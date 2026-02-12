  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Rokomet

Poker res ni zanje, na igrišču bodo morale razkriti vse adute

Za rokometašice Krima v soboto tekma za biti ali ne biti pri Podravki. Tamara Mavsar: Čas za poravnavo računov; Grace Zaadi: Pripravljeni smo na vojno!
Tamara Mavsar verjame, da bo Krim kos izzivu na Hrvaškem. FOTO: RK Krim
Galerija
Tamara Mavsar verjame, da bo Krim kos izzivu na Hrvaškem. FOTO: RK Krim
Peter Zalokar
12. 2. 2026 | 17:39
12. 2. 2026 | 18:26
4:39
A+A-

V rokometnem klubu Krim OTP Group Mercator bi se slabo odrezali pri pokru. Če se še tako trudijo delovati umirjeno, ne morejo skriti zavedanja, da je na kocki celotna sezona. Samo sobotna (18.00) zmaga v Koprivnici jim ohranja upanje na nastop v izločilnih bojih EHF lige prvakinj. »Pozitivna trema mora biti,« pravi ena od treh kapetank Tamara Mavsar. Tudi Žiga Novak dobro, ve, da se na takšnih tekmah gradi trenerska kariera. Podravka enostavno mora pasti.

Po 12 tekmah od 14 v rednem delu sezone sta Podravka in Krim s po petimi točkami neposredna in edina tekmeca za šesto mesto v skupini B, ki prinaša play-off za četrtfinale proti tretji ekipi skupine A, to bo bržčas danski Esbjerg. Hrvatice so v prednosti, ker so septembra lani v Tivoliju zmagale s 27:22. V zadnjem kolu imajo tudi lažjega tekmeca, zadnjeuvrščeno Solo v gosteh, medtem ko bodo krimovke gostile vodilni Brest. Torej za Ljubljančanke šteje samo zmaga, po možnosti za vsaj pet golov.

Sorodni članki

Šport  |  Rokomet
EHF liga prvakinj

V Tivoliju generalka pred tekmo za biti ali ne biti v Koprivnici

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto ob 16. uri gostile danski Ikast, točki bi bili vredni zlata pred ključnim dvobojem s Podravko na valentinovo.
Peter Zalokar 6. 2. 2026 | 12:26
Preberite več
Šport  |  Rokomet
En polčas premalo

Krimovke v Budimpešti po osemminutnem mrku brez možnosti

V skupinskem delu lige prvakinj so slovenske rokometne prvakinje še drugič v sezoni izgubile proti Frencvarosu.
24. 1. 2026 | 22:24
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Liga prvakinj

Krimovke doživele hud polom

Ljubljanske rokometašice so bile v sedmem kolu lige prvakinj povsem nebogljene proti igralkam Odenseja.
8. 11. 2025 | 18:15
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Krimovke ujele ritem

Po drugi zaporedni zmagi znova bliže vrhu

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so v šestem krogu lige prvakinj dosegle drugo zaporedno zmago. V gosteh so premagale še norveško Solo s 35:28.
1. 11. 2025 | 15:58
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EHF liga prvakinj

Krim bo stavil na gverilski rokomet

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto prvič igrale v Stožicah, kjer bodo gostje močne Romunke. Tamara Horaček: Težki časi so, a moramo stati skupaj.
Peter Zalokar 23. 10. 2025 | 12:58
Preberite več
Šport  |  Rokomet
RK Krim na novi poti

Tamara Horaček: Včasih moraš pasti v življenju, da se lahko spet pobereš

Francoska zvezdnica Tamara Horaček bo ena glavnih adutinj rokometašic Krima, ki se podaja v 31. sezono EHF lige prvakinj. Cilj uvrstitev v končnico.
Peter Zalokar 21. 8. 2025 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Rokomet
RK Krim Mercator

Skromnejši Krim na novi prelomnici, ki je lahko tudi odskočna deska

Rokometni klub Krim Mercator se v sezono podaja pomlajen in z nižjimi ambicijami. Trener Žiga Novak kljub temu optimističen. Kapetanka bo Tamara Mavsar.
Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Benjamin Šeško – fenomen, ki spominja na Cristiana Ronalda

V Manchestru slovenski napadalec navdušuje z goli, delovno etiko, ki ji ni para, in špartanskim življenjem. Z nakupom hiše požel veliko pozornosti.
Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 05:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Sodelovanje, ki presega meje športa

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Portorož

Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
Preberite več

Več iz teme

Krim MercatorRK Krim OTP Group MercatorEHF liga prvakinjTamara MavsarRZSRK KrimDeja IvanovićGrace ZaadiŽiga NovakPodravka

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Ameriški razkoli

Konec okrepljenega delovanja ICE v Minnesoti

Številni Trumpovi privrženci so razočarani, njegov pooblaščenec Tom Homan pa trdi, da so se z oblastmi Minnesote dogovorili o sodelovanju.
Barbara Kramžar 12. 2. 2026 | 18:24
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Glasba

Predsednica Pirc Musar zapela in podelila red za zasluge

Elda Viler je ob prejemu državnega odlikovanja povedala, da odlikovanje »sprejme z vsem svojim bitjem, srcem in dušo«.
12. 2. 2026 | 18:09
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bruselj

     V živo: Četa Boštjana Cesarja bo dobila tekmece v ligi narodov

V Bruslju poteka žreb skupin za tekmovanje v ligi narodov. Tam se bo Slovenija z veliko mladimi talenti predstavila z novim selektorjem Boštjanom Cesarjem.
Matic Rupnik 12. 2. 2026 | 18:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Nova pravica za bolnice z rakom na dojki

Po novem bodo upravičene do delne prsne proteze v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
12. 2. 2026 | 17:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Rokomet
Ključna tekma

Poker res ni zanje, na igrišču bodo morale razkriti vse adute

Za rokometašice Krima v soboto tekma za biti ali ne biti pri Podravki. Tamara Mavsar: Čas za poravnavo računov; Grace Zaadi: Pripravljeni smo na vojno!
Peter Zalokar 12. 2. 2026 | 17:39
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bruselj

     V živo: Četa Boštjana Cesarja bo dobila tekmece v ligi narodov

V Bruslju poteka žreb skupin za tekmovanje v ligi narodov. Tam se bo Slovenija z veliko mladimi talenti predstavila z novim selektorjem Boštjanom Cesarjem.
Matic Rupnik 12. 2. 2026 | 18:08
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Nova pravica za bolnice z rakom na dojki

Po novem bodo upravičene do delne prsne proteze v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
12. 2. 2026 | 17:44
Preberite več
Premium
Šport  |  Rokomet
Ključna tekma

Poker res ni zanje, na igrišču bodo morale razkriti vse adute

Za rokometašice Krima v soboto tekma za biti ali ne biti pri Podravki. Tamara Mavsar: Čas za poravnavo računov; Grace Zaadi: Pripravljeni smo na vojno!
Peter Zalokar 12. 2. 2026 | 17:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo