polčas z 80-odstotnim izkoristkom metov končali z visoko prednostjo osmih golov (20:12). V drugi polovici tekme niso bili tako prepričljivi, kljub temu pa so imeli tekmece iz islandskega glavnega mesta vseskozi pod rezultatskim nadzorom, tako da so tudi drugo mednarodno tekmo v tej sezoni zaključili z zmago.

V ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Mirko Latković s šestimi goli. Tarik Mlivić in Stefan Žabić sta za zmago prispevala po pet zadetkov, ODLIČNI vratar Klemen Ferlin pa je zbral 13 obramb.