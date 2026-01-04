Nove skrbi, Zorman moral poklicati novega igralca

Tegobam slovenske rokometne reprezentance ni videti konca. Zaradi zdravstvenih težav Staša Slatinka Jovičića je selektor Uroš Zorman na priprave za bližnje evropsko prvenstvo poklical Uroša Knavsa.

Slatinek Jovičić je na enem izmed zadnjih treningov začutil bolečino v zadnji stegenski mišici. V prihodnjih dneh bo opravil dodatne zdravstvene preiskave, po katerih bo jasno, ali bo lahko nadaljeval s treningi oziroma nastopil na prvenstvu.

Ker se tekmovanje nezadržno približuje – do prve tekme slovenske izbrane vrste je le še 12 dni – v slovenskem taboru ne želijo ničesar prepustiti naključju. Tako se je reprezentanci v Zrečah, kjer varovanci selektorja nadaljujejo s pripravami, pridružil 29-letni Knavs, levokrilni rokometaš RD Riko Ribnica.

Uroš Knavs se je pridružil reprezentanci. FOTO: Uroš Hočevar

Knavs je do danes za Slovenijo nastopil dvakrat. Oba nastopa je vpisal na zadnjih reprezentančnih akcijah – v zaključku kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo ter na pripravljalni tekmi proti Srbiji v minuli jeseni. V Ligi NLB je v zadnjih sezonah eden najboljših posameznikov, obenem pa standarden in pomemben člen ribniške ekipe, je sporočila RZS.

Za Slovenijo ne bodo nastopili mnogi igralci, med njimi Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek, Miha Zarabec in Nejc Cehte.