Poker res ni zanje, na igrišču bodo morale razkriti vse adute

V rokometnem klubu Krim OTP Group Mercator bi se slabo odrezali pri pokru. Če se še tako trudijo delovati umirjeno, ne morejo skriti zavedanja, da je na kocki celotna sezona. Samo sobotna (18.00) zmaga v Koprivnici jim ohranja upanje na nastop v izločilnih bojih EHF lige prvakinj. »Pozitivna trema mora biti,« pravi ena od treh kapetank Tamara Mavsar. Tudi Žiga Novak dobro, ve, da se na takšnih tekmah gradi trenerska kariera. Podravka enostavno mora pasti.

Po 12 tekmah od 14 v rednem delu sezone sta Podravka in Krim s po petimi točkami neposredna in edina tekmeca za šesto mesto v skupini B, ki prinaša play-off za četrtfinale proti tretji ekipi skupine A, to bo bržčas danski Esbjerg. Hrvatice so v prednosti, ker so septembra lani v Tivoliju zmagale s 27:22. V zadnjem kolu imajo tudi lažjega tekmeca, zadnjeuvrščeno Solo v gosteh, medtem ko bodo krimovke gostile vodilni Brest. Torej za Ljubljančanke šteje samo zmaga, po možnosti za vsaj pet golov.