Razglašeni Slovan klavrno končal evropsko sezono

Nič od lepe evropske avanture ljubljanskih rokometašev. Po zmagi v Granollersu se je zdelo, da bodo igralci RD Slovana pustili pečat v EHF evropski ligi, toda v Romuniji so z zadnjicami podrli vse, kar so z rokami zgradili v Španiji. Razglašena ekipa Uroša Zormana je v žalostno praznih Stožicah brez resnega odpora še drugič izgubila proti Aarhusu – bilo je 30:37 – in končala evropsko sezono.

Slovan – Aarhus 30:37 (12:16) Dvorana Stožice, gledalcev 500, sodnika Picard in Vauchez (Francija).

Slovan: Bojić, Panjtar; Slatinek Jovičič 2, Višček 1, Grabner, Pajt, Ljevar 4, Marguč 1 (1), Mlivić 3, Kljun 4, Miklavec 3, Brozović 2, Skube 3, Zobec 4 (4), Žabić 2, Suholežnik 1; Aarhus: S. Jensen, Petersen; A. Jensen, Bonefeld, Dreyer 2, O. Hansen, Laerke 8, Rasmussen 6, Christensen, Cieslak 4 (1), J. Hansen 7, Dahlgaard 2, Olsson 4, Henneberg 1; sedemmetrovke: Slovan 7 (5), Aarhus 2 (1); izključitve: Slovan 2, Aarhus.

Danci so vodili od začetka do konca in samo izkoristili napake rdečih, ki bodo sezono reševali v državnem prvenstvu. Tudi zmaga ne bi pomenila napredovanja, saj je Granollers ob koncu tekme zasukal izid proti romunski ekipi Baia Mare in se prebil v drugi del. Slovenske prvake, ki so bili slabi predvsem v obrambi, ta je pokala po vseh šivih, očitno čaka turbulentna sezona.